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台中后里超人氣景觀園區，溫泉、烤肉、露營給你最chill假期

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【星月大地】坐落台中后里山區，鄰近麗寶樂園、麗寶outlet，是台中超人氣的景觀休閒園區，園區內能夠一覽火炎山壯闊，與藍天白雲、夕陽餘暉營造出豐富多變的自然景緻，欣賞270度自然美景，園區內規劃了露營區、烤肉區、露天溫泉、兒童戲水池、泡腳池、景觀宴會廳跟咖啡廳等區域，搭配豐富的綠植與造景，打造出最chill度假聖地。

▲售票亭。
▲售票亭。

▲大型停車場設置了電動車充電停車格。
▲大型停車場設置了電動車充電停車格。

▲絕佳的視野可以一覽火炎山與市區景緻。
▲絕佳的視野可以一覽火炎山與市區景緻。

【星月大地】有著大坪數的「露營區」，露營地分為A跟Ｂ兩區，分別可容納10組跟15組露營位，並規劃了獨立洗手檯跟插座，提升露營的便利性，廣闊的腹地適合舉辦露營、車聚、團康活動外，也可作為戶外歐式證婚場地，藉由專業團隊打造出最浪漫的婚禮現場，帶給新郎新娘最難忘的戶外婚禮。

▲露營地A區。
▲露營地A區。

▲露營地B區。
▲露營地B區。

▲車聚活動。(圖片來源：星月大地)
▲車聚活動。(圖片來源：星月大地)

▲戶外歐式證婚。(圖片來源：星月大地)
▲戶外歐式證婚。(圖片來源：星月大地)

露營地旁的「烤肉區」是專門提供遊客團體烤肉的場域，由園方提供整套烤肉食材和器具，人來就能直接開烤超方便！

▲戶外歐式婚禮。(圖片來源：星月大地)
▲戶外歐式婚禮。(圖片來源：星月大地)

【星月大地】精心規劃的景觀園區充滿融入西方元素與南洋風情，規劃了景觀步道、生態池、餐廳、溫泉區、泡腳池、戲水池、遊樂場，吸引了家庭客趁著休閒假日前來遊玩。

▲生態池。
▲生態池。

▲景觀步道。
▲景觀步道。

▲天氣炎熱時，讓孩子在兒童戲水池盡情嬉戲玩水消暑一下吧！
▲天氣炎熱時，讓孩子在兒童戲水池盡情嬉戲玩水消暑一下吧！

▲天冷能就慵懶地在泡腳池歇息，藉由溫泉洗滌累積的疲勞感。
▲天冷能就慵懶地在泡腳池歇息，藉由溫泉洗滌累積的疲勞感。

位於景觀園區旁的「景觀宴會館」，由專業粵菜主廚量身打造的精緻菜餚，融入在地農特產烹調出口味別具一格的特色佳餚，除了能在此舉辦餐聚、春酒、尾牙外，同時也能做為室內文定或婚禮場域使用。

▲用餐環境。
▲用餐環境。

▲包廂。
▲包廂。

▲主廚精心製作的泡菜也是園區超人氣的伴手禮之一。
▲主廚精心製作的泡菜也是園區超人氣的伴手禮之一。

「景觀咖啡廳」則是供應輕食、簡餐為主，排餐、火鍋、義大利麵、燉飯、下午茶點心、招牌蜜糖吐司等餐點一應俱全，店內有著寬敞舒適的用餐環境，並規劃了室內及戶外用餐空間，搭配豐富的餐點與飲品滿足每位客人的用餐需求。

▲墨魚汁海鮮義大利麵。
▲墨魚汁海鮮義大利麵。

▲配料滿滿的「招牌蜜糖吐司」可是甜點控的最愛！
▲配料滿滿的「招牌蜜糖吐司」可是甜點控的最愛！

來到【星月大地】沒來泡湯怎麼行！「露天溫泉區」除了提供冷水、熱水池、多功能SPA池多種設施外，還有用檜木打造的烤箱室跟蒸氣室可供使用喔！泉水也是來頭不小，使用台灣十大名泉之一的美人湯，也就是碳酸氫鈉泉，對皮膚的保養效果最佳！還能促進皮膚的新陳代謝，使得泡湯既療癒又舒適！

▲烤箱室跟蒸氣室。
▲烤箱室跟蒸氣室。

玩累了還可以入住一旁的「星月文旅」好好放鬆度假，在獨立私人的浴池裡享受泡湯樂趣，一邊泡湯一邊欣賞遠方火炎山景緻，別有一番風味，泡完澡躺在飯店級的床鋪上休憩，體驗一覺到天明舒適睡眠。

▲四人房。
▲四人房。

▲景觀浴池。
▲景觀浴池。

走進【星月大地】裡，讓小朋友與毛小孩們在草地上嬉戲，漫遊在景觀園區內感受被大自然環抱清新感，到露天溫泉裡洗滌全身的疲憊，在戶外烤肉區或是景觀餐廳內享受歡愉的用餐時光，最後入住「星月文旅」裡做為旅程的結尾，完整的旅遊行程一站就可搞定！放假帶著孩子們一同前來【星月大地】踏青旅遊吧！

【星月大地景觀休閒園區】

店家地址：台中市后里區月眉北路486號

店家電話：0426831671

營業時間：11:00–23:00

停車資訊：附設大型停車場

收費標準：入園費1人150元，園區消費可折抵100元。

官方網站：https://bit.ly/3IwcBYm


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露營 泡湯 溫泉

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