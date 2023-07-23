麵衣酥脆超過癮！彰化人氣「饗道雞排」嚴選新鮮溫體雞 外酥內嫩肉汁飽滿

下午三點一到，電話鈴聲此起彼落地響起，現場也開始湧現絡繹不絕的人潮，這裡便是位於彰化的人氣美食【饗道雞排】。

「饗道雞排」除了採自諧音，希望客人想吃雞排的時候能夠「想到」之外，「饗」是帶給客人一場美食饗宴，「道」是希望能夠傳達武士道勇往直前的精神，於是店家在裝潢上也特地使用木質調設計，展現日式裝潢的風格，營造溫馨職人氛圍，帶給顧客最迷人的用餐體驗。

為了讓客人有更多選擇，店家推出了擁有日式脆皮風味的饗道雞排，以及保留傳統古早味的懷舊雞排兩種外皮，同時為了讓客人能吃到口感紮實、鮮嫩多汁的雞排，店內雞排都有八兩重以上，一口咬下滿嘴都是鮮香的雞肉，幸福感滿滿！

饗道雞丁

嚴選肉質飽滿的雞丁，裹上店家特製的粉漿麵衣油炸，酥脆軟嫩盡在一口中，搭配九層塔更添香氣層次，讓人越吃越涮嘴。

無骨雞腿排

店家經過不同麵衣的試做、研究之後，才推出了這款無骨雞腿排。每塊雞腿排都經過用心去骨、油炸，外皮金黃酥脆、內裡香嫩可口，讓人食指大動。

饗道分享餐

一份裡面是超滿足的兩雞腿、三雞塊、三雞翅組合，不同部位有不一樣的迷人口感，是全家一同和樂的好選擇！

店內使用的雞肉皆嚴選溫體雞新鮮直送，為了維持肉質的彈性及增添風味，還會事先使用獨門醃料醃漬入味，再裹粉下鍋油炸。

油炸過程中，店家會以計時器精準地控制每一個品項的時間，讓雞肉起鍋時能呈現外酥內嫩、肉汁滿滿的迷人狀態，炸好之後還會貼心濾油，吃起來油香十足卻不油膩。除了原味的選擇之外，還可灑上店家特調的胡椒、辣粉或是梅粉，也可以混搭調味讓風味更具層次。

到店點餐、等待的過程中，從許多小細節都能感受到店家對於食材的用心與堅持。下次到了和美想吃炸物時，就來【饗道雞排】一起享受這充滿熱情活力的饗宴吧！





饗道雞排

店家地址：彰化縣和美鎮彰美路五段339號

營業時間：15:00-22:30

店家電話：0970773382

粉絲專頁：https://bit.ly/43w7Oyg





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