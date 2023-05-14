盤點9個南投特色「懶人露營」 漫步山林、夜間賞螢仰望星光、還有刺激飛行傘體驗！

南投擁有豐富的自然生態資源，美麗的山林、湖泊、磅礡雲海、漫天星光，絕對是最佳的旅遊勝地。近年興起的露營熱潮一定要嘗試看看，然而身為一個懶人想要露營卻不想自己搭帳篷嗎？看這篇就對啦！不論是豪華露營、懶人露營、特色露營車，都應有盡有。沐浴在和煦的陽光下，享受群山環繞、徐徐清風，漫步在山野林間，遠離城市喧囂，輕裝上路就能享受露營的樂趣，趕快相約你的親朋好友，一起來南投露營去。

日月潭畢瓦客

坐落在日月潭旁的「畢瓦客」擁有湖畔邊最佳視野，有多次入選世界最美自行車道之一的環潭車道，不論是想要騎車享受寧靜時光或是體驗SUP立槳，輕鬆一覽獨特山水景色，園區都有提供服務。這裡還有可愛水管屋，若是人數較多可選擇湖畔露營車，晚上再試試道地的風味餐，嚴選在地好食材，湖畔美景加上三五好友多麼愜意呀~

圖片來源 / IG@yjian.tw

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地址：南投縣魚池鄉中山路361-3號

聯絡電話：04-92855168 / 0976-234-899

時間資訊：入住時間15：00/退房時間11：00

暮沐露營小庄

「暮沐露營小庄」2022才全新開幕的露營區，有一個漂亮白色貨櫃屋餐廳，提供現桿手工披薩及精品咖啡，還有各式好吃餐點，讓你露營還能享受美食，徹底解放雙手。營區內有絕美的神殿帳、超適合網美打卡的星球帳、山前的民宿小屋，若是帶毛小孩的朋友也可選擇在綠油油的草坪區自己搭帳棚喔！庄腳下的奢華露營很值得你來體驗看看。

圖片來源 / IG@bonniepopopo

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地址：南投縣魚池鄉華龍巷31號

聯絡電話：0975-710-158

時間資訊：入住時間15：00/退房時間11：00 每週二、三為公休日

入樹。村

入樹。村的村長說：「就是要你廢啦~」！ 位於魚池鄉大雁村的美麗營區，四面環山的蓮花山谷地形，讓「入樹。村」四季晨昏各有不同風情。入村後不但有種回家的感覺，加上全新企劃「2023狗勾祭」開跑，更讓眾多毛爸毛媽們興奮不已！公共區域設有星空電影院，晚上一起吃飯再看場浪漫的電影，或在村民服務吧小酌怡情，真的超級放鬆。一村是波西米亞風的神殿帳，二村走的是狂放嬉皮風提供雙樓帳及洞穴帳，可以依照喜好選擇入住村落喔。

圖片來源 / IG@waaaaang_00

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地址：南投縣魚池鄉大雁巷31-7號

聯絡電話：0933-477-270

時間資訊：入住時間15：00/退房時間11：00

緣溪行森林營地

「緣溪行森林營地」離市區非常近，通過白色鐵橋後，一眼望去佔地6000坪的超大草皮森林，有種置身叢林密境的感覺。營區走的是豪華露營概念，規劃四種類型住宿，極具風格的南非遊獵帳、舒適方便的美式露營車、仰望星光的星空帳篷、適合打卡拍照的浪漫情人水管都是讓人放鬆的好選擇。哈比小屋是最吸睛的網美拍照區，白天夜晚拍照都適合，還有一條潺潺流水的小溪，這麼多設施造景讓你絕對不會無聊。

圖片來源 / IG@h.han_

地址：南投縣埔里鎮乾溪景觀橋545號

聯絡電話：04-92900389

時間資訊 : 入住時間15:00/退房時間11:00

虎嘯山莊

「虎嘯山莊」是全台唯一的飛行場露營區，離市區僅需5分鐘，是全草地營位自備營帳或現場租借，有獨立營區跟包場營區。俯瞰美麗的埔里小鎮，湛藍天空下，各色飛行傘翱翔天際，足夠勇敢的你可以嘗試飛翔的刺激，這裡也時常舉辦在地特色活動。夕陽西下，看著眼前虎頭山的百萬夜景來頓燭光晚餐，或到景觀咖啡廳來份簡餐加上在地鮮釀生啤酒，氛圍感瞬間拉滿，真是讓人舒服的想發出嘆息呀~

圖片來源 / IG@littlechueh

圖片來源 / IG@camping_tony

地址：南投縣埔里鎮知安路100號

聯絡電話：0905-700-129

時間資訊：入住時間13:00/退房時間12:00、飛行草地區：入住時間18:00/退房時間10:00、星期一、二休

溪頭847露營區

南投鹿谷鄉的「溪頭847露營區」交通便捷，鄰近紫南宮、桃太郎村等景點，一進營區巴士改造而成的露營車令人驚艷，還有可愛的站牌作為點綴，別具巧思的設計，入住起來多了一種可愛童趣。室內營區有檜木製成的古代床體驗屋，一進屋內便散發著淡淡清香。戶外星空露營區，在營主用心維護的柔軟草坪或50年以上高齡的楊桃樹下紮營，都是感受多元露營的好方式。

圖片來源 /IG@mylittledays

卡爾小鎮天文教育園區

「卡爾小鎮天文教育園區」位於合歡山入口的第一站，標高二三○九，是全台最高的露營區。除了可以欣賞山林美景，也深受觀星族的喜愛。營區內也有生態導覽、觀星導覽，非常適合帶孩子來了解這片美麗星空。星空露營車和星空夢幻帳適合想看星星不想自己搭帳蓬的人;天文愛好者，絕對要選擇搖滾區的觀星平面營位，可自搭營帳或開露營車前往，將滿天星光盡收眼底！

圖片來源 / IG@doctorcheni

地址：南投縣仁愛鄉仁和路235號

聯絡電話：0916-483-369/ 04-92803101

時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00

朵娜朵露營區

「朵娜朵露營區」位於南投仁愛鄉，海拔高達1,700公尺，群山環繞、環境清幽，小巧可愛的營區只有五頂帳篷，但設備一應俱全。朋友聚會想來點特別的？可考慮直接包場，自由自在的放開來玩耍，不用怕吵到別人。想體驗早上從營帳中迎接緩緩升起的日出，伸出手就能擁抱壯麗的雲海嗎？或是夕陽餘暉接著墨黑天空點綴璀璨星光，在這裡讓你一次擁有！

圖片來源 / IG@ 827hunny

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地址：南投縣仁愛鄉定遠新村25之3附1

聯絡電話：0921-403620

時間資訊：入住時間15：00/退房時間11：00

迷露1850露營區

「迷露1850」讓你迷路在絕美景色中無法自拔，晨曦朝露、霞光流雲、遠山如黛、綠草如茵，高山足球或排球你試過嗎？這裡有足球場及小朋友最愛的沙坑、兔子及綿羊，新加入的小奶羊，大迷跟小露更是軟萌的移不開目光。穿梭原生樹種間，鳥兒快樂鳴叫，蝴蝶在花草間翩然起舞，是這麼的寧靜放鬆。營區有高空哈比屋、客棧屋及自搭帳篷區。還在等什麼？開向清境農場小路，山徑邊柯黛莉綿羊歡迎你的到來。

圖片來源 / IG@____jennifer____h

圖片來源 / IG@manmanplay

地址：南投縣仁愛鄉仁和路179-5號

聯絡電話：0963-936-223

時間資訊：入住時間12:00/退房時間11:00

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