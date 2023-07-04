員林小吃食堂推薦！「姍不嘸食」滿載人情味 營造家的味道

田樂屋2.0「姍不嘸食」上線啦！位於員水路二段566巷46號上的姍不嘸食主打台式美食，像是排骨酥麵、各式涼麵、丼飯、咖哩飯及各種經典湯品通通有，份量大碗價格更是親民，享用美食百元有找，員林在地鄉親超值推薦！

排骨酥麵

軟骨肉使用豬前腳的月亮骨製成，醃製過程加入獨家蒜香及胡椒香，軟嫩無骨的口感即使客人牙口不好也能大快朵頤一番，豬骨湯頭清香不膩口，是許多熟客的口袋名單！

麻醬涼麵

自製麻醬混搭日式醬汁，加上自炒的蒜泥醬，多層次的清爽香氣一解夏日悶熱感。

▲店家自炒的蒜泥香氣順口，來店外帶餐點也別忘了裝袋蒜泥回家享用。

煙燻鴨腿麵

獨家煙燻手法在外可是吃不到！先醃燻後再蒸煮，透過反覆煙燻使火味香氣包覆肉質後再上火烤，讓肉質香氣十足又不影響口感，搭配肉骨茶湯底大口享用更加過癮。

豬肉丼飯

鹹鹹甜甜的自製台式風味，豬肉滑蛋配上特色筍乾及泡菜，香氣多元不單調。

姍不嘸食這店名可以說是老闆寫給女兒的情書，以女兒的名字作為靈感，其中的用意更是天下父母心，老闆希望有了這間店後，女兒這輩子可以衣食無憂，用父母的角度幫消費者準備像家的餐點及環境，讓外食族吃得安心無虞。目前店家也有配合Foodpanda外送系統，想吃美食動動手指在家等就好，方便快速有效率！





姍不嘸食

店家地址：彰化縣員林市員水路二段566巷46號

店家電話：0909 393 964

營業時間：週一至週六 11:00~13:30 16:30~19:30

臉書專頁：https://bit.ly/3NHat2J

停車資訊：路邊停車





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