台中南屯「鄉遇」暖心麵店！很「淋辣」乾拌麵 嗜辣者千萬別錯過

位於台中南屯大墩十一街的「鄉遇麵棧」主打多款麵食與擁有馬來西亞風味的料理，留有半個馬來西亞血統的老闆相遇了要好知己後，在四年前決定一起創業，是一間結合了台灣與馬來西亞口味的麵店，希望將「他鄉遇故知」般的情感，與料理蹦出的火花滋味，一起和更多在此相遇的顧客分享，而這也是「鄉遇」店名的誕生緣由。

▲一樓用餐環境，足見日式風情。

店家主打麵體Q彈的小拉麵，愛吃麵的老闆嚴選自家的麵條口感，無論是小拉麵、陽春麵都是挑選許久才找到合適的廠商，且一踏進店內就能瞧見一鍋香氣十足、浸泡滿滿小菜的滷味區，顧客可於點餐前自行夾取，也別忘了添上老闆獨門的辣椒醬，若喜歡吃辣的朋友更可點上一碗招牌「很淋辣乾拌麵」，同樣地嗆辣帶勁，喜歡吃辣的人絕對會吃上癮！

▲浸泡於滷汁當中的小菜採自行夾取的方式，而滷味區旁也有清楚的價目表可供參照，有豬腱子肉、豆包、豬耳朵 、百頁豆腐、滷蛋等豐富選擇。

很淋辣乾拌麵

近似於麻辣乾麵，其中的「淋辣」取自馬來文的諧音，代表「很辣」的意思，而麵體便是採用店內主打的小拉麵，是老闆在眾多廠商裡萬中選一的品牌，與四種不同辣椒研製而成的招牌醬料搭配，完整拌開可感受麵體Q彈、嗆辣帶勁的滋味。

▲店內招牌辣椒醬，是老闆手工炒製的獨家風味。

滷味拼盤

除了多款麵食可選擇外，懂吃的饕客總會夾上一盤店內的招牌滷味，其特色在於食材一直浸泡在滷汁當中，所以入口濕潤不乾口，即使不沾醬直接吃就非常夠味，而每日的小菜會由20種不同的食材輪流替換，每次吃到的小菜都會不一樣，每天都是驚喜。

提供顧客無限取用的辣椒醬類似於馬來西亞辣椒的風味，是老闆調配多款香氣十足的辣椒一起煮製、自行研發出來的，一入口的辣味便在舌尖流竄，有著外頭吃不到的味道，許多顧客也會直接搭配滷味享用。

▲軟Q有嚼勁的豬腱子肉。

招牌肉骨茶湯

肉骨茶是馬來西亞人的國民美食，老闆每天煮一鍋限量提供，口味也是由老闆自行研發，採用近10種藥材去熬製湯頭，而肉質特別挑選軟嫩的肋骨部位，入口即化；湯裡另附了「阿給」當做搭配，相比其他食材更能吸收湯汁，也是馬來西亞當地的招牌吃法，入口湯頭非常地溫順，與軟嫩的肋骨一起品嚐更是暖胃。

▲肉骨茶嚴選軟嫩的肋骨部位。

肋骨排飯

傳承自老闆母親手藝的在地台灣味，也是家常料理之一，肋骨排與肉骨茶湯的肉質相同，軟糯的米粒淋上滷汁，加上酸菜脆爽的口感，融合得恰當好處，讓人一口接著一口，完全停不下來。

▲淋上獨家滷汁的肋骨排飯令人口水直流。

麻醬麵

芝麻與花生調配而成的麻醬加入靈魂肉燥更是對味！並以燙青菜做為點綴，一端上桌感受到撲鼻的香氣，麵體採用傳統的陽春扁麵，讓顧客可以吃到最經典的麻醬麵滋味。

人與人之間的相遇，往往都是一種不可多得的珍貴緣分，最難的便在相知，並且相惜。「鄉遇麵棧」傾注了老闆的經驗與故事，端出一道道用心的料理。目前除了內用，店家也提供外帶、外送的服務，期望能與你的味蕾一塊相遇。

鄉遇麵棧

店家地址：台中市南屯區大墩十一街553號

店家電話：0423831553

營業時間：11:00-14:00；16:00-20:00（週六公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3Cthc9S





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