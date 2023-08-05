海線必吃神麻糬店！台中「米滋麻糬製菓」新推「巨無霸冰淇淋大福」，一口咬下涼上心頭

以草莓大福而爆紅的海線超人氣麻糬店又推出新東西了，店家這次是將冰淇淋和麻糬做結合變成了冰淇淋大福，冰淇淋選用的是那種小時候古早味的玉米冰和漢堡冰，麻糬皮包起來後整個超大一顆，而且如果是包玉米冰的，外皮還會裹上可可粉，變成"髒髒冰淇淋大福"，真的超酷。軟Q的麻糬皮與冰淇淋餅皮、內餡形成多層次口感，大口咬下去，有如醍醐灌頂，實在很過癮～超級適合這種熱死人的天氣吃，目前冰淇淋大福還有買一送一喔，喜歡吃冰淇淋大福的朋友可以來買。

"米滋麻糬製菓"位在龍井區中央路一段，附近就是龍津郵局、三信商銀龍井分行，另外龍井超有名的"寶賢烤鴨血"也就在他們隔壁隔壁的隔壁。

店家沒有正式的店面，是以小攤子形式在自家門口騎樓販售，怕找不到他們位置的也可以直接google門牌"中央路一段211號"。

麻糬種類分成長條形麻糬、經典圓麻糬、手炒鹹麻糬和季節限定大福，價錢從15-100元不等，目前新推出的冰淇淋餅乾大大福有買一送一優惠。

麻糬保存須知，常溫下只可以放1天，冷凍狀態則是5天。

店家的麻糬皮由100%純糯米製作而成，每一顆麻糬也都是手工現包。

冰淇淋餅乾大大福/玉米冰 $100

冰淇淋居然是小時候那種玉米冰，麻糬皮包起來後整個變成長條型的，然後還會裹上可可粉，變成了"髒髒冰淇淋大福"。

用手掌對比給你們看，真的很大一根，長度幾乎要和手掌一樣了，難怪要叫做"大大福"。

麻糬外皮有夠軟Q的，咬開裡頭還有冰淇淋本身的餅皮，再裡面才是冰淇淋內餡，整個口感相當豐富，冰淇淋內餡有香草、芋頭、抹茶、紅豆牛奶和草莓可可...等多種口味(每日不一定)，我選的是草莓可可口味的，和可可粉剛好很搭，真的還蠻好吃的，這種炎熱天氣吃實在很消暑。

冰淇淋餅乾大大福/漢堡冰 $100

除了玉米冰，他們還有另一種包漢堡冰的，這個裡面包的就是漢堡冰，老闆娘手腳太快，我來不及拍包的過程XD，包好的麻糬外皮會裹上花生粉，也可以改成抹茶外皮，但是要加10元。

雖然形狀沒有包玉米冰的那樣誇張，但是也超級大顆。

以為得咬很大口才能看到內餡冰淇淋，沒想到只是稍微咬一下，冰淇淋就快爆出來了，口味是芋頭的，芋頭香氣清新自然，不會很甜，就是傳統的那種芋頭冰味道。

買一送一另一個我們選了香草口味的漢堡冰，香草味道還蠻香濃的，也是蠻好吃的。

手炒鹹麻糬/蒜香香辣干貝 $50/顆 350/8顆

手炒鹹麻糬是他們家相當受歡迎的麻糬系列，繼之前的"香菇菜脯米"口味，店家又新推出了這個"蒜香香辣干貝"，製作過程一樣會先包入綠豆泥，然後再加入鹹內餡，這個蒜香香辣干貝內餡也是他們自己手炒的喔，裡頭有加了小干貝、蒜頭和蝦米。

蒜香香辣干貝內餡居然足足有4顆的小干貝，用料也太實在了，微微的辣味和綠豆泥形成鹹甜辣交織的豐富味道，真的很特別耶。

儘管外面下著午後雷陣雨，但依舊還是有不少客人前來購買。

真的很喜歡他們家麻糬店，可以吃到其他傳統麻糬店沒有的新奇創意口味，而且麻糬用料真的都很實在，這次新推出的冰淇淋餅乾大大福和蒜香香辣干貝鹹麻糬都讓人印象超深刻，尤其冰淇淋餅乾大大福，實在是太適合夏天吃了，有興趣的朋友可以去買來吃看看。

米滋麻糬製菓mizi.mizi

地址：台中市龍井區中央路一段211號

電話：0968-525319

營業時間：星期二三四五15:30-20:00、星期六日14:00-19:00(星期一公休)

消費方式：現金/LINE PAY

店家臉書粉絲頁：米滋麻糬製菓mizi.mizi

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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