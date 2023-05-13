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當日新鮮出爐要預約！ 員林巷弄「心福口服烘焙坊」 歐式麵包取自天然食材健康滿分

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

隱身在員林市區巷弄間的【心福口服烘焙坊】，不時飄出陣陣麵包香，是一間主打「健康飲食」理念，希望顧客能吃得安心、幸福，又能大飽口福的麵包烘焙坊。老闆娘當初為了照顧家人而辭去餐飲科老師的教職，考量到家人的飲食習慣及健康，也希望能與更多人分享自己的手作烘焙與理念，於是烘焙坊就這麼誕生了。

番茄羅勒乳酪歐式麵包

因為家人喜歡吃披薩，於是老闆娘著手設計相似風味，製作了這款「番茄羅勒乳酪歐式麵包」，嚴選台灣小農產的番茄果乾，加入麵糰後除了能增添麵包的風味外，也讓果乾能有更多的玩味品嘗吃法。

入口羅勒香氣撲鼻，番茄果乾提味，搭著乳酪丁，口感多層次又有嚼勁！其中歐式麵包採無糖、無油、無蛋，所以老闆娘會貼心在外包裝上標籤，提醒顧客再烹調加熱方式，確保麵包的口感，讓大家回家後也能吃到有如剛出爐的麵包溫度！

法國可可巴芮水滴巧克力吐司

此款生吐司選用日本進口麵粉，結合50%苦甜巧克力、巴芮水滴巧克力，吃得出可可的香氣，回甘而不膩口，熱愛生吐司的朋友們絕對不能錯過！

龍眼乾杏仁瓦片

除了歐式麵包、生吐司之外，烘焙坊也有杏仁片供選購。「龍眼乾杏仁片」採用自家種植的龍眼，以龍眼木烘烤增添了木質香，揉入麵團烤出來的杏仁片呈現琥珀色澤超迷人。

打開包裝，龍眼香氣四溢，一入口酥脆的口感，帶點龍眼的甘甜，彷彿置身於夏天的龍眼樹下，感受到夏天清爽的風吹來，在藤椅上泡杯茶，品嘗杏仁瓦片享受悠閒的午後時光。

▲剛出爐的杏仁片飄來陣陣香氣，爽脆的口感超適合當午茶點心。
▲剛出爐的杏仁片飄來陣陣香氣，爽脆的口感超適合當午茶點心。

櫻花蝦杏仁瓦片

一般杏仁片多為甜的口味，老闆娘因此特別推出鹹口的「櫻花蝦杏仁片」，採用櫻花蝦搭配杏仁香，烤出來的金黃杏仁瓦片映著粉色的櫻花蝦，色香味俱全，咬下喀滋一聲，櫻花蝦的海味席捲而來，讓人忍不住一口接一口，非常適合搭配咖啡或茶飲。

▲店內禮盒的質感包裝，很適合送禮。
▲店內禮盒的質感包裝，很適合送禮。

▲烘焙坊會不定期推出新產品，喜歡的朋友別忘了關注店家的粉絲團喔。
▲烘焙坊會不定期推出新產品，喜歡的朋友別忘了關注店家的粉絲團喔。

老闆娘秉持著一顆熱愛烘焙的心，將「吃得健康」的理念投入每一個手作的麵包中，進而做出自己的獨特性。其中麵包選用的麵粉皆是富含高蛋白質，卻不會造成血糖快速升高，吃完也不會脹氣，讓顧客能吃得健康又安心。

為了提供新鮮的麵包，目前烘焙坊採預約制，也有季節限定的歐式麵包，愛吃麵包的朋友們別忘了先來電預約！


心福口服烘焙坊

店家地址：彰化縣員林市浮圳路二段656巷13號

店家電話：0988272468

營業時間：10:00-18:00 (週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/42oTIxB


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麵包 生吐司 歐式

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