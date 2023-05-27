蛋餅控別錯過！ 台中最強創意「喜饌晨食」酥皮蛋餅口味接近50種 漢堡也是招牌，口味一樣多到爆

如果你跟糖糖一樣是蛋餅控，這間位在大里的喜饌晨食你一定要收藏起來！堪稱台中最強創意酥皮蛋餅店的喜饌晨食，蛋餅口味近50種，除了外面常見的蛋餅口味外，還有許多讓你意想不到的創意口味，不只招牌酥皮蛋餅，漢堡也是人氣必點，口味多到爆，喜歡吃蛋餅的朋友千萬別錯過啦～

喜饌晨食位置

喜饌晨食位在台中大里爽文路與樹王路交叉口，近德芳路，轉角間店面相當醒目，距離大里環保公園、大里假期游泳池不遠，不過附近停車要小找一下。

喜饌晨食環境

喜饌晨食是採開放式的內用空間，雖然沒有華麗的裝潢，不過環境整理得很乾淨，空間也很寬敞，是說假日尖峰用餐時間人潮比較多，如果怕久等的朋友建議早點來。

喜饌晨食菜單

喜饌晨食的品項非常多，光是招牌酥蛋餅就近50種口味，還有人氣漢堡口味也多到不行，另外還有烤吐司、總匯吐司及各式各樣的小點心。

喜饌晨食的蛋餅是糖糖喜歡的酥皮蛋餅，採用手工蛋餅煎至酥酥恰恰的口感，趁熱吃口感超酥脆。

馬鈴薯沙拉蛋餅 45元 + 乳酪絲 20元

喜饌晨食的口味非常多樣化，很多口味都是外面比較少見的，這道馬鈴薯沙拉蛋餅有別於一般常見的薯泥沙拉，中間的馬鈴薯沙拉吃起來更加細緻，口感冰涼比較像蛋沙拉那樣，裡頭還加入了美生菜及小黃瓜，多了爽脆口感層次更加豐富，糖糖還額外加了香濃乳酪絲，熱熱吃超勘西。

鹹豬肉蛋餅 75元（期間限定）

這個鹹豬肉蛋餅是喜饌晨食期間限定推出的口味，採用市場新鮮採買的五花豬肉，醃過之後香煎至微焦香的口感，搭配大量洋蔥、蒜末、蒜苗及蒜蓉醬，瞧瞧裡頭的配料都爆出來啦！滿滿的鹹豬肉，鹹香迷人，搭配香酥蛋餅讓人欲罷不能。

雙魚座蛋餅（鮪魚、吻仔魚） 60元 + 乳酪 20元

喜饌晨食這個雙魚座蛋餅超特別，裡頭有兩種魚，是糖糖最愛的鮪魚跟吻仔魚，搭配黑胡椒、九層塔及古早味醬油膏，一次吃到兩種魚的鮮味，好吃。

煉乳肉鬆蛋餅 40元

採用東勢泰珍香的肉鬆，加上香甜煉乳，口感紮實，多了煉乳的加持，讓蛋餅吃起來鹹鹹甜甜的，口味還蠻特別的。

地獄蘿蔔糕 70元

這道地獄蘿蔔糕也是許多老饕來喜饌晨食必點的餐點之一，採用港式蘿蔔糕，先炸過再炒蛋，搭配美生菜、洋蔥，加入手工地獄辣醬及蒜蓉醬，香辣滋味超過癮。

海老厚牛漢堡 105元

喜饌晨食的漢堡是使用胚芽漢堡，裡頭夾入牛肉漢堡、蝦排、生菜、洋蔥、起司、蛋，搭配塔塔醬，裡頭的牛肉漢堡超juicy，蝦排也好好吃，裡頭吃得到Q彈的蝦肉，層次相當豐富呢。

綠寶石厚牛漢堡 80元

喜饌晨食除了一般漢堡外，還有這個特別的綠寶石漢堡，是沒有漢堡皮 的，採用萵苣代替麵包，夾入牛肉漢堡肉、起司、番茄醬、番茄，有點像吃沙拉的感覺，不過模樣變成了漢堡堡，如果不吃澱粉的朋友可以選這個綠寶石漢堡唷。

小肉豆 +40元

蛋餅、漢堡吐司跟總匯可以加套餐，糖糖加購45元多了小肉豆及25元的紅茶，糖糖還蠻喜歡吃小肉豆的，在台南比較常見，台中比較少看到，採用雞肉製作而成小肉豆，口感彈牙紮實，讓人一顆接一顆停不下來。

頂級茉香鮮奶綠 45元／頂級茉香綠茶 30元／阿薩姆奶茶 30元

喜饌晨食除了豆漿、奶茶，喜饌晨食的頂級茉香鮮奶茶也是人氣必點，綠茶單喝不苦澀，添加鮮奶變成奶綠也好好喝。

喜歡吃酥皮蛋餅的朋友這間喜饌晨食一定要筆記起來，採用手工蛋餅皮煎至酥酥恰恰的口感，微微焦香，香酥不油膩，口味選擇更是多樣化，近50種口味任你選，還有料多實在的漢堡堡及吐司，因用餐尖峰時間人潮較多，尤其是假日，建議大家可以多多利用線上點餐系統，第一次需要註冊，會直接連結到line，還有餐點圖片可以參考唷。

喜饌晨食

電話：0909-650103

地址：台中市大里區爽文路556號

時間：06:00~16:00；週四店休

臉書：https://www.facebook.com/sidmealhonest/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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