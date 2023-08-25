米其林必比登推薦！ 到北屯大坑爬完山 來份「竹之鄉」招牌必點的耎骨肉+竹筒飯吧
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竹之鄉風味餐廳創立於1983年，算是台中大坑美食的老字號了，不過我一直以為竹之鄉是合菜餐廳不適合人少用餐，就沒有特別留意它。直到竹之鄉風味餐廳入圍台中米其林必比登推薦，我才熊熊注意到竹之鄉除了合菜，原來還有個人套餐，一個人也能點餐。
這次家族聚餐在找餐廳時，我想起竹之鄉風味餐廳在北屯大坑附近，剛好離大家都不會太遠，立刻把竹之鄉丟出來，感謝家人們都非常隨和，馬上全票通過，ya。
竹之鄉風味餐廳訂位
我們訂位在週六下午17:00的開店時間，到達時已經有多組客人正在登記候位，假日想來用餐記得先訂位嘿~
竹之鄉風味餐廳用餐環境
竹之鄉人如其名，一進來就被滿滿的竹子包圍，就連椅子都是竹椅頗有特色~
餐廳有兩個樓層，座位以四人方桌與多人大圓桌為主。
我們人多分成兩桌，直接每桌點一份「6人份套餐」再單點其他菜色。
▼6人份套餐，一份2035元。
竹之鄉風味餐廳餐點
▼竹筒飯，米粒吃起來Q彈有口感，不會太過溼軟，細品可以聞到淡淡的竹子香氣。竹筒吃完還可以帶回家喔~
▼醉雞（大），雞肉冰涼軟嫩，口感不錯，不過酒香淡淡的不明顯。
▼紅燒嫩豆腐，調味主要是醬香、不會死鹹，豆腐軟滑，重口味蠻下飯的。
▼山蘇（大），山蘇火候剛好，滑嫩脆不會很老，調味吃得到小魚乾香氣。
▼烤味噌鱈魚，表皮有烤過的味噌醬，所以魚肉吃起來是相對比較紮實偏硬一點的，吃得到味噌鹹香，可以配飯一起入口。
▼耎骨肉（大），耎骨肉應該是我的本日最愛，醬汁燉煮入味，軟骨煮到輕咬就可以化開的程度，跟著瘦肉一起入口不乾柴好吃耶~
▼焢筍（大），筍塊脆甜，原味清爽不油膩～
▼竹筍湯（大），竹筍湯也是簡單清甜路線，不自覺一碗接著一碗喝～
▼鳳梨蝦球，一份295元。外層麵衣不會太厚，不過相對蝦球也比較小顆。
▼糖醋魚塊，小份160元。這道我沒吃到，只能放圖供參考。
▼紅燒牛腱，這道算是中規中矩的下飯款，牛腱肉燉得軟嫩、微辣重口味。
▼竹筒蒸蛋，一份65元。這道點給小孩吃的一樣沒吃到。
它們家連兒童椅也是竹椅耶，好懷舊呀～
竹之鄉風味餐廳評價
這次在竹之鄉風味餐廳吃到的料理，我印象最深是軟骨都很好入口的「耎骨肉」，以及有竹子香氣、米粒軟彈的「竹筒飯」，焢筍跟竹筍湯原味清甜也不錯，其他菜色算是中規中矩還OK的類型。以上供大家參考囉～
竹之鄉風味餐廳常見問題
Q. 竹之鄉風味餐廳有哪些必點菜色？
A. 竹之鄉風味餐廳必點菜色有：竹筒飯、耎骨肉、竹筍湯、竹筒蒸料理。
【消費資訊】
到訪時間：2023年5月
竹之鄉風味餐廳
電話：04 2239 4321
地址：406台中市北屯區東山路二段1號
營業時間：中午11:30-13:30；晚上17:00-19:30
公休日：週一、週二
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