榕樹下藏好料！被網友推爆的南投「榕樹下扣仔嗲」，還有少見的特色「炸青蒜」到訪必點

榕樹下美食名不虛傳！南投有間在地人狂推的「榕樹下必吃美食」，部落客吃貨貞分享店家生意真的超好，須到現場先找位置再點單。也有網友大推表示「便宜又有很多特色炸物，真推」、「每次去都好多人」，看出店家的超高

2023-07-26 11:00