爸媽神隊友！台中芭蕾城堡酒店超浮誇房內設施 「室內攀岩、獨立球池、溜滑梯」無限暢玩

各位爸媽是否常在煩惱該帶小孩去哪放電？今天小編要和大家推薦一家「爸媽神隊友」的台中親子住宿—台中芭蕾城堡酒店！酒店精心打造的三間親子房都極具特色，除了房內有超大球池、整面積木牆可以親子同樂，甚至還有室內攀岩、盪鞦韆、溜滑梯等超浮誇房內設施，光待在房間就能讓小孩耗到沒電，是不是超吸引人～快和小編一起來開箱這家被網友瘋狂點讚的台中芭蕾城堡酒店吧！

台中住宿推薦：台中芭蕾城堡酒店

台中芭蕾城堡酒店外觀是一座壯麗的白色城堡，交通與地理位置十分便利，從南屯交流道下來約3-5分鐘路程就能抵達，週邊緊鄰台中歌劇院、審計新村等台中著名景點，是在台中旅遊住宿的好選擇！

圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店

不敗經典的「一房一庭園」城堡套房

台中芭蕾城堡酒店外遠近馳名的特色是擁有不同主題設計、打造「一房一庭園」的Villa風格的城堡套房，巧妙地將房間與陽光、空氣、植物結合，營造如同芭蕾給人經典又浪漫的氛圍，特別的是每間城堡套房都有自己強烈的主題風格，小編推薦每次入住可以選擇不同房型，保證都會有非常不一樣的住宿體驗哦！

城堡行政套房 圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店官網

城堡響樂套房 圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店官網

雅緻商務客房 圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店

台中芭蕾城堡酒店為了回應親子家庭旅客需求，盡心轉型求新，除了保持原有的一房一車庫villa風格的城堡套房，更額外打造3間各具特色的城堡親子套房，分別為「叢林城堡主題房」、「童話城堡主題房」、「積木城堡主題房」等，走進每間主題親子房都像在實現一部奇幻的童話故事，就是為了給予家庭旅客全新的親子住宿體驗！

積木城堡主題房

首先和大家介紹的這間城堡親子套房是「積木城堡主題房」，一進到房間就會看到超大面的互動式積木牆，小孩能自由發揮想像力玩益智積木，近期酒店針對此房型還推出了親子同樂的贈獎活動，只要爸媽和小孩共同創作積木作品，完成拍照打卡上傳即可獲得超萌的限量獨角獸水杯哦！出遊住飯店能親子同樂增進感情，還有免費小禮物可以拿，看來飯店真的用了非常多巧思呢！

房間配有可以盡情翻滾的加大雙人床，以及坐落園藝窗邊的舒適臥榻床，親子外出遊玩也能各自保有獨立小空間適當休息，兼具娛樂與舒適的空間設計，不愧是網友大推的台中親子住宿呀！

圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店

圖 / IG@weiwei.0321

積木城堡主題房最讓叫人期待的還有獨立球池，你沒看錯，房間內就能獨享超大遊戲球池！大部分親子飯店的球池設施都是設在公共區域，有些會限制開放時段或人數，但在台中芭蕾城堡酒店完全不必煩惱遊戲時間，球池在自己的房內，孩子從入住開始就能無限暢玩到退房，爸媽也能趁機好好泡個澡、看看電視，過上難得輕鬆又私密的帶娃假期。

圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店

叢林城堡主題房

接下來介紹的這間叢林城堡主題房，為了讓旅客更有身歷其境的氛圍，台中芭蕾城堡酒店特別將房內2張單人床設計成吉普車造型，房內到處可見大象、獅子、老虎等各式動物玩偶，搭配戶外陽台超真實的叢林造景、長頸鹿、松鼠等仿真動物模型，超用心的環境營造真的會讓人不禁懷疑是不是誤闖動物園了呢！

圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店

戶外叢林對面的區域就是近年超夯的室內攀岩牆，環境以自然採光為主，在室內也能享受戶外探險的樂趣，徹底打破大家對於親子飯店的想像。這片攀岩牆的高度與難易度是專為小孩設計，飯店也有貼心附上安全帽，讓爸媽可以安心任小孩攀爬玩耍，不用太擔心安全問題哦！推薦爸媽也可以在一旁的客廳區歡唱KTV，獨立且明確的室內空間設置，完全滿足了大人、小孩的娛樂消遣。

圖 / IG@weiwei.0321

童話城堡主題房

為大家帶來的壓軸親子主題房，也是小編私心最愛的超夢幻「童話城堡主題房」，電梯打開先是一隻超大獨角獸在門口賣萌迎接，走進房間會發現牆面貼滿粉紅泡泡的可愛壁紙，加上南瓜馬車造型的床鋪，即便男生看到都會忍不住少女心噴發啊！台中芭蕾城堡酒店一如往常貼心，在房裡準備公主、王子、美人魚等角色扮演服裝，爸媽可以帶著小孩自由地在室外小矮人或浴室美人魚主題場景拍照、玩扮家家酒，為這趟家庭出遊留下有趣又特別的回憶紀念。

圖 / ＠台中芭蕾城堡酒店、IG@weiwei.0321

全台首創『貴族管家服務』加值客製化服務

無論你想選擇夢幻童趣的親子主題房或奢華的城堡套房，台中芭蕾城堡酒店都有全台首創的「貴族管家」加值客製化服務，旅客可於入住前提出需求，不論是因應主題派對提供場地佈置或活動拍攝紀錄等，飯店都將化身為阿拉丁神燈精靈提供最體貼的客製化服務。除了選擇休假帶小孩來放電，小編強烈建議可以透過這項管家服務舉辦抓週派對、慶生活動或求婚驚喜等，讓旅程多一些加分的驚喜，服務詳情可直接洽詢飯店哦！

貴族管家服務案例—母親節佈置 圖 / @台中芭蕾城堡酒店

【台中芭蕾城堡酒店】

地址：台中市南屯區向上路三段221號

電話：04-2383-2888

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