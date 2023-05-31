西屯聚會小酌大空間日式居酒屋！時令菜色多樣酒水任你搭

位於台灣大道旁的【黑心大眾酒場】從門口就透露復古的氣息，老屋的海棠壓花玻璃、木頭雕簷、磨石地板，獨特的風格讓它在一眾房屋中特別容易被看到，而室外也提供座位區給不同需求的顧客。

▲啤酒籃組裝起來的桌椅既穩固又展現日本居酒屋的特色。

▲店內酒水豐富，除了清酒、啤酒也提供調酒等多項飲品。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲店內空間寬敞，且有不少小物營造氣氛。

綜合刺身

▲紅甘、海鱺和鮭魚，厚切上桌毫不手軟。

【黑心大眾酒場】除了挑選當季食材，為了保持生魚片的新鮮更每天進貨整尾漁貨，由主廚親自處理，魚肉做生魚片、邊角料做招待小菜、魚骨拿來熬高湯，從魚肉到魚骨全部入菜絲毫不浪費，而且不定期更換魚種，讓顧客不時變換口味。

厚切紅甘有口感，咀嚼間透出天然的甘甜，海鱺肉質紮實有嚼勁，而油脂豐富的鮭魚是台灣人的最愛，留到最後品嚐才不會影響其他魚種的風味，香甜肥美的魚肉一如想像的美好，厚厚一塊吃起來超過癮！

酥炸燒肉

【黑心大眾酒場】的酥炸燒肉也是一絕，挑選肥瘦均勻的豬五花以主廚自製醃料調味再裹粉一起炸，麵衣輕薄卻帶出酥脆口感，光是切片就發出清脆的咔嚓聲響讓人口水直流。

入口品嚐皮脆不硬，熟度剛好、不油不柴，豬肉香帶著炸物特有的香氣卻不覺得油膩，非常好吃，而且看似普通的豬排醬也是主廚自製，加入台中特色之一的東泉辣椒醬加以調製，甜甜辣辣的沾醬讓炸燒肉多了不同的驚喜口味。

綜合關東煮

綜合關東煮的湯底以魚骨、柴魚、蔬果等熬煮，並加入一點淡醬油提鮮，口味清爽鮮美，鮮味十足，微涼的夜晚喝起來暖身又放鬆。

▲湯烏龍麵體Q軟有勁，蔬菜脆軟入味，吸飽湯汁好好吃。

韭菜豆芽辣炒雞肝

辣炒雞肝是【黑心大眾酒場】的私房料理，調味香、豆芽爽脆，加上新鮮辣椒拌炒，香辣夠味，重口味下酒又下飯，而且雞肝給得毫不手軟，喜歡內臟類的朋友必點！

黑心炒飯

黑心炒飯卻一點也不黑心，底下以為是普通蛋炒飯卻鋪上豐滿鮭魚卵和海膽！？炒飯本身就美味，米飯粒粒分明、Q彈飽滿而且蘊含蛋香，跟鮭魚卵和海膽一起食用，口感和風味又立刻提升一個檔次，日本赤海膽溫潤清甜，而鮭魚卵在口中迸出鮮美的滋味，讓黑心炒飯嚴然變成一道迷人的海鮮炒飯！

而來到居酒屋怎麼能不來幾串串燒呢？【黑心大眾酒場】用鐵板烹飪串燒，除了讓食材受熱均勻更製造較酥脆的外皮口感、而且能提升上菜效率讓客人不用等太久就能享受美食。

牛肋條、椒鹽雞腿肉串一同上桌，以葉片做裝飾兼顧視覺享受，並貼心附上玫瑰鹽和胡椒鹽兩種調味，讓客人可以自行調整。牛肋條味道濃厚，口感紮實有嚼勁，而雞腿肉鮮嫩多汁，基礎的調味更凸顯肉的品質。

▲醬燒粉腸、明太子雞腿肉，雞腿肉上不吝嗇地擠上微辣明太子，在感受軟嫩雞腿肉的同時又有明太子嗶嗶薄薄的雙重口感，微辣涮嘴，好看又好吃！

▲烤櫛瓜、蔥鹽豬五花，同樣主廚自製的蔥鹽醬蔥香味明顯，佐以淡淡的麻油香，頗有溫補的感受。

▲明太子山藥、椒鹽山藥採用日式山藥，口感鬆脆綿密。

【黑心大眾酒場】的廚師群和老闆都熱愛聊天，加上彼此愛嘗試的個性，店裡不定時會推出限定菜色，連菜單也大約一季就換一次，讓客人感受不同季節的食材魅力。





黑心大眾酒場

店家地址：台中市西屯區臺灣大道二段732號

店家電話：0423129277

營業時間：週一～週日18:00–03:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3M5vMKw





延伸閱讀//台中西區全時段供餐翡冷翠咖啡 中西式創意料理夜晚享微醺

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」