挑嘴人的口袋名單！解鎖在地人的美食之旅，9個景點吃喝玩樂都滿足

跟著 施宛兒 waner 於 2023-04-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 天津苟不理湯包、玉堂春魯肉飯、覺觀射藝 - 啟蒙射箭場。

住在台中的挑嘴吃貨，跟大家分享我的口袋名單～！

第 1 天

天津苟不理湯包 | 15 分鐘

｜天津苟不理湯包｜

其實這家雖然谷歌上叫『天津苟不理湯包』但是到現場會發現，

他其實根本沒招牌，很多人都叫他『無名湯包店』，

他的湯包會噴水！噴水！噴水！

吃的時候要小心～真的很多汁

肉汁很香，蔥的味道很重很香！

這間我非常推！

玉堂春魯肉飯 | 2 小時

｜玉堂春魯肉飯｜

這家的魯肉飯我覺得ＣＰ值超高！

而且上菜速度超級快！

而且每道料理基本上都不雷，

其中我最愛的就是『滷肉飯』、『蝦蔥拌麵』

滷肉飯-

我喜歡偏肥的滷肉飯，醬汁偏甜，能帶出豬又油脂的香氣，他們的米飯有感覺出來用的比較好，

香Ｑ粒粒分明不軟爛，搭配滷汁！大推！

蝦蔥拌麵-

麵條Q彈不軟爛，裡面可以吃到很多，海味十足。

伴隨著紅蔥頭香氣與鹹甜的醬汁，這碗蝦蔥拌麵大人小孩都喜歡。

炸醬麵-

恰到好處的Ｑ彈麵條，炸醬麵的豆瓣醬與醬油得香氣很足，只是我偏好重口味，會希望味道再農一點會更好吃！

覺觀射藝 - 啟蒙射箭場 | 2 小時

｜覺觀射藝 - 啟蒙射箭場｜

號稱全台最美射箭場，走的是日式禪風，

實際體驗時間是1小時，但對於第一次來的新手，

需要參加他們的安全講座喔～所以記得預留時間提早到

在他們的費用當中有包含保險，所以需要填一些基本資料，

當在射箭場上的時候，老師也會在旁邊指導，

所以第一次參加的朋友們也不用擔心喔！

一中街 | 3 小時

｜一中街｜

來到一中街，你還直衝天使雞排嗎？

其實我個人覺得還好，對於厚實的雞肉我偏無感ＸＤ

來推一些我的口袋名單吧！

-莊董粉行

每次都大排長龍的人氣店家，喜歡他的『』

-一中街打餅舗烙餅

外層是蔥抓餅，內部配料選擇超多種！

味道屬於重口味的！對於女生來說一個就可以飽了～

價錢也還可以接受，有時候需要排隊。

-21臭豆腐

愛臭豆腐的人！千萬不要錯過！

這家臭豆腐很厲害！可以說是我愛的臭豆腐中前三名！

他雖然遠遠玩起來不臭，吃起來也沒有很臭，

但是！他炸的外超超超超酥！內嫩！

如果不敢吃臭豆腐又想淺嚐一口的朋友，

非常推薦從這家下手！

蝦蝦拉麵 元氣屋 | 1 小時

位於不起眼的小巷子內

總是有一家店門口幾乎每天大排長龍

沒有顯眼的門面

沒有華麗的裝潢

路過不仔細看完全不知道是營業店家

卻有著響亮的名聲

附近的饕客都知道

道地的蝦味拉麵在此吃的到

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🏮——關於餐點——🏮

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🦐🍜濃厚蝦蝦沾麵

這個我大推！他湯頭比較鹹

屬於道地日本鹹度

沒有半點海鮮的腥味

只有滿滿蝦子的鮮味在舌尖炸開

附上一隻超大的「天使紅蝦」

配上Q彈的烏龍麵

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🦐🍜招牌蝦蝦拉麵

拉麵整體還算不錯

但是如果吃過沾麵再回來吃拉麵

會顯得味道較淡

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此店我還是比較推沾麵

他的沾麵真的讓人回味無窮

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🥟日式蝦蝦煎餃

表面有如大阪燒刷上醬汁配上美奶滋與柴魚片

但是煎餃味道稍嫌普通

雖然裡面有一隻完整的蝦子

但這價位可以去專業的煎餃店可能比較好

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整體環境沒裝潢不起眼

但是衛生管理沒有馬乎

筷子和杯子都有放在特殊消毒的機器中

有這樣做的店家很少

連日本的店應該也是比較少見

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*店家有附蘋果醋如果吃的太膩加點醋可以解解膩

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貼心提醒

店家生意真的很好一定得排隊

要來吃的話要準備足夠的時間

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第 2 天

信兵衛 手作丼飯壽司 | 2 小時

全台最浮誇丼飯！

料多道滿出來～

視覺享受啊

Google 評論上更是一致好評！

價位在200到700之間，

不算太貴，但是量超級多！

尤其是底下的飯😂😂

男生會吃飽

女生會吃到怕（超多）

新鮮度口味算普通

但是就是視覺饗宴以及打卡好看💕

可以來體驗看看

一德洋樓 (林懋陽故居) | 2 小時

｜一德洋樓｜

融合了日、洋、閩南風格的建築，完成於日治時期，

這裡保留了很完整的建築結構，近幾年又加入了文創的元素，

以及進駐咖啡廳，偶而還會有花展，以及活動。

成為了在地台中人的一個後花園，不僅參觀免費，旁邊還有大的公園可供小朋友玩耍，

偶而會有樂手在這演出，讓這古色古香的景點添加了一份音樂氣息。

審計新村 | 3 小時

｜審計新村｜

喜愛文創的朋友們一定不容錯過啦！～

在這裡有得吃有得逛，

雅潭夜市 | 4 小時

｜雅潭夜市｜

雅潭夜市我覺得算是數一數二可以跟，

一中街還有逢甲相比的夜市，

來這裡吃的種類真的很多，

先推幾家我的口袋名單～

草莓(沒錯他沒有明確的店名)-

但這家很顯眼的就是！他有白草莓！！！

而且價錢跟紅草莓一樣！！！！

一杯60，糖葫蘆50~

波波食堂雞蛋仔-

他的雞蛋仔外酥內Ｑ！我都吃他的檸檬糖霜

酸酸甜甜的檸檬糖霜醬搭配酥脆ＱＱ的雞蛋仔，

就算我胃很小，我還是會默默吃完！

蒙古烤肉-

這家真的cp值很高！

他會給你一個碗，讓你蔬菜裝到飽才190

我看很多爸爸媽媽很猛,硬塞重壓，一大碗象山一樣的菜端給師傅，

一樣190全家4人吃飽飽～（這裡白飯免費吃

醬是用沙茶搭配醬油，非常的台式口味，連超挑的日本人都說好吃！

（注意！夜市只開三 五 六 日）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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