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絕美玫瑰花冰淇淋！ 台中市吃得到「布達佩斯冰淇淋」每日限量 新鮮水果+純鮮奶手工製作

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

糖糖的愛店布達佩斯冰淇淋搬來台中市區啦！原本位在台中大雅的布達佩斯冰淇淋，現在搬到台中北區這邊囉，想吃美美的玫瑰冰淇淋不必再跑到大雅去啦，糖糖會這麼愛這間布達佩斯冰淇淋，除了那美到不行的玫瑰花造型冰淇淋外，用料更是堅持使用新鮮水果及純鮮奶手工製作，真材實料一吃就知道，口味都是依當天為主唷。

布達佩斯冰淇淋位置

原在台中大雅的布達佩斯冰淇淋現在搬到台中北區國泰街上的住宅區中，靠近北屯新村臺中市眷村文化館這邊，因為附近都是住宅居多，建議停在外面大條馬路上再走過來。

布達佩斯冰淇淋環境

布達佩斯冰淇淋搬到北區後依然有提供些許的內用座位區，但位子不多，除了靠窗的一般座位，還有高腳座椅的吧檯區。

布達佩斯冰淇淋菜單

布達佩斯冰淇淋的口味都是依當天為主，每天會推出6-8種口味，A區每球65元，B區每球85元，特殊口味另外標價，如果想要手工玫瑰花冰淇淋是149元，可以任選A區三種冰淇淋，B區冰淇淋再另外加價20元。

手工玫瑰花冰淇淋製作時間稍微費工些，過程中可以拍照，但不能錄影唷

手工玫瑰花冰淇淋 149元 + 客製脆皮餅乾杯 15元 + B區 20元*2

最外層是草莓口味，選用台灣新鮮草莓製作，而非香精調製，冰淇淋裡頭還可以看到細微的草莓果肉，吃起來酸酸甜甜的，非常清爽，中間的73%巧克力是糖糖愛的苦甜風味，採用73%比利時巧克力製作而成，入口帶著濃濃的巧克力香氣，微苦不甜膩，最裡頭歐罵罵的是芝麻口味，採用好品質的黑芝麻磨成粉製作而成的芝麻冰淇淋，芝麻香氣非常濃厚，帶微微苦韻，這款很受長輩們的喜愛呢。

另一支手工玫瑰花冰淇淋糖糖選了73%巧克力、紅茶拿鐵及百香果，一樣加價升級搭配特製脆皮餅乾杯，紅茶拿鐵是採用日月潭台茶18號紅茶搭配純鮮奶下去製作而成，入口茶香濃郁，交織著迷人奶香，最裡頭黃澄澄的是百香果口味，使用埔里百香果製作而成，特別的是布達佩斯冰淇淋的百香果口味裡頭是沒有百香果籽的，吃起來酸感十足，非常適合夏天的口味。

想吃手工玫瑰花冰淇淋現在在台中市區也吃得到囉，讓糖糖一訪再訪的布達佩斯冰淇淋，堅持使用新鮮水果及純鮮奶手工製作，好吃又好拍，喜歡吃冰淇淋的朋友趕緊筆記起來～

布達佩斯冰淇淋

電話：04-25606839

地址：台中市北區國泰街93號

時間：15:00~19:00（建議去之前先打電話）；週日、一、二店休

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063658315798&locale=zh_TW

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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