罪惡感爆表！韓國人創的韓式餐酒館「調酒尬炸雞」　美食療癒人心

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「Just In Korean Bistro 韓式餐酒館」店面位於台中四川五街上，鄰近台灣大道，不論開車自駕或搭乘大眾交通工具都能輕易抵達。身為一間適合小酌品酒或好友聚會的餐酒館，「Just in」以光線和音樂營造微醺的氛圍感，如極光般靜靜流幻的燈效讓人沉醉，而且桌上配備質感小桌燈，簡單吃飯喝酒也要有爆棚的儀式感。

▲一樓空間設置投影機，若想慶生、求婚、舉辦小型活動等，都可以提前跟店家預約使用。
▲一樓空間設置投影機，若想慶生、求婚、舉辦小型活動等，都可以提前跟店家預約使用。

▲二樓空間彷彿一間小包廂，大片窗戶能看見外面景色。
▲二樓空間彷彿一間小包廂，大片窗戶能看見外面景色。

韓式冬粉卷

經典的韓國街邊美食韓式冬粉卷，看似普通的外表，裡面卻有唇齒留香的美味，輕薄酥脆的炸衣脆而不硬，一口咬下濃郁卻清爽的紫菜香伴著芝麻油的香氣溢出，被紫菜包裹的冬粉扎實Ｑ彈，讓人忍不住一口接一口，絲毫沒有油耗味，只有香酥脆！

韓式蒸蛋／起司蒸蛋

韓式蒸蛋一上桌，蒸騰的熱氣直接吸引全部人的目光，瞬間成為全場焦點，如雲朵般蓬蓬的造型非常可愛誘人。

與日式蒸蛋不同，韓式蒸蛋使用清爽雞湯為基底再加入牛奶、雞蛋和起司製成，打造出宛如烤布蕾般的口感，又因高湯含量高，蒸蛋入口即化，濃厚的蛋奶香氣參參入微微的石鍋焦香，讓蒸蛋風味更加有層次。

Just in特製拉麵

餐酒館內竟然也能吃到拉麵，「Just in特製拉麵」裡面有蛤蜊、魚板、時蔬等多樣配料，滿滿一碗色香味俱全，光聞就讓人食指大動。淺嚐一口拉麵湯頭，濃郁的蛋香、奶香齊齊湧上，卻又像海潮般一下就散去，絲毫不會膩口，接著辛辣的感覺慢慢爬上舌尖，一口接一口慢慢疊加，奶香和辛辣反覆交纏讓人過癮又上癮。

▲新鮮蛤蜊碩大肥美，而吸飽湯頭的蔬菜更有奶油燉菜般的水嫩鹹香。
▲新鮮蛤蜊碩大肥美，而吸飽湯頭的蔬菜更有奶油燉菜般的水嫩鹹香。

韓式紅醬炸雞

誰能拒絕炸雞的誘惑？剛出爐的香酥炸雞裹上韓式甜醬，一口咬下麵衣鬆軟又帶點酥脆，裡面厚實的雞腿肉鮮嫩多汁，偏甜的醬料口味大人小孩都喜歡，再搭配店裡的酒精飲品既罪惡又幸福！

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲請勿飲酒。

「Just In Korean Bistro 韓式餐酒館」身為餐酒館除了美味的韓式餐點令人印象ㄇ外，口味多元的韓國燒酒與由調酒師現場製作的調酒，更是許多民眾的最愛，一口美酒一口美食簡直太幸福啦！

▲剛摘下的花
▲剛摘下的花

▲特調酒品
▲特調酒品

▲玫瑰瞳鈴眼
▲玫瑰瞳鈴眼

「剛摘下的花」聞起來有覆盆子果香，口味酸甜又帶點花香，是女性顧客的愛品；「特調酒品」上層紅酒下層威士忌的搭配做出漂亮的漸層，入喉感受由淺至深的品酒體驗，整體偏酸且酒感重，很受男性顧客歡迎；「玫瑰銅鈴眼」口味上加入水蜜桃利口酒、接骨木花和玫瑰，嚐起來花香足且酸中帶點微甜。

▲眾多口味的韓國燒酒。
▲眾多口味的韓國燒酒。

另外店家也有供應外觀看似調酒的無酒精飲品，讓不喝酒的顧客也能放心暢飲或用漂亮無酒精飲品拍照打卡。


Just In Korean Bistro 韓式餐酒館

店家地址：台中市西屯區何安里四川五街7號

店家電話：0958740580

營業時間：18:30–02:00 (週三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3M5CJLl


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