每日限量！ 台中人氣點心「手工芋泥球」無添加自然風味 口味多元「這2種」最受歡迎

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

紅土丘陵點心坊坐落於台中北區，11年前由老闆娘一手打造，將對芋頭的熱愛投注於此，在製作過程更堅持使用天然食材、無額外添加防腐劑，讓每一顆芋泥球不僅口感綿密扎實美味，也能顧及健康。

芋泥球口味多元豐富，除了基本款原味外，店家也研發出乳酪、流沙、芒果、草莓、肉桂蘋果、黃金奇異果......等等，其中水果口味也會隨著季節變化，而最受歡迎的「乳酪」和「流沙」口味，一推出隨即成為網路宅配人氣點心之一。

選擇食材上也不馬虎，店家採用小農種植的芋頭，每批都經過精心挑選、處理，確保每一顆芋泥球擁有穩定口感與風味。豐富的包餡口味也是店家自行研發，讓顧客可以嘗試到不同口味，而除了手工芋泥球外，也另推出手工製作的土鳳梨酥，一樣是無添加防腐劑，因此保存期限較短，須提前向店家預訂。

｜乳酪芋泥球

店內人氣 NO.1的口味，淡淡乳酪香氣和奶香味，搭配芋頭本身的清甜，一口咬下，絲滑酪香沿著舌尖感受每分悸動，口感綿密紮實，令人不禁讚嘆！

｜流沙芋泥球

店家特調的鹹蛋黃內餡，鹹香風味搭配芋泥綿密口感，是長輩們的最愛，同時也是店內唯一的鹹食口味，其鹹甜交織的香氣讓人回味無窮。

｜草莓芋泥球

將時令草莓簡單以芋泥包覆，一口咬下嚐得到草莓本身的香氣與酸甜風味，讓顧客在草莓盛產季也能吃到不一樣組合的草莓甜品

｜肉桂蘋果芋泥球

每日現煮蘋果，搭配淡淡肉桂香氣，讓芋泥球更具層次和豐富口感，甜而不膩，是甜品愛好者不容錯過的口味。

紅土丘陵點心坊主打的「手工芋泥球」多年來秉持手工製作、把關食材品質，這樣的用心深受許多顧客喜愛，雖然點心坊主要以宅配為主，但店家也貼心提供週五、六、日到店自取。同時也貼心提醒大家，芋泥球保存期限為冷藏三天，部分水果口味的保存期限為兩天，且不建議冰冷凍喔。


紅土丘陵點心坊

店家地址：台中市北區梅亭街32號

店家電話：0920880887

預約自取時間：週五、六、日 13:00 - 18:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3zlQwX6


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