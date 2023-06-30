週末炸雞2F開拉麵店囉！ 「SPEAKEASY」採現場預約制 必嚐金華雞白湯系台灣本味拉麵+極上炸物台中限定

台式炸雞品牌週末炸雞俱樂部今年五月以新概念「週末炸雞漢堡部」登陸台中，漢堡部開設至今可以說是天天排隊，絡繹不絕。但眼尖的吃貨都有發現，除了一樓供應炸雞漢堡，二樓居然新開了拉麵部「SPEAKEASY 拉麵店」帶來全新預約制拉麵！

圖／週末炸雞拉麵部提供

走到店內深處「一雞二會」跟著四字招牌引領上樓。撥開大紅簾，裡面居然是一間拉麵店！曾於草悟道PARK2快閃的「雞白湯拉麵」正式回歸，拉麵部以深紅色調性的磁磚與麻布、紅筷融合台式麵攤的大膽鮮明與拉麵的內斂精神。

圖／週末炸雞拉麵部提供

SPEAKEASY將原來日式本味的雞白湯頭，改為台灣人熟悉的烹調方式，以金華火腿、海鮮乾貨燉煮而成的老母雞湯，創造出「金華雞白湯系」拉麵，打造台灣本味的拉麵風格，更有白雞、金雞、青雞、赤雞四種經典口味。

圖／週末炸雞拉麵部提供

週末炸雞拉麵部「SPEAKEASY」必嚐美食亮點有：以全台灣食材加入百年醬油與主廚特製香氣油，創造「金華雞白湯系」拉麵；每一碗拉麵肉感滿分，除了附上極厚油封雞叉燒，還可加價購極嫩啤酒炸雞；「極上炸物」全面升級，極嫩炸雞、和牛丸子、玉米蝦鬆、溏心炸蛋，只在台中限定。

圖／週末炸雞拉麵部提供

更推出以台灣擔擔麵為基礎的「限定雞」拉麵口味，添上蒼蠅頭、大蒜、青花椒油加上日本A5和牛一起爆炒，台式奢華感拉滿；還有不只好吃也好玩的「混湯」拉麵SHOW，例如主廚把把豆漿基底的九層塔蛤蜊湯混入麵中，清楚看到聞到每一碗麵不同的香氣。由於每日湯頭限量，將於每日四點發放整理券，發完及不再販售，美食饕客們請把握！

圖／週末炸雞拉麵部提供

SPEAKEASY 拉麵店

地址：台中市西區中美街612號(週末炸雞拉麵部2F)

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