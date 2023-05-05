台中特色公園再一發！公園裡藏著希臘神話秘境，秒飛歐洲古堡花園免費拍到飽
udn走跳旅遊／糖糖
台中特色公園再一發，這座位在台中南屯的向心兒童公園非常特別，有別於一般的公園，將希臘古典神話藏在公園裡頭，彷彿秒飛歐洲古堡花園，免費入場，不管每個角落都好好拍，也有不少婚紗照在這裡取景呢，而向心兒童公園除了希臘神話雕像，公園裡還藏著一艘遊艇唷
向心兒童公園位在台中南屯八期重劃區，是說這座原本不叫向心兒童公園，而是海德社區的中庭花園，後來捐給台中政府作為一般的兒童公園，讓大家免費入園參觀拍照。
仿希臘帕德嫩神殿的大門，旁邊還有許多希臘神話雕像造景，從門口處就好好拍。
向心兒童公園占地其實不算大，不過從門口到中庭都能感受到濃濃的復古歐洲風情，公園各個角落都可以看到希臘神話雕像的復刻品，雖然這裡叫做兒童公園，但公園裡頭倒是沒有什麼兒童設施，都是取景拍照比較多。
向心兒童公園除了希臘神話雕像外，再公園裡頭還藏著一艘遊艇造景，讓大家可以來取景拍照，有經過南屯的朋友可以來拍拍照，讓大家不必飛出國，也有如置身在希臘浪漫氛圍的古堡花園裡。
向心兒童公園
地址：台中市南屯區文心南二路231號
時間：24小時
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