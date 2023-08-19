多達10種選擇！ 台中高質感「春日雪」日式雪花冰口味豐富，還有可愛店貓坐陪
udn走跳美食／涼子是也
「春日雪雪花冰」位於台中東區力行路的巷弄內，距離力行國小、孔廟、雙十國中、臺灣體大、一中中友商圈都不會太遠，隱身住宅區不易發現、網路食記也很少，不過查看春日雪雪花冰Google的250多則評價4.8很高分，質感的日式雪花冰很吸引我，而且春日雪……還有店貓好可愛！就約老姐陪我來吃冰啦。
春日雪 雪花冰用餐環境
春日雪雪花冰外觀蠻低調的，只有一個小巧的招牌。店面位置公寓住宅一樓，門口使用整片落地窗讓戶外陽光可以透進室內，採光還不錯～
座位以雙人桌椅為主，人多時可併桌，桌位不多、最多容納人數大約十多人。
春日雪 雪花冰店貓
春日雪店貓蠻親人的，雖然大部分都很高傲的模樣，不過靠近牠時也會親近腳邊撒嬌，超可愛。
春日雪 雪花冰菜單
春日雪雪花冰菜單如下，雪花冰有：仙草、牛奶、抹茶、檸檬、伯爵奶茶、拿鐵咖啡、花生、草莓、芒果、巧克力10種口味選擇很多，贈送煉乳與脆片，想加料可以另外單點。（以下價格不用加一成服務費）
冬天限定甜點有湯圓甜湯。
另外也有鬆餅跟冷飲、熱飲的選項。
春日雪 雪花冰冰品
▼日式和風抹茶雪花冰，一份70元。加點招牌冰淇淋球，香草特價25元。加料白玉圓一份15元、黑糖珍珠一份15元。
雪花冰吃得到抹茶淡淡清香，微甜無苦味，軟綿地入口即化，搭配香濃的香草冰淇淋，好吃又不會過於甜膩，我蠻喜歡的。
這次加點的白玉圓與黑糖珍珠剛好都是Q彈口感的類型。當雪花冰在嘴裡快速化開後，可以咀嚼著珍珠與白玉圓，口感更豐富有趣。
春日雪 雪花冰評價
春日雪應該是我看過口味選擇最多的雪花冰，而且它們家雪花冰甜度不會太高，一個人吃完整碗也不會很膩，還有可愛親人的店貓，會想再訪耶~下次來挑戰檸檬或芒果雪花冰吧！
春日雪 雪花冰常見問題
Q1. 春日雪雪花冰地址是？
A1. 春日雪雪花冰地址是台中市東區力行路200巷30號，位於住宅區一樓的小巷內。
Q2. 春日雪雪花冰公休日是？
A2. 春日雪雪花冰沒有固定公休日，需電話詢問或查看官方FB公告。
春日雪 雪花冰
電話：0965 304 265
地址：40142台中市東區力行路200巷30號
營業時間：平日10:00-晚上20:00；假日12:00-18:00
公休日：沒有固定公休日，需電話詢問或查看官方FB公告
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