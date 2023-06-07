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台灣印刷探索館7大展區好好玩！結合趣味互動深入體驗印刷工業

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台灣印刷探索館／提供
圖：台灣印刷探索館／提供

台灣印刷探索館以書本做為建築外觀，饒富趣味。　圖：台灣印刷探索館／提供
台灣印刷探索館以書本做為建築外觀，饒富趣味。　圖：台灣印刷探索館／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】中國4大發明涵蓋造紙術、火藥、指南針和活字印刷術，其中印刷術的出現更是對人類文明發展產生重大影響，使大眾之教育與文化發展更加普及，經過時間推移印刷技術亦大幅升級，印刷不再侷限於書籍，產品更加多元。然而隨著科技日新月異，永續概念漸起，全球開始倡導紙本電子化，許多印刷廠亦面臨產業危機，而財政部印刷廠不願臺灣印刷工業就此被掩埋，決定以新的面向保留印刷文化，建立「台灣印刷探索館」，重書印刷技術新扉頁。

▲館內除講述撿字排版歷史，還能親自體驗撿字。　圖：台灣印刷探索館／提供
▲館內除講述撿字排版歷史，還能親自體驗撿字。　圖：台灣印刷探索館／提供

環保意識漸興 順應政策轉型

財政部印刷廠前身為台灣省政府秘書處印刷廠，在推行統一發票政策後就專於發票印製與國家刊物印刷，在1999年廢省後改隸於財政部之下，繼續維持過去印刷工作。然而環保意識抬頭，政府大力推行無紙化、電子發票等政策，落入經營困難的窘境，財政部印刷廠開始反思產業轉型的重要性，此時恰逢經濟部工業局開始推行觀光工廠，決定在順應環保政策下走出新路。

財政部印刷廠將舊有資產活化，利用廠區內閒置40年的舊倉庫做為觀光工廠據地進行整建，原先計畫以小而精美的方式呈現，然而為配合消防法規與添置無障礙設施，比預期投入更多經費與人力，隨著計劃逐步實行，以記錄印刷產業文化歷史與教育目的為宗旨的台灣印刷探索館正式落成。

▲展區設有多處互動空間，以有趣的形式傳達教育意義。　圖：台灣印刷探索館／提供
▲展區設有多處互動空間，以有趣的形式傳達教育意義。　圖：台灣印刷探索館／提供

7大展區－揭印刷產業史 文化保存與教育為首要

台灣印刷探索館為讓民眾深入瞭解印刷的起源與發展歷程，以寓教於樂的模式規劃出7大展區，在「印刷時光機」以說故事的方式講述印刷工業歷史及重要性，同時展示書籍誕生歷程；「拓印體驗區」裡放置全台唯一仿造歐洲印製第1本聖經的古騰堡印刷機供民眾體驗，讓大家都能一享印刷樂趣；「發票的秘密日記」裡解答統一發票的各種問題；「印刷魔幻館」以特殊塗料製成的畫作與民眾互動，營造視覺與心靈上的豐富饗宴；「發票的產房」直接帶大家瞭解發票從無到有的印製流程；「文創鋪部」則販售結合印刷工藝的相關設計商品，此外民眾還能在「DIY動手做區域」親手體驗印刷作業，產製出專屬印刷作品，留下美好紀念。

▲館中記錄印刷術歷史沿革與印刷技術奧秘。　圖：台灣印刷探索館／提供
▲館中記錄印刷術歷史沿革與印刷技術奧秘。　圖：台灣印刷探索館／提供

台灣印刷探索館館長陳昶志表示，台灣印刷探索館以文化保存與教育推廣為目的，讓民眾都能透過有趣的互動與體驗深入瞭解印刷產業及其歷史與重要性，並結合校內教學課程或戶外教學等活動，提供職涯探索的平台，乘載印刷產業承先啟後的重要角色。

▲展區內展示多種印刷機器與印刷方式。　圖：台灣印刷探索館／提供
▲展區內展示多種印刷機器與印刷方式。　圖：台灣印刷探索館／提供

致力宣揚印刷文化 結合旅遊發展文化探索遊程

台灣印刷探索館為建立市場地位並兼顧導覽品質，採以目標行銷的方式，將教育團體做為主要目標客群，透過傳達豐富的印刷產業知識及詳細的歷史脈絡，將旅遊與教育做結合，深度的文化探索遊程亦吸引不少國內外旅客前來一遊。

▲館內存放全台唯一仿造歐洲印製第1本聖經的古騰堡印刷機供民眾體驗。　圖：台灣印刷探索館／提供
▲館內存放全台唯一仿造歐洲印製第1本聖經的古騰堡印刷機供民眾體驗。　圖：台灣印刷探索館／提供

現今許多國家都十分注重印刷工業的重要性，為此還特別建立專屬國家博物館，陳昶志認為，人類智慧是靠書本累積才能站在巨人的肩膀，印刷工業則扮演當中重要角色，然而台灣過去還沒有人致力於印刷文化保存，因此他們亦期望透過創立台灣首座印刷觀光工廠來保存其文化並向外推廣。本質是國營單位的他們盼之後能藉由與屬性相近的公部門單位合作，進行跨部會整合協助推廣並舉辦活動，讓民眾能夠更瞭解印刷文化淵遠歷史與珍貴性。

台灣印刷探索館

‧ 地址：台中市大里區中興路一段288號

‧ 營業時間：週二至週日：09：00～17：00，週一休館

‧ 預約導覽場次：10：00、14：00

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