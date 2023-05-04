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開心混一天！ 一中商圈爆紅「HUN混」週年慶打卡送好禮 聯手KINGJUN超萌週邊三連發

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／尊鴻餐飲集團提供
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快來台中開心「混」一天！位於一中商圈的「HUN混」餐廳迎來開幕九週年，今年首度聯名可愛發萌的「KINGJUN」插畫家推出好物三週邊，除了消費滿額可加購，還有期間限定打卡活動，讓你免費兌換HUN混脆薯或原味布丁2選1哦！

圖／尊鴻餐飲集團提供
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「HUN混」是許多學生、情侶、朋友，必吃的聚會餐廳，以橘醬特殊風味和衝擊視覺的爆炸蛤蜊系列已成為來台中的必吃名單，今年集團開啟內部加盟，幫助更多想要創業的年輕人，由「HUN混」開啟第一響炮，帶領視覺系美型「嵩sung」、輕食外帶「杉SHAN」，接下來還有「HUN混」、「JAI宅」雙品牌預計將展10家門店，要將台中人驕傲的義大利麵分享給全台灣人。

圖／尊鴻餐飲集團提供
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「HUN混」開幕九週年，首度聯名無厘頭卻可愛發萌的「KINGJUN」插畫家，攜手推出週邊三連發，即日起只要至混一中、混逢甲門店點指定999元雙人套餐即贈聯名貼紙乙份，現場佈置「KINGJUN」期間限定打卡，再送HUN混脆薯或原味布丁二擇一，5/10上市的聯名好物，以199元加購雙肩帆布袋乙只，399元加購陶瓷麵包盤乙個，讓無厘頭的角色陪伴全天候！

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