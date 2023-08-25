快訊

陸突放棄清零 美研究：未來2個月內恐近200萬人「超額死亡」

普里格津驚傳墜機身亡！克里姆林宮否認下殺手：完全是謊言

米其林必比登推薦！ 到北屯大坑爬完山 來份「竹之鄉」招牌必點的耎骨肉+竹筒飯吧

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

竹之鄉風味餐廳創立於1983年，算是台中大坑美食的老字號了，不過我一直以為竹之鄉是合菜餐廳不適合人少用餐，就沒有特別留意它。直到竹之鄉風味餐廳入圍台中米其林必比登推薦，我才熊熊注意到竹之鄉除了合菜，原來還有個人套餐，一個人也能點餐。

這次家族聚餐在找餐廳時，我想起竹之鄉風味餐廳在北屯大坑附近，剛好離大家都不會太遠，立刻把竹之鄉丟出來，感謝家人們都非常隨和，馬上全票通過，ya。

竹之鄉風味餐廳訂位

我們訂位在週六下午17:00的開店時間，到達時已經有多組客人正在登記候位，假日想來用餐記得先訂位嘿~

竹之鄉風味餐廳用餐環境

竹之鄉人如其名，一進來就被滿滿的竹子包圍，就連椅子都是竹椅頗有特色~

餐廳有兩個樓層，座位以四人方桌與多人大圓桌為主。

我們人多分成兩桌，直接每桌點一份「6人份套餐」再單點其他菜色。

6人份套餐，一份2035元。

竹之鄉風味餐廳餐點

竹筒飯，米粒吃起來Q彈有口感，不會太過溼軟，細品可以聞到淡淡的竹子香氣。竹筒吃完還可以帶回家喔~

醉雞（大），雞肉冰涼軟嫩，口感不錯，不過酒香淡淡的不明顯。

紅燒嫩豆腐，調味主要是醬香、不會死鹹，豆腐軟滑，重口味蠻下飯的。

山蘇（大），山蘇火候剛好，滑嫩脆不會很老，調味吃得到小魚乾香氣。

烤味噌鱈魚，表皮有烤過的味噌醬，所以魚肉吃起來是相對比較紮實偏硬一點的，吃得到味噌鹹香，可以配飯一起入口。

耎骨肉（大），耎骨肉應該是我的本日最愛，醬汁燉煮入味，軟骨煮到輕咬就可以化開的程度，跟著瘦肉一起入口不乾柴好吃耶~

焢筍（大），筍塊脆甜，原味清爽不油膩～

竹筍湯（大），竹筍湯也是簡單清甜路線，不自覺一碗接著一碗喝～

鳳梨蝦球，一份295元。外層麵衣不會太厚，不過相對蝦球也比較小顆。

糖醋魚塊，小份160元。這道我沒吃到，只能放圖供參考。

紅燒牛腱，這道算是中規中矩的下飯款，牛腱肉燉得軟嫩、微辣重口味。

竹筒蒸蛋，一份65元。這道點給小孩吃的一樣沒吃到。

它們家連兒童椅也是竹椅耶，好懷舊呀～

竹之鄉風味餐廳評價

這次在竹之鄉風味餐廳吃到的料理，我印象最深是軟骨都很好入口的「耎骨肉」，以及有竹子香氣、米粒軟彈的「竹筒飯」，焢筍跟竹筍湯原味清甜也不錯，其他菜色算是中規中矩還OK的類型。以上供大家參考囉～

竹之鄉風味餐廳常見問題

Q. 竹之鄉風味餐廳有哪些必點菜色？

A. 竹之鄉風味餐廳必點菜色有：竹筒飯、耎骨肉、竹筍湯、竹筒蒸料理。

【消費資訊】

到訪時間：2023年5月

竹之鄉風味餐廳

電話：04 2239 4321

地址：406台中市北屯區東山路二段1號

營業時間：中午11:30-13:30；晚上17:00-19:30

公休日：週一、週二

竹之鄉風味餐廳官方網站

竹之鄉風味餐廳 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

必點 米其林 懷舊 台中美食

相關新聞

米其林必比登推薦！ 到北屯大坑爬完山 來份「竹之鄉」招牌必點的耎骨肉+竹筒飯吧

udn走跳美食／涼子是也 竹之鄉風味餐廳創立於1983年，算是台中大坑美食的老字號了，不過我一直以為竹之鄉是合菜餐廳不適合人少用餐，就沒有特別留意它。直到竹之鄉風味餐廳入圍台中米其林必比登推薦，

這篇必收藏！精選10個越夜越美麗的好去處，原來彰化夜生活這麼浪漫又迷人

說到彰化夜生活，除了逛夜市、吃美食，還有其他更浪漫的選擇，像是美得使人瘋狂拍照的景觀餐廳、讓小朋友開心玩樂的七彩公園、溫暖放鬆的草藥足湯等，都能一睹彰化璀璨的夜景；若是喜好微醺感覺的朋友，這裡的特色酒吧很值得體驗一下，讓我們一起去見識夜晚的彰化之美～

冰滴咖啡開幕送！ 「奎克咖啡」進駐台中三井LaLaport 限時3天咖啡買5送7可寄杯

冰滴咖啡開幕送！ 「奎克咖啡」進駐台中三井LaLaport 限時3天咖啡買5送7可寄杯

來台中該吃什麼？一級戰區公益路商圈餐廳六選，沒吃到真的不甘心！

想到台中吃美食，最先想到的就是餐廳美食的一級戰區「公益路商圈」。公益路上有許多知名人氣餐廳，常可以店外大排長龍的景象，熱門時段更是一位難求。這次要介紹給大家的六間餐廳，有日式、粵式、中式等，讓人看了食指大動，有機會到台中時絕對不要錯過

可惜胃不夠大！位於精華地段的超隱密「潮樂潮式港點」50多種道地港點好吃不油膩，大人小孩都超愛

udn走跳美食／強生與小吠 是說愛吃港式點心的強生與小吠只要得知台中只要有新開幕的港式點心，我們幾乎都會來給他報到一下呀！這家新開幕的▸潮樂潮式港點◂主廚是前神旺大飯店的主廚，經驗豐富且專門就是

多達10種選擇！ 台中高質感「春日雪」日式雪花冰口味豐富，還有可愛店貓坐陪

udn走跳美食／涼子是也 「春日雪雪花冰」位於台中東區力行路的巷弄內，距離力行國小、孔廟、雙十國中、臺灣體大、一中中友商圈都不會太遠，隱身住宅區不易發現、網路食記也很少，不過查看春日雪雪花冰Go

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦