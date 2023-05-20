挑嘴人的口袋名單！解鎖在地人的美食之旅，9個景點吃喝玩樂都滿足
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2023-04-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 天津苟不理湯包、玉堂春魯肉飯、覺觀射藝 - 啟蒙射箭場。
住在台中的挑嘴吃貨，跟大家分享我的口袋名單～！
第 1 天
天津苟不理湯包 | 15 分鐘
｜天津苟不理湯包｜
其實這家雖然谷歌上叫『天津苟不理湯包』但是到現場會發現，
他其實根本沒招牌，很多人都叫他『無名湯包店』，
他的湯包會噴水！噴水！噴水！
吃的時候要小心～真的很多汁
肉汁很香，蔥的味道很重很香！
這間我非常推！
玉堂春魯肉飯 | 2 小時
｜玉堂春魯肉飯｜
這家的魯肉飯我覺得ＣＰ值超高！
而且上菜速度超級快！
而且每道料理基本上都不雷，
其中我最愛的就是『滷肉飯』、『蝦蔥拌麵』
滷肉飯-
我喜歡偏肥的滷肉飯，醬汁偏甜，能帶出豬又油脂的香氣，他們的米飯有感覺出來用的比較好，
香Ｑ粒粒分明不軟爛，搭配滷汁！大推！
蝦蔥拌麵-
麵條Q彈不軟爛，裡面可以吃到很多，海味十足。
伴隨著紅蔥頭香氣與鹹甜的醬汁，這碗蝦蔥拌麵大人小孩都喜歡。
炸醬麵-
恰到好處的Ｑ彈麵條，炸醬麵的豆瓣醬與醬油得香氣很足，只是我偏好重口味，會希望味道再農一點會更好吃！
覺觀射藝 - 啟蒙射箭場 | 2 小時
｜覺觀射藝 - 啟蒙射箭場｜
號稱全台最美射箭場，走的是日式禪風，
實際體驗時間是1小時，但對於第一次來的新手，
需要參加他們的安全講座喔～所以記得預留時間提早到
在他們的費用當中有包含保險，所以需要填一些基本資料，
當在射箭場上的時候，老師也會在旁邊指導，
所以第一次參加的朋友們也不用擔心喔！
一中街 | 3 小時
｜一中街｜
來到一中街，你還直衝天使雞排嗎？
其實我個人覺得還好，對於厚實的雞肉我偏無感ＸＤ
來推一些我的口袋名單吧！
-莊董粉行
每次都大排長龍的人氣店家，喜歡他的『』
-一中街打餅舗烙餅
外層是蔥抓餅，內部配料選擇超多種！
味道屬於重口味的！對於女生來說一個就可以飽了～
價錢也還可以接受，有時候需要排隊。
-21臭豆腐
愛臭豆腐的人！千萬不要錯過！
這家臭豆腐很厲害！可以說是我愛的臭豆腐中前三名！
他雖然遠遠玩起來不臭，吃起來也沒有很臭，
但是！他炸的外超超超超酥！內嫩！
如果不敢吃臭豆腐又想淺嚐一口的朋友，
非常推薦從這家下手！
蝦蝦拉麵 元氣屋 | 1 小時
位於不起眼的小巷子內
總是有一家店門口幾乎每天大排長龍
沒有顯眼的門面
沒有華麗的裝潢
路過不仔細看完全不知道是營業店家
卻有著響亮的名聲
附近的饕客都知道
道地的蝦味拉麵在此吃的到
🏮——關於餐點——🏮
🦐🍜濃厚蝦蝦沾麵
這個我大推！他湯頭比較鹹
屬於道地日本鹹度
沒有半點海鮮的腥味
只有滿滿蝦子的鮮味在舌尖炸開
附上一隻超大的「天使紅蝦」
配上Q彈的烏龍麵
🦐🍜招牌蝦蝦拉麵
拉麵整體還算不錯
但是如果吃過沾麵再回來吃拉麵
會顯得味道較淡
此店我還是比較推沾麵
他的沾麵真的讓人回味無窮
🥟日式蝦蝦煎餃
表面有如大阪燒刷上醬汁配上美奶滋與柴魚片
但是煎餃味道稍嫌普通
雖然裡面有一隻完整的蝦子
但這價位可以去專業的煎餃店可能比較好
整體環境沒裝潢不起眼
但是衛生管理沒有馬乎
筷子和杯子都有放在特殊消毒的機器中
有這樣做的店家很少
連日本的店應該也是比較少見
*店家有附蘋果醋如果吃的太膩加點醋可以解解膩
貼心提醒
店家生意真的很好一定得排隊
要來吃的話要準備足夠的時間
第 2 天
信兵衛 手作丼飯壽司 | 2 小時
全台最浮誇丼飯！
料多道滿出來～
視覺享受啊
Google 評論上更是一致好評！
價位在200到700之間，
不算太貴，但是量超級多！
尤其是底下的飯😂😂
男生會吃飽
女生會吃到怕（超多）
新鮮度口味算普通
但是就是視覺饗宴以及打卡好看💕
可以來體驗看看
一德洋樓 (林懋陽故居) | 2 小時
｜一德洋樓｜
融合了日、洋、閩南風格的建築，完成於日治時期，
這裡保留了很完整的建築結構，近幾年又加入了文創的元素，
以及進駐咖啡廳，偶而還會有花展，以及活動。
成為了在地台中人的一個後花園，不僅參觀免費，旁邊還有大的公園可供小朋友玩耍，
偶而會有樂手在這演出，讓這古色古香的景點添加了一份音樂氣息。
審計新村 | 3 小時
｜審計新村｜
喜愛文創的朋友們一定不容錯過啦！～
在這裡有得吃有得逛，
雅潭夜市 | 4 小時
｜雅潭夜市｜
雅潭夜市我覺得算是數一數二可以跟，
一中街還有逢甲相比的夜市，
來這裡吃的種類真的很多，
先推幾家我的口袋名單～
草莓(沒錯他沒有明確的店名)-
但這家很顯眼的就是！他有白草莓！！！
而且價錢跟紅草莓一樣！！！！
一杯60，糖葫蘆50~
波波食堂雞蛋仔-
他的雞蛋仔外酥內Ｑ！我都吃他的檸檬糖霜
酸酸甜甜的檸檬糖霜醬搭配酥脆ＱＱ的雞蛋仔，
就算我胃很小，我還是會默默吃完！
蒙古烤肉-
這家真的cp值很高！
他會給你一個碗，讓你蔬菜裝到飽才190
我看很多爸爸媽媽很猛,硬塞重壓，一大碗象山一樣的菜端給師傅，
一樣190全家4人吃飽飽～（這裡白飯免費吃
醬是用沙茶搭配醬油，非常的台式口味，連超挑的日本人都說好吃！
（注意！夜市只開三 五 六 日）
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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