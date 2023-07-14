建縣300年「彰化走讀藝術節」登場！8大裝置藝術全部免費1次看

為了迎接建縣300年，彰化市區中即日起至7/30舉辦「2023彰化走讀藝術節」，帶領遊客探索彰化古城的神秘面紗。這場盛大的活動以無框架城市藝術為主題，邀請知名藝術家展出充滿創意的裝置藝術作品、微型藝術創作和實驗劇場演出。

圖／彰化縣文化局提供

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彰化市的知名景點如彰化車站、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化縣立美術館、彰化藝術館、八卦山都成為大型裝置藝術的展示地點。遊客可以透過藝術家的視角，感受彰化特有的美食、眷村、建築、產業、信仰、守護神和自然生態的魅力。

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而彰化車站的「宇宙空港美食遊記」以外星怪物入侵的概念為特色；彰化中興莊的「串門子」則以眷村木門為靈感；彰化孔子廟旁的「初之詩」展現儒學精神；至於「時間的漣漪」則結合了彰化和美紡織產業的傳統工藝。在八卦山大佛前廣場的「蓮印禪心」則運用AR技術展現出不同的大佛美感。其他還有「花開彰城」、「神獸在右 相得益彰」等。

圖／彰化縣文化局提供

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藝術節期間的週末更加熱鬧，彰化縣立美術館廣場及中興莊規劃了「假日文創市集」，並於7/15在彰化縣立體育館舉辦「建縣300慶典音樂會」，免費入場。此外，還有16場藝術工作坊和實驗劇場演出等活動供遊客參與。彰化的藝術節將帶給遊客們一場別開生面的文化饗宴，讓大家共同體驗彰化的獨特魅力，準備來趟彰化一日遊囉。

圖／彰化縣文化局提供

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