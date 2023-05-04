科博館周邊人氣早午餐推薦！特製小小兵主題早餐店Q萌爆棚

台中西屯路上的【迷霧早午餐博館店】，在今年4月重新開幕！除了店內裝潢的重新打造外，老闆更是推出不同於其他分店、特別製作的美食菜單，有不少餐點都是該店限定，例如：蒜香厚片、咖哩可樂餅等，還有專為小小兵開發的特色飲料！

走進迷霧早午餐博館店，映入眼簾的是各種小小兵周邊擺飾，都是老闆的收藏品，小到公仔，大到玩偶，甚至還有香蕉樹！店內座位不多，而香蕉樹旁附有坐墊、可以入座，可感受與小小兵們一起野餐的樂趣。不過提醒大家，每個收藏品皆禁止隨意觸碰、攀爬。

餐點種類非常多，雖然都是看似常見的早餐菜品，如蛋餅、漢堡，但裡頭都有店家特意加入的小巧思。除了特色早餐外，中午時段更有迷霧早午餐熱賣的炒麵系列。

【咖哩可樂餅】

可樂餅是該店才有的限定餐點，內餡是綿密的咖哩馬鈴薯餡，外皮酥脆、內甜外鹹，無添加過多調味料，有著唰嘴的口感。

【大阪燒抓餅】

店內餅類有兩種餅皮可以選擇，蛋餅皮及南瓜抓餅皮，這次選擇的是南瓜抓餅皮，搭配大阪燒醬、培根、柴魚片，口感溫和又飽足。

【薯泥土司】

金黃色的嫩蛋加上新鮮生菜、黃瓜片，最後再加入特製的火龍果地瓜泥，有著鮮豔色彩的搭配，好看之餘更兼顧食物原味的釋放，吃了也較健康無負擔。

【蒜香厚片】

蒜香醬與獨門調味料塗抹的厚片土司，烤出來的焦香味很濃厚，讓人食指大動。

【烤肉起士蛋三明治】

老闆端出來時，看到不禁讚嘆「這起士好像熔岩一樣」直接滿出來，加上特製的烤肉更是一絕！也是店內的人氣招牌之一。

【蘋果紅茶、香蕉紅茶】

蘋果紅茶是迷霧早午餐各店都有販售的招牌，滿足顧客早上想喝到茶類與果香的選擇；香蕉紅茶則是博館店為了對應小小兵主題而發想出來的獨家飲品，將香蕉與紅茶組合，味道非常特別，就像甜點與紅茶在味蕾中翻滾，跟蘋果紅茶的風味很不一樣。

【香蕉蛋糕】

蛋糕內餡是香蕉慕斯，有如香蕉醬的口感，外面則是紮實糕體，整體香蕉味十足。

迷霧早午餐博館店於4月初開幕，即日起至4/30，用餐滿200元即送香蕉造型的蛋糕(送完為止)。

迷霧早午餐博館店位置正好在科博館附近，琳瑯滿目的餐點選擇跟顧店的小小兵們，非常適合在前往科博館或勤美綠園道等景點前，提早前往光顧，悠閒享用早餐，再進入科博館等景點遊玩，也非常推薦在地人用餐，尤其咖哩可樂餅、地瓜抓餅都讓人欲罷不能，都是值得進入長期早餐菜單的品項。

【迷霧早午餐-博館店】

店家地址：台中市北區西屯路一段420號

店家電話：0422080076

營業時間：7:30~14:30

停車資訊：店門口可以停放機車，若開車者，可開至植物園或科博館停放，步行5-6分鐘即可到達。

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