體能王不可錯過！ 台中「大坑1號步道」體訓場強勢回歸 11道設施關卡全面升級

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圖：中市觀旅局／提供
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台中大坑1號登山步道體訓場的體訓設施－巨人之路。　圖：中市觀旅局／提供
台中大坑1號登山步道體訓場的體訓設施－巨人之路。　圖：中市觀旅局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中大坑1號登山步道體訓場，經過升級修繕後強勢回歸。在走過歲月的洗禮之後，體訓場全面升級，不僅園區休憩空間大改造，現場更佈下11道重重體訓設施關卡靜候挑戰者的到來，臺中市政府觀光旅遊局（中市觀旅局）歡迎各路好手不吝施展武林絕活，締造屬於自己全場制霸紀錄的輝煌一刻。

▲經過整修的涼亭和平台，讓台中大坑1號登山步道體訓場煥然一新。　圖：中市觀旅局／提供
▲經過整修的涼亭和平台，讓台中大坑1號登山步道體訓場煥然一新。　圖：中市觀旅局／提供

位於大坑1號登山步道0.4K處的體訓場，曾帶給台中人許多美好的回憶，為重現過往遊客遨遊山林間的歡樂光景，市府特別編列2,600萬元並分2期辦理體訓場優化整建，第1期工程主要設置山林體訓設施、驅蚊植栽、新建步道及公廁外觀整修，已於去年底至今年3月陸續完工；至於最新完成的第2期工程則承接前期成果，將現場既有涼亭及軌道車等老舊設施一併辦理整修，並改善入口廣場地坪、新增全區設施導覽牌、監視器系統、避雷針設備及建置現場管理站，供管理巡查人員即時查閱現場畫面確保遊客安全，提供給民眾安心遊玩環境。

▲體訓設施－桶橋。　圖：中市觀旅局／提供
▲體訓設施－桶橋。　圖：中市觀旅局／提供

目前體訓場各項山林體驗設施，適用年齡為13歲以上，現場設施告示牌亦有介紹各設施攻略方法，遊客使用前可參閱，以獲得更安全良好使用體驗。另外，體訓場旁的大坑1號登山步道屬於難度較高的健腳級步道，遊客可評估自身體能狀況再前往挑戰體驗。

此外，建議年幼孩童同行的親友師長可前往大坑風動石公園，挑戰難度較低的相思滑道或爬網等設施，抑或是親子同遊紙箱王創意園區窺探紙的無限奧妙。在美食部分，大坑商圈在地山產、芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，都是遊客熱愛的在地美食，還可就近入住大坑溫泉旅宿泡好湯舒緩一天的疲勞。

開車前往的遊客須留意，體訓場無停車及迴車空間，可依照道路指標牌方向行駛，並配合導航設定至大坑1號登山步道停車場停放車輛，再步行400公尺，約5到10分鐘路程，即可到達使用山林體驗設施。

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