台中大坑定食、鍋物推薦！傳承谷關「魚之鄉」鱘龍魚特色料理
【禾採 創作定食/風味鍋物】位在台中北屯松竹路上，鄰近大坑風景區，整體外觀呈現些許日式風格，店門口的空間約可停放三台車，附近也有許路邊停車格，若要開車前往也不用擔心停車問題。
【禾採】為台中谷關人氣名店「魚之鄉鱘龍魚料理餐廳」的分支品牌，菜單裡頭的鱘龍魚排、龍首海鮮鍋等，都是出自於魚之鄉的養殖場，老闆夫婦承接了上一代的好手藝，期望將魚之鄉「非好的食材絕不使用」的精神拓展至台中市區。
店內餐點以日式定食、鍋物為主，食材的選用講究新鮮，選用大量台灣在地食材，由於店家對料理有著日本職人的要求，餐點樣樣精心製作不馬虎，使得餐點別具匠心，因而成為東山商圈超人氣餐廳之一，也收服了許多饕客的胃。
｜台味砂鍋白鯧鍋
將炸過的扁魚剁碎後煸炒，而後加入蔬菜湯，製作成潮州汕頭沙茶湯底，再將炸至5分熟的白鯧端上桌，請客人放入鍋內煮到全熟，讓白鯧的天然鮮味融入於湯底之中，聞起來不但具有濃郁的汕頭沙茶香，也帶出魚肉本身的海味，懂海鮮的人絕對會會愛上這一道。
｜老祖宗花雕雞鍋
店內的花雕雞鍋不同於一般火鍋店，店員會於桌邊服務，將台灣去骨雞腿肉下鍋煸炒，再加入洋蔥等配料，而後到入花雕醬汁煮1-2分鐘，最後放入花雕酒，下酒前會依照客人喜歡的酒味濃淡做調整，在店員煸炒的過程中，陣陣花雕香氣撲鼻，讓人不禁口水直流，拿好筷子期待品嘗的那一刻！
店家建議花雕雞鍋可以乾濕兩吃，先享用吸附花雕醬的雞肉、菇類等，吃到一半再請店員幫忙加入高湯，煮成鹹度適中的湯底。
｜板燒究好豬.鱘龍魚排定食
想吃肉同時也想吃海鮮嗎?那就點這份定食準沒錯！豬肉與魚肉的雙拼組合，魚肉選擇沒有刺的鱘龍魚，為魚之鄉所養殖，肉質吃起來偏像海水魚，Q彈滑順，獨佳調味秘方來自上上一代的中醫師爺爺，共運用22香料及中藥材組合而成。
魚肉這麼厲害了，豬肉當然也不能遜色，店內選用品牌「究好豬」產出的肉品，以人道方式對待牲畜，即便價格高出一倍，也在所不惜。
禾採 創作定食/風味鍋物
店家地址：台中市北屯區松竹路一段9號
店家電話：0424376869
營業時間：平日11:00-14:30,17:00-20:30、假日11:00-20:30(週一公休)
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