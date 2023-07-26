榕樹下藏好料！被網友推爆的南投「榕樹下扣仔嗲」，還有少見的特色「炸青蒜」到訪必點
榕樹下美食名不虛傳！南投有間在地人狂推的「榕樹下必吃美食」，部落客吃貨貞分享店家生意真的超好，須到現場先找位置再點單。也有網友大推表示「便宜又有很多特色炸物，真推」、「每次去都好多人」，看出店家的超高人氣。
位於南投草屯的「洪姊妹榕樹下扣仔嗲」受到在地人喜愛，招牌「蚵嗲」及「肉嗲」更是被推爆，以滿滿韭菜為底，內餡包入豬肉或蚵仔，炸至外皮超酥脆，一口一口好涮嘴。此外，還有外面少見的炸物「炸青蒜」記得別錯過，當作台式下午茶好滿足。
值得注意的是，由於店家生意真的太好，車子不好停，部落客吃貨貞建議先停外面馬路，再走進巷子比較好喔！
洪姊妹榕樹下扣仔嗲
地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號
營業時間：9:00-21:00
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