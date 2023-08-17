「后里藝起玩」活動8月起跑！木偶戲體驗限定名額，草地音樂會一起來聽

在后里馬場跟超帥的馬兒互動、來薩克斯風主題博物館半小時學習吹一段世界名曲、在絕美花海拍照打卡、品嚐超過50年傳承3代的在地美食、訪振興團體驗「弄獅」的樂趣、跟「木匠兄妹」學習木工技藝、到麗寶樂園搭摩天輪、追后里櫻花節或落羽松美景…。來后里「藝起玩」！拍一段60秒內的短影音，參加「Fun肆玩后里」，也許就能把2萬元大獎帶回家！

暑假期間，后里區公所邀請全國旅客到后里一起玩，不論是喜歡歷史古蹟或親子多元文創體驗、主題樂園、全台唯一薩克斯風主題博物館、最萌的多肉植物園或美輪美奐的園藝花市，還是想去在地人也要排隊的私房美食料理，一趟后里之旅都能滿足一家大小的願望。10/14（六）晚上還有超chill的草地音樂會，「后里藝起玩」系列活動精彩出擊，帶你重新看見后里藝文之美！

「后里藝起玩」活動８月正式開跑！包括短影音募集、深度遊推薦、還有10/14的后里運動公園草地音樂會系列活動；圖／后里區公所

聽到后里，許多人第一個聯想就是從小聽到大的「后里馬場」。但除了我們常聽到但未必去過的后里馬場，后里還是藝術音樂之鄉、花卉之鄉與農業大區，更保留許多有趣的古蹟景點。為了推廣「后里藝起玩」系列活動，后里區公所特別邀請了幾位在台灣的外籍友人到后里旅遊，包括匈牙利籍的Christina和瑞士籍的小安等，他們也記錄下自己在后里的旅遊體驗，未來會在YouTube「老外在幹嘛」影片中與更多朋友分享。

在后里打拼大半生的后里區公所區長賴同一（中），特別推薦后里的音樂文化！原來后里張連昌薩克斯風竟是全球前三大薩克斯風工廠，也推動台灣乃至世界的薩克斯風音樂。 首次造訪后里的外籍友人Christina和小安，對於后里馬場的豐富體驗讚嘆不已。Christina也在自己的IG分享身為匈牙利人對於馬的喜愛。

后里區公所區長賴同一表示：后里旅遊資源豐富，四季美景都有特色，希望透過這次系列活動，讓遊客走進后里，認識后里產業，感受獨特文化氛圍，帶上喜愛的花卉、葡萄酒、高接梨等伴手禮和滿滿的回憶回家！

暑假開麥拉 Fun肆玩后里高中、大學生限定 2萬大獎等你

「后里藝起玩」系列活動首先登場的是「Fun肆玩后里」短影音徵件活動，邀請全台高中及大學生參加，影片主題不限，只要結合后里在地文化元素，如花卉、薩克斯風、鐵馬道、后里馬場、美食……等，影片長度不超過60秒即可參賽！，8/1～9/15徵件期間，上傳至官方指定個人平台，並在活動網頁上完成報名手續，就有機會獲得最高2萬元獎金！參加完別忘了號召親友上活動網頁投票，除了分享后里好吃好玩的景點之外，參賽者有機會再贏得人氣獎！投票者也有抽獎機會，最大獎是價值超過5,000元的華信航空國內線機票一張，航點任選！

后里中社花市營造了廣大花海地景，還引進別名「波波球」，超可愛的「地膚草」。不用到日本也能拍到超可愛美景。來這裡拍60秒影音，絕對有超精彩美拍。

一起玩藝術 木偶戲親子同樂遊程互動限定 名額有限報名請早

如果不知道怎麼玩才能「玩到精髓」，不妨參考專業旅行社給的深度遊建議。「后里藝起玩」系列活動與雄獅旅行社合作，推出9條1、2日遊程供遊客選擇。遊程中特別規劃難得一見的后里傳統文化藝術，包含去年獲得「金藝獎」肯定的「磐宇木偶劇團」與「中台灣振興團」等傳統藝術表演。遊程內當然還包括你想探索的后里，寓教於樂，保證難忘。

這是后里人的早餐？后里第一公有零售市場有多家三代傳承美食，古早味超美味！

「磐宇木偶劇團」以適合「親子同樂」的木偶劇聞名！隨著時代變遷，傳統布袋戲沒落，磐宇木偶劇團一方面專研多項樂器「保留傳統」、一方面結合數位科技「設計創新」，延續文化薪傳，傳承在地特色之餘，又開發出新的視聽感受，是台灣少見的全能型劇團。這次的遊程將安排劇團在特定后里景點或商家與民眾教學及互動，民眾可以真實際接觸木偶戲的技藝，充滿文化藝術氣息，由於每團名額有限，有興趣的民眾可上雄獅旅行社官方網站搜尋「后里藝起玩」相關遊程預定。

磐宇木偶劇團以傳統木偶搭配科技創新，非常適合親子同賞；圖／后里區公所10/14相約后里運動公園草地音樂會、市集美食不見不散

10/14晚間由后里區公所主辦，在后里運動公園舉辦的草地音樂會，邀請擁有溫暖嗓音的星光幫美聲男歌手盧學叡開場，帶來一連串耳熟能詳的歌曲；后里是世界前三大薩克斯風產地，音樂會特邀后里愛樂薩克斯風樂團帶來精彩表演，還有特技及魔術表演，還有在地的美食好物市集，精彩的表演，現在就規劃一趟后里之旅！

「后里藝起玩」系列活動自8/1起跑，徵件時間自即日起至9/15止，更多系列活動詳情及短影音活動辦法請上：https://www.houli-festival.com.tw/查詢

編輯、圖片／廖苡安

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