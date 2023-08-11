台中人氣下午茶減糖無化學添加！獨家法芙娜可可、清爽果茶餅
【T.Luna Cookies猴子曲奇餅】位於台中西屯區大墩路上，鄰近捷運永安宮站、台中市政府，是台中超人氣的下午茶店新品牌，店內主打各式天然無添加的曲奇餅，自然香甜的口味是許多藝人網紅的最愛。
品牌販售的曲奇餅皆使用天然高級的原料，採用優選特級進口小麥，嚴選由天然草木飼養、百分百法國原裝進口發酵的無鹽奶油，並且捨棄常見的砂糖、蔗糖，加入由100%椰子花蜜提煉、手工熬製的有機棕櫚花蜜糖，整體風味層次豐富、韻味十足不死甜，順口的滋味讓人一不留神就清空！
目前共推出皇室棕櫚蜜、京都宇治抹茶、高山茶、法式可可四種口味，近期更有「初戀曲奇餅」獨家風味即將上市！
│皇室棕櫚蜜曲奇餅
經典的原味曲奇餅是專為減醣人士所設計的，僅加入奶油、小麥、棕櫚糖，可以嚐到純粹的奶油香與麥香，咀嚼中棕櫚糖的迷人甜香緩緩在嘴裡發散，是深受大人小孩喜愛的風味，且用手拿取一點也不油膩。
│法式可可曲奇餅
店裡的超人氣口味，在原味的基礎上加入號稱巧克力界LV的「70%法芙娜可可粉」，一入口便能感受到濃濃的巧克力香氣，隨後是巧克力特有的微微苦甘香，搭配咖啡或茶飲更是絕配。
│京都宇治抹茶
選用京都宇治抹茶粉，抹茶香氣濃厚不苦澀，口感柔順誘人，尾韻回甘並帶著淡淡的抹茶香，抹茶控的朋友可別錯過了！
│初戀曲奇餅
未上市的全新口味！以獨特的台灣山紅茶當作基底，加入日本蜜橘增添口感，入口會先感受到山紅茶的獨特的茶甘氣，隨後是莓果特有的酸甜風味，微酸微甜宛如初戀般誘人，多層次的口感讓人欲罷不能。
【T.Luna Cookies猴子曲奇餅】光是4款經典口味就稱霸下午茶排行榜，主打的無添加風味曲奇餅更是堅持不添加人工香精、色素、防腐劑、膨鬆劑，提供顧客最天然的商品，讓客人們可以買得開心、吃得安心，而精緻的禮盒不只能送的大方，箇中滋味更是讓人難以忘懷。
T.Luna Cookies猴子曲奇餅
總店：
營業地址：台中市西屯區大墩路915號
營業時間：11:00–20:00（周日公休）
店家電話：0423265208
中興店
營業地址：台中市西區中興街98號
營業時間：11:00–20:00（周一公休）
店家電話：0423055288
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