24小時營業的祖傳爌肉飯！傳承70年的老配方，爌肉飯裡還添加這一味～

這間位在台中西屯的祖傳爌肉飯可厲害了！不只傳承70年老中醫配方，口味有別於一般的爌肉飯，營業時間更是比別人還要長，營業24小時，想吃爌肉飯隨時都可以來，早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜一手包辦，除了招牌爌肉飯，養生燉湯及炒麵也是人氣必點唷。

祖傳爌肉飯位置

祖傳爌肉飯位在台中西屯漢口路上，靠近華美西街二段這邊，隔壁就是曉明湯包，除了路邊停車格，也可以停在漢口立體停車場再步行過來。

祖傳爌肉飯環境

祖傳爌肉飯的裝潢帶有古早味的氛圍，微黃燈光，上頭還高掛著紅色燈籠，空間還蠻寬敞的，環境乾淨整齊，夏天還有涼涼的冷氣可以吹唷。

祖傳爌肉飯菜單

瞧瞧祖傳爌肉飯的菜單密密麻麻，就知道品項有多多，仔細瞧瞧，超過百種餐點，選擇非常豐富呢。

祖傳爌肉飯的老闆是中藥世家，食材都特別添加了中藥下去料理，像這鍋讓人看了垂涎三尺的滷肉，採用祖傳十八味中藥配方，而醬油也是選用純古法黑豆釀製的高級蔭油，標榜沒有添加味精、糖精、人工色素、防腐劑等，還可以自行選擇爌肉的肥瘦及部位唷。

爌肉飯 70元

來到祖傳爌肉飯，當然不能少了必點的招牌爌肉飯囉，可以自行選擇肥中瘦，糖糖選了中間的肥瘦度，採用台灣三層豬肉，裡頭還加入了祖傳老中藥配方滷製，讓爌肉吃起來帶有迷人的中藥清香，滷汁也不會太過鹹膩，肥肉Q彈不油膩，瘦肉的部分不會太過乾柴，不過再入口即化一點糖糖會更愛。

滷肉飯 45元

祖傳滷肉飯的滷汁跟剛剛的爌肉飯可是採用不同的中藥材，選用祖傳百草粉中藥配方，搭配純古法黑豆釀製的高級蔭油，滷肉肥肉勻稱，鹹香迷人，底下的米飯也是特別選用西螺米濁水溪一等米，米飯粒粒分明，口感超Q彈，配上香噴噴的滷肉飯，風味一絕呀。

飄香滷肉湯麵 75元

祖傳爌肉飯的湯麵有別於一般外面採用大骨熬煮的湯頭，而是採用柴魚高湯，再淋上中藥滷肉，裡頭還搭配了季節時蔬、滷蛋及油豆腐，湯頭清甜，帶有柴魚的香氣及中藥滷的迷人鹹香。

湯麵的麵條是採用白拉麵，口感Q勁十足，吸附著湯頭精華，令人吮指回味。

炒麵 小 30元 + 腿庫 45元

祖傳爌肉飯的炒麵有別於一般外面採用的黃圓麵，而是使用黃扁麵，淋上祖傳滷汁，口感更加滑順，炒麵也是不少老饕來祖傳爌肉飯必點的餐點之一呢。

刈包 60元

如果怕飯、麵吃太飽，想要來點小食解解饞，推薦祖傳爌肉飯的刈包，裡頭夾入一整塊的爌肉，搭配酸菜、香菜及花生粉，層次相當豐富呢。

香煎白帶魚 120元

糖糖超推祖傳爌肉飯這道香煎白帶魚，經過手工拔刺，將白帶魚捲起來再下去香煎至微微焦香的模樣，魚皮口感超酥脆，裡頭的肉質更是細嫩多汁，不必再佐醬，單吃就非常夠味了呢。

腱子肉 50元

特別選用台灣的豬腱子肉，加讓中藥材下去滷製，口感紮實不乾柴，適合不太吃肥肉的朋友們。

花生 30元／手工油豆腐 30元

祖傳爌肉飯的滷味也不錯，糖糖點的滷花生及滷手工油豆腐也都是採用中藥材的滷汁滷製而成，花生滷得相當入味，帶點微脆口感，油豆腐也好嫩好好吃。

人蔘雞湯 150元／當歸羊肉湯 120元

如果你喜歡人蔘味超重的人蔘雞湯，那祖傳爌肉飯這碗人蔘雞湯你一定要試試，裡頭加入大量美國威士康辛州的頂級西洋蔘及紅棗下去燉煮，蔘味十足，且沒有苦味，尾韻非常甘甜，裡頭的雞肉是採隨機部位唷，糖糖也超推祖傳爌肉飯的當歸羊肉湯，裡頭的羊肉可不是羊肉片，而是塊狀的羊肉，且份量還不少，好吃沒有羊騷味，當歸湯也好好喝。

粵式胡椒豬肚湯 100元／肉骨茶排骨 100元

在祖傳爌肉飯也可以喝到粵式胡椒豬肚湯，湯頭濃厚，帶有濃郁的胡椒香氣，裡頭的用料也相當實在，隨便一撈都是料，豬肚也相當Q彈，吃起來沒有腥味，另一碗肉骨茶排骨選用台灣豬排骨而非進口支骨，裡頭加入了蒜頭、頂級黑胡椒及中藥材下去燉煮，湯頭溫潤不嗆辣，滋補剛剛好。

祖傳爌肉飯除了美食外，店裡頭也有販售養生茶飲，每一瓶可都是真材實料唷。

另外這個酷茶超特別，裡頭是採用老闆的獨家中藥配方，沒有添加任何糖，喝起來卻相當甘甜呢。

喜歡祖傳爌肉飯的滷肉或湯品，這裡也有提供冷凍料理包讓你帶回家料理唷。

喜歡吃辣的朋友，推薦祖傳爌肉飯的手工辣椒醬，有手工銷魂辣椒醬（大辣）及手工辣椒醬（小辣）兩種，大辣是採用朝天辣椒、蒜頭及胡麻油等手工炒製而成，辣度不容小覷，喜歡吃辣的必嚐。

祖傳爌肉飯營業24小時，有想隨時都吃得到，餐點超過百種，除了招牌爌肉飯，養生燉湯、炒飯、滷肉飯也是人氣必點，口味有別於一般的爌肉飯，在食材中加入了傳承70年老中藥配方，多了中藥材的香氣，讓風味更加迷人美味～

祖傳爌肉飯

電話：04-23168702

地址：台中市西屯區漢口路二段233號

時間：24小時

臉書：https://www.facebook.com/ancestorteach/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」