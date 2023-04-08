台中「八仙山森林遊客中心」新亮相！從「八」出發，無有設計以竹林元素意象打造秘密基地

林務局與無有設計合作改造「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

歷經半年籌備與改造，台中「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」在無有設計操刀下，以八仙山自然元素為靈感，並將國產木竹材質融入遊客中心設計，導入全新視覺識別系統、全新 LOGO、文宣與室內視覺，更邀請「元泰竹藝社」製作大型竹編空間以流線形體呈現出自然與有機，以「八仙秘密基地」為主題讓遊客在進入山林前就能深入瞭解八仙山的歷史文化和自然資源。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

無有設計表示，這是一個非常完整的改造，從秘密基地概念的導入開始，一直到平面視覺系統、策展、空間規劃，完成了全台灣第一個森林遊樂區遊客中心設計導入改造案。在以森林遊樂區元素導入設計思考下，以八仙山特有的竹林、層巒山脈為靈感，重新打造品牌識別、色彩和空間設計，並設置了 7個主題常設展區。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

以「竹工藝」呼應八仙山竹林遊客中心一樓為服務櫃檯和商品販售區，並搭配林業歷史與文化的展示空間，二樓則規劃為常設展場域。元泰竹藝社使用了2萬7千餘條竹材，作品中以六角孔編、扮插法、三角孔編等竹編技法，使作品更獨具特色也讓遊客的乘坐體驗更加舒適。而這些竹作品將來也可拆解成多個部份後再進場組裝，以符合環保的議題。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

以「八」為主軸，融入竹節意象八仙山百年前是全臺3大林場之一，現今則是唯一有竹林的國家森林遊樂區，商標圖像設計上以國字「八」作為發想，以像是木頭切割的色塊來呈現商標圖像，以現代的手法傳承林業歷史的故事。此次在中英文的商標當中，特別重新構想了中文標準字，融合八仙山的竹林意象，從「竹節」來設計筆畫，讓字體顯得纖長且有韻律感，在活潑下也顯穩重。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

七大主題策展 以插畫、互動裝置打造知識基地在一、二樓的展區以「八仙秘密基地」、「林業的過去與現在」、「發現森林寶庫」、「生態裡的小住民」、「攻略主峰八仙山」、「聆聽流動的聲音」及「期間限定的小燈海」等七個區域呈現八仙山豐富的自然與人文，這些內容可是無有設計團隊跟著「八仙山自然教育中心」親訪山林及了解當地特色後，邀請不同領域創作者所打造，東勢林管處更邀請專家學者進行嚴謹的鑑定，相當值得一看喔！

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

團隊也特別邀請樂高積木專家戴樂高老師打造了逼真的伏地索道模型，還原日治時代林場的老照片場景，讓遊客可以理解過去木材運輸的情境，深刻感受伐木工班在山間的艱苦工作。此外，還包括了蝴蝶、鍬形蟲、天牛、金龜、獨角仙等實體標本，呈現出八仙山的生物多樣性。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

一進到遊客中心有如立馬身處在自然、靜謐且舒適的氛圍，從服務櫃台、休息區座椅和中央休息區四周的設計，皆以層疊山脈的形態表現。色調上則以深棕色、黑色和橘色為主，深棕色帶出了木質的溫潤以及土壤的親切感，黑色則更具現代設計感，傳達對於山林知識的尊重也顛覆了一般對於傳統遊樂區的印象，而橘色則讓整體色調上更顯活潑與熱情。「無有設計」曾為台灣設計研究院所主導「學美‧美學校園改造」合作設計單位，也曾於台灣設計展及文博會地方館進行策展規劃，而這次「八仙山」則為第一個操刀的國家森林遊樂區遊客中心改造，也企圖為森林遊樂區打造出更具當地特色的空間與品牌形象。

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

「八仙山國家森林遊樂區遊客中心」；圖片提供／無有設計

==========編輯／蘇琨峰

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