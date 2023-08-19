快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多達10種選擇！ 台中高質感「春日雪」日式雪花冰口味豐富，還有可愛店貓坐陪

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「春日雪雪花冰」位於台中東區力行路的巷弄內，距離力行國小、孔廟、雙十國中、臺灣體大、一中中友商圈都不會太遠，隱身住宅區不易發現、網路食記也很少，不過查看春日雪雪花冰Google的250多則評價4.8很高分，質感的日式雪花冰很吸引我，而且春日雪……還有店貓好可愛！就約老姐陪我來吃冰啦。

春日雪 雪花冰用餐環境

春日雪雪花冰外觀蠻低調的，只有一個小巧的招牌。店面位置公寓住宅一樓，門口使用整片落地窗讓戶外陽光可以透進室內，採光還不錯～

座位以雙人桌椅為主，人多時可併桌，桌位不多、最多容納人數大約十多人。

春日雪 雪花冰店貓

春日雪店貓蠻親人的，雖然大部分都很高傲的模樣，不過靠近牠時也會親近腳邊撒嬌，超可愛。

春日雪 雪花冰菜單

春日雪雪花冰菜單如下，雪花冰有：仙草、牛奶、抹茶、檸檬、伯爵奶茶、拿鐵咖啡、花生、草莓、芒果、巧克力10種口味選擇很多，贈送煉乳與脆片，想加料可以另外單點。（以下價格不用加一成服務費）

冬天限定甜點有湯圓甜湯。

另外也有鬆餅跟冷飲、熱飲的選項。

春日雪 雪花冰冰品

日式和風抹茶雪花冰，一份70元。加點招牌冰淇淋，香草特價25元。加料白玉圓一份15元、黑糖珍珠一份15元。

雪花冰吃得到抹茶淡淡清香，微甜無苦味，軟綿地入口即化，搭配香濃的香草冰淇淋，好吃又不會過於甜膩，我蠻喜歡的。

這次加點的白玉圓與黑糖珍珠剛好都是Q彈口感的類型。當雪花冰在嘴裡快速化開後，可以咀嚼著珍珠與白玉圓，口感更豐富有趣。

春日雪 雪花冰評價

春日雪應該是我看過口味選擇最多的雪花冰，而且它們家雪花冰甜度不會太高，一個人吃完整碗也不會很膩，還有可愛親人的店貓，會想再訪耶~下次來挑戰檸檬或芒果雪花冰吧！

春日雪 雪花冰常見問題

Q1. 春日雪雪花冰地址是？

A1. 春日雪雪花冰地址是台中市東區力行路200巷30號，位於住宅區一樓的小巷內。

Q2. 春日雪雪花冰公休日是？

A2. 春日雪雪花冰沒有固定公休日，需電話詢問或查看官方FB公告。

春日雪 雪花冰

電話：0965 304 265

地址：40142台中市東區力行路200巷30號

營業時間：平日10:00-晚上20:00；假日12:00-18:00

公休日：沒有固定公休日，需電話詢問或查看官方FB公告

春日雪 雪花冰 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

抹茶 芒果 冰淇淋 冰品 鬆餅 台中美食

相關新聞

多達10種選擇！ 台中高質感「春日雪」日式雪花冰口味豐富，還有可愛店貓坐陪

udn走跳美食／涼子是也 「春日雪雪花冰」位於台中東區力行路的巷弄內，距離力行國小、孔廟、雙十國中、臺灣體大、一中中友商圈都不會太遠，隱身住宅區不易發現、網路食記也很少，不過查看春日雪雪花冰Go

香客大樓變身最美飯店！ 「承億文旅 潭日月」坐擁270度絕美日月潭景色

「潭日月」為承億文旅2021年9月開幕的飯店，由文武廟香客大樓改建，以「文武廟」為發想核心，融合東方文化與文武雙聖信仰，注入人文底蘊，打造一座山中書院。

只賣2樣卻天天爆滿！ 彰化「和美生炒花枝」每日限量 網友說：全台最強生炒花枝

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間彰化美食是一個非常經典的一間。這間彰化美食只有賣2樣，一個生炒花枝，一個花枝羹，然而這間彰化美食真的不是來吃主食的，竟然每一個在地人都是

台中深夜食堂新選擇！生魚片、丼飯、居酒屋美食一次擁有

位於台中西區的居酒屋，伴隨忙裡偷閒的人們度過許多愜意悠然的夜晚，除了各國人氣酒品外，還提供各式創意料理等你來嘗鮮，像是「皮蛋豬肉捲」、「蝦爆你的蟹」等，還多種壽司、丼飯供饕客挑選，適合三五好友相約或下班小酌用餐。

台中就有！曼谷爆紅「冰淇淋可頌」台灣吃得到，「霜淇淋＋可頌」完美組合要吃爆

不用飛曼谷！近期紅遍泰國的街頭甜點「冰淇淋可頌」被廣大網友稱為可頌界天花板，也是許多人去到曼谷必打卡的甜點。而現在在台灣就能吃到囉！而且不光有冰涼順口的「冰淇淋可頌」，店家的各式可頌、麵包、甜點都值得

繽紛造型超吸睛！ 「雪莉貝爾彩繪冰品」五花八門手繪DIY 連獲台中10大伴手禮

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】5～6年級生對於外型酷似日本國旗的菖樺台灣日本冰一定不陌生，扁圓形雙色冰棍，揉合大甲芋頭、屏東萬丹紅豆以及北港花生，加上新鮮的季節水果，在各大觀光景點都能買得到，全台佈有超過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦