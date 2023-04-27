好「蝦」！台中「麵屋海鳴」蝦濃湯拉麵專門店，接近泥狀的湯頭濃到爆，免費加麵和加飯，吃完超飽足

台中又多了一家以蝦湯為主打的拉麵店了，這家"麵屋海鳴"據說是千勝軒的二店，不過我是沒有吃過千勝軒，純粹是衝著蝦湯而來，他們家蝦湯頭真的有夠濃，我覺得甚至比蝦蝦拉麵元氣屋的更濃，整個湯頭已經接近泥狀，剛喝入口就能感受到滿滿，不對，是滿出來的蝦味，應該是目前台中最重口味的"蝦湯拉麵專賣店"，除了蝦湯拉麵，他們也有雞清湯拉麵，不過就沒有蝦湯那麼有衝擊力了。拉麵基本會配置兩種肉，肉量給得蠻有誠意，還可以免費加麵和加飯各一次，食量大的應該會很喜歡，店內位子不多，建議早一點來，不然大概會等上一小時左右。

"麵屋海鳴"位置在中山路，斜對面是電子街商圈，要注意的是這條路是單向道，千萬不要逆向。

用餐須知，人數到齊才能點餐，低消是一碗拉麵，沒有打包或外帶服務。

座位全都在吧檯區，沒記錯的話好像只有10個位子，位子間隔還蠻大的，不會有靠很近的感覺。

椅子底下有小籃子，但是只能放小包包，太大就沒辦法了。

吧檯上方有冰水、餐具、衛生紙、抹布⋯⋯等，用完餐記得順手擦拭桌面。

點餐是用販賣機，操作方式大家應該都很熟悉了，拉麵分成蝦濃湯和雞清湯兩大類，另外也有賣叉燒飯。湯頭可選擇日本鹹或台灣鹹，麵條有極細麵和中粗麵兩種，麵的硬度也能選。

點完餐後會拿到一張訂單收據，上面會有編號，然後就是等候叫號了。我是11點15分到，號碼拿到第13號，大概等了一小時左右才叫到我。

點了辣濃海老、醬油雞清湯拉麵和叉燒飯。

醬油雞清湯拉麵/日本鹹/極細麵 + 糖心蛋 $210+30

基本就配置了兩種肉，豬梅花叉燒和舒肥雞胸肉，另外還有放了高麗菜，糖心蛋是我額外加點，基本好像都不會有蛋。

甘醇的醬油味伴隨著雞湯獨有的韻味，鹹度我選日本鹹，但喝起來也不會到很鹹，相當順口。

麵條搭配極細麵，硬度選了麵硬，我點醬油拉麵都會這樣配。

豬梅花叉燒不算厚，但很大一片，肉質軟嫩不柴，雞胸肉有經過舒肥料理，肉也是相當嫩，兩種肉都是不錯吃的。

糖心蛋蛋黃熟度還可以，醃製的味道不錯。

辣濃海老/日本鹹/中粗麵 $290

配料一樣是雙肉，有多了兩尾蝦子，上面還有加了辣椒絲做點綴，香菜在點餐時可以選擇要不要，一吃香菜就會死掉的人不用擔心。

看看這湯頭的稠度，根本就像是南瓜濃湯了，一喝進嘴巴裡就有種群蝦朝你跳過來的衝擊感，蝦味真是濃厚啊，有帶微微的辣，但是不嗆不麻，不敢吃辣的人應該都會敢吃。湯頭鹹度一樣是選了日本鹹，不知道是不是因為這樣，感覺口味真的蠻重的，吃了幾口就覺得有點膩口，平常若不是吃重口味的人建議鹹度點台灣鹹就好。

麵條選了中粗麵，麵體其實沒有很粗，大概比細麵粗一點而已，搭配蝦濃湯真的超適合，濃稠的湯汁整個會裹附在麵條上，然後大口吸進嘴裡，哎呀，好過癮啊。

蝦子新鮮度不錯，有去掉大部份的殼了，相當貼心，不過靠近最尾端還有一小段留著殼，對於有強迫症的人來說可能還得自己動手剝。

沾裹了蝦濃湯的叉燒和雞胸肉吃起來感覺也跟著變成重口味了。

湯頭真的太濃，喝到後來實在會很膩，為此我還試著將已經很乾扁的檸檬片努力擠出汁，看能不能加進去轉換風味。

特製叉燒飯 $70

有特別附一支湯匙吃叉燒飯用的。

份量不多，大概一碗飯，叉燒有炙燒過，香氣十足，搭配鹹鹹的美乃滋，吃起來還不錯。

剩下一些飯我加到蝦濃湯裡面拌著吃，還蠻搭的，有一種在吃羹飯的感覺。

1點離開時外頭還有一堆人在等待。

台中雖然有不少拉麵店推出過蝦湯頭，但是大多都是當成限定口味推出，真正固定販售的應該只有蝦蝦拉麵元氣屋和這家麵屋海鳴了，口味上我是覺得還不錯，尤其是蝦濃湯，衝擊力真的很強，還蠻厲害的，店內座位不多，不想等太久的建議早點來喔。

麵屋海鳴

地址：台中市中區中山路48號

電話：(04)3606-2511

營業時間：11:00-14:00、17:30-20:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：麵屋海鳴

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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