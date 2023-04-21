彰化6大賞花景點！全台最大蜀葵花田、雙色花旗木一次收

圖片來源：IG@reshieh

正值春季百花齊放的時節，許多廣為人知的花田已完全盛開，比如花比人高的蜀葵花、充斥粉嫩氣息的花旗木以及清新動人的桐花等，都已在各個地區綻放並吸引遊客前往，本篇特別精選了六處不能錯過的賞花景點，讓喜愛賞花的遊客能將彰化的花田美景盡收眼底。





彰化賞花景點：

田中蜀葵花│全台最大蜀葵花田

田中九重葛│全台最美九重葛花牆

員林蜀葵花│迷宮式蜀葵花海

二水花旗木│公開三處賞花秘境

田尾鳶尾花│彩蝶鳶尾祕密花園

芬園油桐花│挑水古道賞四月雪





田中蜀葵花│全台最大蜀葵花田

田中窯創意園區有著全台最大的蜀葵花田之稱，如童話世界般的奇幻花景，總能吸引許多網美前往。園區內景色更堪稱零死角、處處都好拍，而賞花之餘還能體驗親子手拉坏活動，還有室外座位讓你可以邊品嘗招牌窯烤麵包、桶子雞邊賞花，享受一場浪漫的愜意之旅。

▲圖片來源：IG@ariana.728

▲圖片來源：IG@ariana.728

▲園區腹地非常廣闊，種植了兩萬多株的蜀葵花，種類繁多，品種多元有粉紅、桃紅、白色，甚至是接近黑色的深紫色。（圖片來源：IG@ariana.728）

蜀葵花是從花莖底部往上綻放，形成特別的「一丈紅」模樣，花的顏色相當繽紛，開在步道的兩側，像被滿滿花海包圍的感覺，很推薦在各個走道上與花同框取景，滿滿仙氣的照片一下就拍出來了！





田中窯創意園區

活動地點：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號(田中窯創藝園區)

開放時間：09:00–17:00

入園費用：100元(可折抵園內消費50元)，身高100公分以下孩童免費入園

詳細介紹：https://bit.ly/41kx21v





田中九重葛│全台最美九重葛花牆

素來被冠有全台最美九重葛花牆的【田中九重葛】，位在彰化斗中路與梅州路的交叉口，五彩繽紛的九重葛，築成了高約五公尺的花牆，整條花牆路約有三百公尺，不論任何拍照角度都可以輕鬆駕馭。

▲圖片來源：攝影師徐世超、IG@ tiffang_ii

▲圖片來源：攝影師徐世超

九重葛的花色相當多種，有紫色、紅白、橙黃或深紅等等的顏色，葉片有單瓣、重瓣及斑葉等品種，因此當大量九重葛盛開之後，互相交織在一起，會有色彩斑斕的景象。而花苞苞片為三片合生，質地很薄，輕如紙張，又被稱做「Paper Flower」。

▲圖片來源：攝影師徐世超

每年的春秋兩季，九重葛綻放時節一到，總能吸引大量遊客與攝影師爭相前往，儼然成為田中在春季最熱門的景點，這周末趁著花季還未結束，帶上手機或相機前往當地一覽九重葛花牆的美景。





彰化田中九重葛(草日金道）

賞花地址：彰化縣田中鎮斗中路一段232號（梅州街）

詳細介紹：https://bit.ly/3MFEWxY





員林蜀葵花│迷宮式蜀葵花海

除了田中窯創意園區的蜀葵花海，從創立活動以來已經來到第九年的【員林蜀葵花季】，今年重新回到大明里南區公園舉辦，園區開放時間為4/1－4/30，相當特別的是，因蜀葵花的高度較高，為了使花園整體不那麼單調，園區在下方種植「大波斯菊」、「百日草」進行點綴，構建出相當夢幻的花園迷宮，不論站著或蹲著都超好拍，喜愛拍照打卡的花仙子們、想要擁有夢幻花園景致的攝影師們，絕不能錯過如此繽紛奇幻的蜀葵花園！

▲圖片來源：IG@reshieh

▲園區內部也有著許多裝置藝術，更有許多特色造景，讓整體花園背景更加豐富。（圖片來源：攝影師徐世超、IG@k0955919224）

2023員林蜀葵花季

活動地點：員林南區公園及蜀葵花田

活動日期：4月1日至4月30日（4月17日為養護日，不對外開放）

活動時間：7:00～18:00

詳細介紹：https://bit.ly/3GARv9B





二水花旗木│三處賞花秘境

隨著各地花旗木綻放，春日的氣息顯得更為強烈，其中彰化二水地區就藏有三處花旗木賞花熱點，吸引許多賞花迷、攝影玩家踴躍前往。其中不只有粉紅色彩渲染眼前風景，部分秘境還有如春日溫煦般的金黃色花旗木一同襯托著，想一睹雙色花旗木花海，可別錯過這幾處賞花地點。

▲位於二水鄉的水之心運動公園，有著「彰化版天元宮」之稱，有著少見的雙色花旗木，公園內的花海非常茂盛，非常適合前往賞花拍照。（圖片來源：攝影師徐世超）

被稱為泰國櫻花的花旗木，花體相較於櫻花更加厚實，不會輕易被風吹落，也因此花期更加的長。漫步在其中欣賞美景的同時，偶有淡淡花香隨風吹拂，讓整體賞花體驗更加舒服愜意。

▲公園內隨意走動拍照，都能擁有唯美的畫面感。（圖片來源：攝影師徐世超、IG@yru0517）

第二處花旗木秘境是位在二水鄉的八堡一圳旁，有著全長約三百公尺的花旗木秘境步道，從坑口巷右轉進去以後，便可以看到陸續盛開的花旗木。整體花況以粉紅色偏多，若仔細觀賞，會發現有些許金黃色的花旗木正綻放著，所以這裡也會是捕捉雙色花旗木的好去處。

▲圖片來源：攝影師徐世超

二水的第三處花旗木景點，位於源泉派出所旁，因沿著鐵道及自行車道栽種的花旗木，會隨著季節到來而爆炸式盛開，使得現場景色非常壯觀，也難怪這裡在花期到來時，遊客都會不遠千里而來。

▲若留意火車班次，還能與路過的集集線列車同框合影。（圖片來源：攝影師徐世超、IG@k0955919224）

二水花旗木│三處賞花秘境

詳細介紹：https://bit.ly/3zWMk02





1.水之心運動公園

賞花位址：23.809645309319144, 120.6226422179935

2.八堡一圳旁

賞花位址：23.828188238847282, 120.60712825357221

3.源泉派出所旁

賞花位址：23.80045636740618, 120.65465082196111





田尾鳶尾花│彩蝶鳶尾祕密花園

「旅人小屋舒宿」是一間位於彰化田尾的背包客棧，由老宅改建而成的鄉村旅宿，在其後方有著一大片的鳶尾花田，是民宿主人精心打造的祕密花園。

▲圖片來源：攝影師徐世超

因其有著多種的色彩模樣，取名源自於希臘神話彩虹女神，在國外被稱作「IRIS」，而在中文譯名中，則因花瓣如同鳶尾巴，故取名為鳶尾花。

▲圖片來源：攝影師徐世超（往年花況）

經由十多種顏色構成的上萬株鳶尾花花田，可見挺拔並串串堆疊的花瓣，隨風飄逸的姿態，有如飛舞的蝴蝶，身處在此等唯美的氛圍中，總是讓人忍不住多拍上幾張，將如此美景收藏起來。





2023旅人小屋舒宿 鳶尾花季

賞花地址：彰化縣田尾鄉平和路一段304號

賞花日期：4月1日至5月15日

入園時間：08:00-17:00

入園費用：$80／人(國小以下不收費)

※入園限定30人上限，10人以上須提前預約。

詳細介紹：https://bit.ly/3UucFfD





芬園油桐花│挑水古道賞四月雪

來自彰化芬園的挑水古道，到了每年四月，油桐花都會在此地盛開，而古道當初建立目的是為了解決古時民生飲水的問題，如今成為供人閑情漫步賞花的步道。來到此地會欣賞到大量油桐花瓣飄落，灑落在走道上，而古道有涼亭設立，很適合停留，屆時可以坐下來，細細欣賞如白雪紛飛般的美景。

▲圖片來源：彰化市政府

▲圖片來源：彰化市政府

油桐花的花期不長，盛開後約在三周左右就會進入凋零期，若想要欣賞油桐花，可要好好把握花況正好的時間，到挑水古道一睹白雪皚皚般的油桐花步道！

▲圖片來源：彰化市政府

挑水古道

賞花地點：彰化縣芬園鄉員草路1段200號對面





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