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台中新開幕「享得道Hotel」玩得到ORB X電競座艙，還有「岩盤浴」打造全新住宿體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／星享道集團提供
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台中住宿超狂再添一筆！星享道酒店集團最新旅宿品牌「享得道Hotel」隆重開幕囉，驚喜亮擁有全球首個ORB X沉浸式電競座艙，還提供岩盤浴、美甲與美體服務等設施，一次滿足住客需求，打造全新住宿體驗！

圖／星享道集團提供
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「享得道Hotel」以24小時的台中不眠夜為經營理念與設計體驗，致力於打造獨特的沉浸式住宿；且飯店位於台中中央公園逢甲夜市商圈的中心位置，非常適合規劃旅遊，特別值得一提的是，甚至和知名電腦品牌Cool Master跨界合作，引進全球首個ORB X奢華電競多功能沉浸式半封閉座艙，讓消費者能盡情體驗其中的樂趣。

圖／星享道集團提供
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此外，享得道Hotel特別規劃了多個最新設施的空間，像是律動室，引進B Green律動機；還有舒緩泡腳池和岩盤浴。此外，還提供女性特愛美甲與美體服務，想要唱歌也有獨立KTV包廂喔。房型多元，價格從8,000元起（房價贈早餐，稅與服務費10%另計）。絕對要入住體驗看看！

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