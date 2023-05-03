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限時買2送1！ 台中爆紅gogopàn麵包店「虎皮生乳包、虎皮菠蘿吐司」新出爐，最後1天抽機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Gogopan 元氣麵包社
圖／Gogopan 元氣麵包社

麵包控快衝！ 網路爆紅的韓系麵包店「gogopàn元氣麵包社」，最新推出虎皮麵包系列，歡慶新品上市，自5/5至5/7，限時3天可享買2送1，更大手筆送你機票飛日本，只要在完成社群指定分享按讚活動，即有機會抽中市值7千元的虎航日本機票哦！

圖／Gogopan 元氣麵包社
圖／Gogopan 元氣麵包社

位於人來人往的台中車站周邊，門口有一大片吐司造型玻璃窗，側面則是亮黃色的座位區，還有一隻超可愛的吉祥物老虎LOGO，這是以韓系風格質感為主的「gogopàn元氣麵包社」，每日新鮮現烤供應，每到下午出爐時間總是人潮滿滿，建議以下午2-3點時段來選擇最為豐富。

圖／Gogopan 元氣麵包社
圖／Gogopan 元氣麵包社

gogopàn新推出虎皮生乳包、虎皮菠蘿吐司、爆漿生乳千層吐司等各項新品，其中最受關注的「虎皮生乳包」以酥脆的菠蘿麵包為外層，中間夾滿以頂級鮮奶油製成的生乳醬，濃厚乳香與冰涼滑順口感交織超有層次，共有原味、抹茶、可可、芋泥等4種口味可選擇。

圖／Gogopan 元氣麵包社
圖／Gogopan 元氣麵包社

招集麵包控們快追新品上市活動，即日起至5/4，於Gogopan 元氣麵包社粉專活動貼文，留言關鍵字+tag好友，即有機會抽中虎航日本機票乙張；5/5至5/7限時三天買2送1，凡購買「虎皮生乳包系列」，任選兩款即贈「虎皮奶油生乳包」，每人限購買一組！

圖／Gogopan 元氣麵包社
圖／Gogopan 元氣麵包社

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