楊枝甘露、提拉米蘇火鍋太酷了！台中高CP值火鍋附自助吧吃到飽，寵物友善、好停車更加分

台中火鍋推薦/台中平價小火鍋推薦/台中南屯火鍋推薦~養鍋石頭涮涮鍋黎明店環境舒適好停車，牛奶季推出好多湯底，尤其是台中首見楊枝甘露、提拉米蘇火鍋我們還是第一次吃到。清爽好喝的湯底加上新鮮食材與自助吧吃到飽，免服務費而且是寵物友善，網路評論很高超過千則評論4.7星，我們從逢甲店吃過就愛上，每次去吃都覺得依然有水準真的很不錯。

養鍋黎明店在哪裡？好停車嗎？

養鍋從逢甲商圈起家，目前全台已經30家分店，我們今天到黎明店用餐。養鍋南屯黎明店位在干城街靠近黎明路口，就在World Gym世界健身俱樂部黎明店對面，地點很好找。

大門就有停車指引說明，餐廳前方及後方各有一個收費停車場，停好車走路過來不到5分鐘。路邊也有停車格，好停車真的很加分!

養鍋環境

用餐區分1樓及2樓，以四人方桌為主，挑高的空間以及寬敞座位即使客滿也不會覺得擁擠。我們平日來用餐，生意很好幾乎客滿，建議先訂位才不會久等。

我喜歡養鍋的用餐空間，尤其是桌面很大用餐很舒適，側面還有充電插座相當貼心。

1樓及2樓都有自助吧，飲料、白飯、冰淇淋、霜淇淋通通自取吃到飽。兩層樓自助區的品項不太一樣，可以都自由取用。

雖然免服務費，但是店員經常整理擦拭，自助區檯面乾乾淨淨，從小地方就可以看出店家很用心。

養鍋是寵物友善餐廳，帶毛孩來用餐店家還會提供清水鍋，可以煮鮮食給毛孩吃，真的很貼心。

養鍋菜單

點鍋都有附菜盤、主食、還有自助吧吃到飽，白飯、醬料、以及飲料、霜淇淋、冰淇淋都是自助無限享用，每人酌收30元清潔費，菜盤不吃可以換肉相當有彈性。

主食選項非常多元，肉品、海鮮通通有，想要澎湃一點也有組合套餐，滿足每個人的胃口。養鍋最有名的就是10多種湯底，每一款都很特別。牛奶季新推出的楊枝甘露、提拉米蘇湯底更是台中首見！（備註：中北部菜單與離島地區菜單價格不同）

如果覺得不夠吃，還有很多單點品項，食材相當多元，每次來都吃不膩啊～

養鍋優惠

單筆消費每488元就送好養券一張，滿976送兩張依此類推。下次憑好養券可以兌換好禮七選一，一鍋可兌換一張。

這次來看到有10週年慶的活動:只要點雙人套餐(限內用點我們這一家或當阿花遇到阿蝦）就送摸彩券一張，摸彩獎項總金額高達10萬元，最大獎是現金66666元（活動期限到7/6）。

養鍋推薦餐點

我們點兩鍋最新的楊枝甘露及提拉米蘇湯底，再加上海鮮、肉品及菜盤，滿滿一桌好豐盛啊～

我是龍蝦鍋868+羊肩肉128+楊枝甘露湯底

日常小海陸468+ 提拉米蘇湯底

日常小海陸有海鮮7選3+ 肉肉4選1，這樣豐盛的組合平日午餐468元/晚餐及假日588元，非常超值耶！

楊枝甘露湯底以牛奶為基底，加上芒果還有QQ的蒟蒻小花，酸酸甜甜的滋味喝起來很清爽。還撈的到大塊芒果果肉，芒果控一定會愛上，推薦必點！

提拉米蘇湯底也是以牛奶為基底，會附上可可粉讓客人DIY撒上去，畫面很療癒耶～這個提拉米蘇鍋香甜的滋味超特別，養鍋真是把火鍋口味發揮到極致，太厲害了！

別以為這兩杯是飲料，其實是提拉米蘇和楊枝甘露隨鍋附上的湯底，喝不夠再自行添加。

菜盤

養鍋的菜盤份量不少，根莖葉類的五行蔬果再加上少數火鍋料，必須分兩次下鍋才煮的完。如果不愛菜盤的人，也可以免費換肉盤。

楊枝甘露湯頭有芒果及牛奶加持，涮煮蔬菜後多了天然果酸與牛奶香氣，味道很讚。

羊肩肉

一大盤份量不少，堆成一座肉肉山加購價只要128元很超值。

羊肩肉口感軟嫩帶點咬勁，肉汁的甜味與楊枝甘露湯頭融合在一起，帶有淡淡的芒果香氣特別甘甜好吃。涮煮提拉米蘇鍋味道更甜，小孩會很愛。

我是龍蝦鍋的海鮮盤超豐盛!一整隻青龍、加上蛤蜊、鮮蚵、還有甜蝦、鯛魚、鮭魚、鮑魚，7種海味一次滿足。

別以為青龍很小一隻，我再拍一張給大家看。這樣的份量真的很實在，愛吃海鮮的朋友點這一鍋就對了。

一整隻青龍體格不小，蝦頭還有很多蝦膏，急凍海鮮吃的到新鮮度。

楊枝甘露湯底煮海鮮真的是絕妙組合，鮮甜海味加上芒果的天然果香，甜度更加分。

龍蝦肉質相當結實飽滿，Q脆彈牙。鮮甜的海味與楊枝甘露酸甜滋味融合一起，還蠻好吃的耶~芒果控一定會愛上。

其他海味也很甘甜好吃，尤其是鮮蚵肉質飽滿海味十足，我個人好喜歡。

提拉米蘇湯頭有著甜甜的可可風味，呈現粉嫩的色澤，鹹甜鹹甜的滋味很特別。

日常小海鮮套餐 肉肉4選1我們選了手切嫩雞柳。

原本以為是雞胸肉會比較柴，結果是去骨土雞腿切成長條狀。雞柳肉汁原本就甜，加上提拉米蘇牛奶加持，口感特別軟嫩好吃，可可風味還帶有奶香，獨特滋味讓人一口接一口越吃越涮嘴。

日常小海鮮套餐小海鮮7選3，我們選了藍花蟹+潮鯛魚+南美白蝦 份量十足很有誠意。

提拉米蘇湯底煮海鮮後有著巧克力的香甜滋味，尤其是鯛魚跟白蝦小朋友超愛，這種鹹甜滋味非常奇妙，沒吃過的朋友一定要試試。

藍花蟹的蟹肉滿飽滿的，還有一些蟹膏，味道香甜好吃。

好養券免費招待

我們有兩張好養券，兌換了花枝漿以及黑魯飯。

花枝漿

QQ綿綿越咬越香，還吃的到大塊花枝，充滿海味好好吃喔。

黑魯飯

香Q的米飯上頭油亮亮的滷肉充滿膠質，味道超香!甜甜的滋味越吃越涮嘴，比單純白飯好吃多了。

吃飽喝足最後別忘了留一點胃吃冰淇淋還有霜淇淋。尤其是自己DIY霜淇淋，好吃又好玩。今天的巧克力霜淇淋好好吃，為今天的大餐畫下完美句點。

養鍋石頭涮涮鍋黎明店評論

養鍋從逢甲店我們吃過就喜歡，這次到黎明店用餐依然有水準。今天吃到台中首見的楊枝甘露及提拉米蘇火鍋，真的很特別！尤其是楊枝甘露鍋非常清爽好吃，我個人很喜歡，大推!!好吃的湯頭加上新鮮海味以及大肉盤，還有自助吧吃到飽整個超豐盛CP值很高，難怪Google評論超過千則好評高達4.7星，喜歡吃火鍋的朋友，這一家養鍋值得收入口袋名單。

養鍋石頭涮涮鍋南屯黎明店

粉絲團：養鍋黎明店FB https://www.facebook.com/yangguo309

地址：台中市南屯區干城街309號

電話：0422500586

營業時間：平日11:30–14:30 17:00–22:30 假日11:00–22:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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