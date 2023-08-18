只賣2樣卻天天爆滿！ 彰化「和美生炒花枝」每日限量 網友說：全台最強生炒花枝

這間彰化美食是一個非常經典的一間。這間彰化美食只有賣2樣，一個生炒花枝，一個花枝羹，然而這間彰化美食真的不是來吃主食的，竟然每一個在地人都是把這間彰化美食當作點心來吃，所以我們把這間彰化美食稱為彰化下午茶。就跟著愛吃輝來吃吃看這間彰化美食好不好吃吧！

我真的對在地人非常抱歉，其實一開始在介紹生炒花枝的時候，我下意識就覺得沒有甚麼好介紹的，吃完之後，我真心覺得台南應該也沒有一間比得過他們的。

這邊每一份生炒花枝都是一份一份炒出來的，現點現做新鮮看得見。

花枝羹的部分應該也是少部分少部分烹煮，不過提早煮起來的羹湯我個人比較不愛，在地人似乎也很少人點。

※生炒花枝炒高麗菜 NT$150

這裡的花枝給的份量真的很多，一上桌，是會一不小心就掉到桌上的那種。

花枝的新鮮程度就不在話下了，每天幾乎都是把食材賣光光，有時候太晚來，還有可能撲空。我個人比較愛吃高麗菜，因為高麗菜可以吸附花枝本身的鮮甜，以及整體鍋氣的表現。

青椒的部分我覺得就是視覺畫面漂亮，不過青椒炒的剛剛好斷生，不會失去咀嚼感，也不會有生菜味。

花枝的表現上，也是剛剛好熟度，咬下後，會有扎實的脆口度與鮮度汁水，點綴的沙茶不會過多，起鍋前的鍋邊醋也維持的剛剛好。

※和美生炒花枝菜單

體驗時間：112/08

和美生炒花枝

地址：彰化縣和美鎮平安路278號

時間：1100-1930

電話：04 755 5318

停車：無

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