繽紛造型超吸睛！ 「雪莉貝爾彩繪冰品」五花八門手繪DIY 連獲台中10大伴手禮

品牌吉祥物－小惡魔五超人。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】5～6年級生對於外型酷似日本國旗的菖樺台灣日本冰一定不陌生，扁圓形雙色冰棍，揉合大甲芋頭、屏東萬丹紅豆以及北港花生，加上新鮮的季節水果，在各大觀光景點都能買得到，全台佈有超過100家加盟店，是2008年以來最具人氣的冰棒，連續幾年都獲得台中市10大伴手禮的殊榮。

▲「小惡魔雪莉貝爾DIY冰棒．蛋糕店」門市，1個人也能體驗冰品DIY。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

雪莉貝爾創意冰品經理陳汶萱表示，帶著傳統懷念滋味，菖樺台灣日本冰發展全新品牌，在2013/6/10自己滿20歲生日當天，創立了新品牌「雪莉貝爾彩繪冰品專賣店」，於台中市市中心台灣大道上設立旗艦店。此後，為了讓喜歡冰品的朋友們，更加喜歡我們的理念及冰品，在2015年又前往美國，經過一學期留學學習藝術課程歸國後，創立第二個品牌「小惡魔雪莉貝爾DIY冰棒．蛋糕店」，讓每個人都能發揮創意，設計獨一無二的專屬冰品．蛋糕，吸引了無數親子旅客青睞，打開藍海市場。

▲「小惡魔雪莉貝爾DIY冰棒．蛋糕店」門市外觀充滿童趣的塗鴉牆。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

推廣多元藝術教育課程 讓孩子發揮想像創造力

談到品牌理念，陳汶萱從小對繪畫創意就很熱衷，總喜歡思考並塗鴉彩繪這個世界，在一次塗鴉時跟弟弟妹妹突發奇想畫出小惡魔熊（Bear）圖案，自己也很喜歡小熊的圖案，產品也希望走創意造型，符合創業人的精神，因此想把這個圖案結合冰品，搭配自己的名字雪莉（Sherry），創造 Sherry Bear（雪莉貝爾）品牌，並成為樺冰品第三代傳承代表商品。

▲雪莉貝爾將配合不同年齡層的孩子，從體驗DIY手繪過程中，以故事畫的方式，讓孩子從中體驗到手作的獨特性。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

陳汶萱也發揮自己繪畫藝術的天分，推廣多元藝術教育課程。雪莉貝爾將配合不同年齡層的孩子，從體驗DIY手繪過程中，以故事畫的方式，讓孩子從中體驗到手作的獨特性，更將DIY手繪的教學影片，設計在課程當中，讓孩子發揮自己的想像創造力，讓冰棒可以有更多想像更多創意色彩，創造出屬於你獨一無二的惡魔熊與小天使。

計畫拓展國際市場 讓小惡魔飛向全世界

為了能讓更多人認識創意冰品的故事與歷程，2017/4 創意冰品觀光工廠誕生！「雪莉貝爾彩繪冰品專賣店」與「菖樺食品有限公司」合併打造一間既能品嚐到創意冰品同時能參觀製冰的工廠，結合美學教育的思維希望讓更多小朋友及大朋友重新認識傳統製冰工廠是如何不被時代打敗，不停止的開創美味創意冰品！1樓提供創意冰品零售及預約工廠導覽，2樓結合DIY教室，不僅能學習到冰棒的製作過程以及歷史，還能體驗親手彩繪專屬的冰棒。

▲陳汶萱與妹妹合影。小惡魔雪莉貝爾冰棒蛋糕獲得2017年最佳現場人氣獎。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

陳汶萱表示，創意冰品觀光工廠是「前店後廠」的概念，可以讓公司行號、各級學校參觀體驗，甚至是旅行社包裝旅遊商品的好選擇，「工廠導覽＋手作課程＋說故事互動遊戲」售價150元/人，團體至少滿20人可享95折優惠。如果是人數少的小團體則可以前往「小惡魔雪莉貝爾DIY冰棒．蛋糕店」門市，1個人也能體驗冰品DIY。

▲「小惡魔雪莉貝爾DIY冰棒．蛋糕店」在誠品舉行快閃店，讓大小朋友在書店體驗DIY的樂趣。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

疫情前，雪莉貝爾彩繪冰品也曾計畫拓展國際市場，到國外市場參加展覽，也有中國大陸、越南、加拿大廠商來接洽，但無奈疫情打亂了腳步。陳汶萱也期望未來「雪莉貝爾彩繪冰品專賣店」在亞洲各地都能有據點，甚至是全世界，讓每個人內心的小惡魔，在這個恣意創作的奇幻空間，將生活中的壓力或不愉快，用巧克力筆自由揮灑在冰棒上，再一口吃掉，將內心的小惡魔通通釋放。

▲外型酷似日本國旗的菖樺台灣日本冰。 圖：雪莉貝爾彩繪冰品／提供

◎ 雪莉貝爾彩繪冰品專賣店

．營業時間：週一至週五10：00～17：00

．地址：台中市太平區新福東街109號

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