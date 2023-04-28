浮誇的厚切雞排超對味！饗道鷄排和美創始店：一次吃足兩種雞排口感雙重饗宴

每次到彰化和美雞排專賣店買雞排，絕對點厚切雞排才夠份量呀！路過彰化和美的饗道鷄排和美創始店，外觀日式風格太美，這家雞排專賣店很多人在排隊，Kiwi就跟著一起買饗道鷄排，和美美食饗道的厚切雞排完全擄獲我的心，比市面上的雞排更加的優秀，保留雞肉肉質的鮮甜味，外皮酥脆，兩種雞排口感饗宴，顛覆你的味蕾，大口大口吃雞排才是最享受的啊！

雞排商品現點現炸，除了主打饗道鷄排、饗道鷄腿排、懷舊雞排，人數多可以點饗道分享餐（內容物含兩腿、三翅、三塊），還有炸物也都可以點起來，美味又可口的私房炸物也都是老闆精心挑選的，無法獨吞這樣的美味就分享給你們呀！

和美美食難以抗拒的饗道鷄排和美創始店

饗道鷄排和美創始店位在彰化和美郵局旁，斜對面是和美分局，鄰近和美市場周邊美食，停車絕對不是問題，饗道鷄排現點現做，建議提前打電話再取餐，以免等待太久。

饗道鷄排日式木質古銅色象徵雞排專門店日本武士道的精神

Kiwi對這家店的店名覺得十分特別也詢問老闆名字的由來～

老闆說：『饗道鷄排，堅持日本武士道的精神，勇往直前不退縮，亦讓店能展翅高飛』，店的堅持就是要客人來品嚐過這般的好美味，讓好口碑讓更多人知道。

饗道鷄排和美創始店以日式木質古銅色設計為主軸，堅持日本武士道精神的鷄排專門店，原來吃雞排也可以很有個性，一家店的質感就從外觀開始吧！

和美美食饗道鷄排光產品立牌在店前，路過完全不想錯過這家店！

饗道鷄排和美創始店外面有一張產品圖文立牌，圖文並茂更能一目瞭然，購買時也能曉得需要的品項，如果猶豫就直接點起來狂嗑吧！饗道鷄排環境上很乾淨，不用擔心髒髒的感覺影響觀感呦！

饗道鷄排菜單MENU

拿起菜單跟商品照片對照後就可以曉得自己喜愛吃哪一種商品，饗道鷄排、懷舊雞排兩者間差異在粉質部分，倘若你想要來個酥脆點的口感，不妨就挑選饗道鷄排，如果喜愛古早味的口感就挑選懷舊雞排，有選擇障礙的朋友就來個兩吃饗宴吧！（菜單價格依照店家公告為主）

饗道鷄排從嚴選雞肉到醃漬肉品、裹粉下炸，酥脆外衣對用料相當堅持

饗道鷄排堅持選用生鮮雞肉，自家醃漬與研發裹粉，現點現做。

口味上可以選擇胡椒、辣粉、梅粉，依照個人喜好來點選雞排口味也是一個不錯的選擇。

拿到雞排的同時，忍不住先拍拍後就開始大口咬下～先來跟你們分享饗道鷄排

饗道鷄排，和美炸物推薦

Kiwi喜歡饗道鷄排厚雞排，厚實的重量拿在手裡好抖動，正是因為咬下去滿嘴Juicy，會讓你整個下巴要掉了啦！

絕對要好好吃每一口，因為耳裡都會聽見吸汁的聲音，深怕這味美多汁的湯就這樣從嘴邊流出，涮嘴的口感簡直是太讚惹！

饗道懷舊雞排，和美炸物推薦

懷舊雞排同時不遑多讓，點一份立馬就能比較起來，剛炸好濾油後就會放到盤上撒上胡椒～

老闆很利索的裝袋讓客人取餐，整個流暢度很不錯！

懷舊雞排跟饗道鷄排吃起來口感皆不同，懷舊雞排偏古早味的味道，酥酥軟軟的外皮在雞排外層，包覆肉超過癮的啊！

懷舊雞排咀嚼起來能馬上感受到滿嘴塞肉好吃到無法言語的感覺，肉肉醃漬的很入味與外皮Q彈酥脆的外皮做結合，很有層次感，客人一來每回下單都是好幾塊以上，建議可以提早預訂來取餐避免等待過久。

饗道鷄腿排，彰化和美炸物推薦

去骨雞腿排也是店內招牌必點美食之一，倘若想選擇其他部位就來試試雞腿排，鮮嫩多汁的風味是難以抗拒的呀！

饗道鷄腿排完全沒在開玩笑的唷！雞腿排鮮嫩肉質有嚇到我，裡頭飽滿的油脂是噴出來的呢，完全沒有乾柴這件事，這也太過完美了吧！吃過後絕對是個超滿足的享受～

和美饗道分享餐，雙人分享允指回味再三！

饗道分享餐中含有兩腿、三翅、三塊，饗道連紙筒都很講究，滿滿日式風格讓你在品嚐美食之餘也可以感受到老闆的用心。

這樣一整桶可以直接帶著走，方便至極！

分享餐裡頭的湯翅薄皮到可以看見鮮肉在裡頭跳動著，咀嚼中還會很彈牙～

分享餐中的雞塊也是我喜愛的，挑選過的雞肉大小相近，醃漬後下炸，剛起鍋的美味立馬呈現，卡滋聲響讓人難以停手呀！

雞腿的脆度，兩隻腿碰撞在一塊竟然超脆的～天啊！這一桶我想應該兩人就能飽到天靈蓋了，饗道的炸雞裹粉下炸後，各個金黃酥脆之餘，裡面包覆著湯汁，在品嚐美味的同時記得也要小心燙口喔！

饗道炸物推薦饗道鷄丁

饗道鷄丁也是店裡特色招牌之一，擁有懷舊雞排的外衣，酥脆又好吃，偶爾不想蹭骨頭時就會想要來個饗道鷄丁，一塊接一塊的叉起，一口接一口吃著好快樂啊！

和美饗道炸物推薦酥炸魷米花

酥炸魷米花，新鮮豐滿的魷魚肉裹上麵粉炸成香酥魷米花，香酥脆讓我們一口接著一口停不下來。

和美饗道炸物推薦和風喜相逢

和風喜相逢，外皮酥脆，魚卵軟嫩鮮甜，酥脆脆薩上椒鹽也很好吃。

和美饗道炸物推薦水晶芋籤

水晶芋籤，古早味的芋籤淡淡的口味卻又甜甜QQ的，好討喜！

和美饗道炸物推薦四季豆、小黃瓜

四季豆，吃炸物絕對要來一下蔬菜，整條四季豆露出，不用擔心回去後四季豆水分跑掉，邊吃還能感受有水水的Juicy感。涮嘴小黃瓜，也是我喜歡的小物之一，炸得恰好一入口，酥脆帶甜很美味的喔！

和美饗道炸物推薦山藥捲

山藥捲，獨特米網皮搭配清甜山藥，卡滋卡滋的讓整個口感很豐富～

和美饗道炸物推薦花枝丸

在炸物小界中的花枝丸也是會讓你想要點一份，彈牙口感邊追劇邊吃超對味。

和美饗道炸物推薦甜不辣

個人每回到炸物攤莫名的就被甜不辣Q到，似乎已經成為吃炸物必點的小物，澎澎的甜不辣看起來超可愛，吃起來也是酥脆酥脆的，整份滿滿的，我想又是一個下酒菜惹！

和美饗道炸物推薦椒鹽杏鮑菇

椒鹽杏鮑菇，鹹香酥脆的杏鮑菇，咀嚼中還能吃得到杏鮑菇的甜味，新鮮裹粉下炸也是Kiwi常常吃炸物點的小物之一啊！

和美饗道炸物推薦乳酪條

乳酪條，牽絲乳酪條，一口咬下燙口的可是裡頭的乳酪，好吃極了！沒點真的很可惜～

和美饗道炸物推薦甘梅地瓜、戀乳銀絲卷

甘梅地瓜，地瓜鬆軟帶甜撒上甘梅粉超難以抗拒，真的好適合當下酒菜呀！戀乳銀絲卷，銀絲卷上淋上煉乳，甜蜜滋味湧上心頭～

和美饗道炸物推薦熔岩炸湯圓

熔岩炸湯圓，爆漿湯圓整個流汁的誇張，一入口超燙嘴，喜愛吃湯圓的朋友可別錯過呀！

饗道鷄排和美創始店夜晚人潮不斷，建議提早預約！

傍晚時刻來來往往的人潮不斷，也因為佇立在和美郵局旁，更彰顯店的質感，也因為深耕和美在地已久，老早成為老饕們口袋名單裡的美食，老少鹹宜的讓人無法抗拒～

彰化和美美食、和美炸物不少，不過脫穎而出的新秀饗道鷄排和美創始店日式風格雞排專賣店真的很威，原以為是跟風店，沒想到卻是實力滿滿的炸物店，和美美食饗道的厚切雞排完全擄獲我的心，喜愛炸物的朋友又想吃到厚切保留肉質的鮮甜味不妨來個兩種雞排口感饗宴，顛覆你的味蕾，大口大口吃雞排才是最享受的啊！兼具美味又好看的饗道鷄排就分享給你們啦！

饗道鷄排和美創始店

住址：彰化縣和美鎮彰美路五段339號

營業時間：15:00–22:30，無固定公休日

電話：0970 773 382

饗道鷄排和美創始店粉絲專頁

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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