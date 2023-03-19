奶酥界香奈兒！Chez Renée快閃台中勤美，必搶快閃店才買得到的「法式金沙」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
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台中人衝！擁有奶酥界香奈兒稱號的「Chez Renée」快閃台中勤美誠品綠園道，即日起至4/10都吃得到，現場再推獨家好禮，只要購買任2罐奶酥醬或禮盒組，就送一罐「迷你奶酥醬」。還有線上買不到的快閃店限定口味「法式金沙」，線下搶購買起來！

圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
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圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
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快閃店限定！即日起至4/10，「Chez Renée」快閃店落腳台中勤美誠品綠園道，除了現點現做的超好吃「現烤奶酥厚片」外，現場還有每日限量的美味「可麗露」及送禮、自用都合適的各式奶酥醬。現烤奶酥厚片口味部分，經典原味每日販售，其他天數各有榛果可可、濃情花生、雪絨草莓，以及週日才有的快閃店限定「法式金沙」口味。

快閃店限定「法式金沙」。圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
快閃店限定「法式金沙」。圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁

醇厚黑巧。圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
醇厚黑巧。圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁

此外，凡在Chez Renée快閃店現場購買任兩罐奶酥醬或禮盒組，即贈隨機口味「迷你奶酥醬」一罐，每個口味都好吃、不踩雷。奶酥醬買回家，在家輕鬆享用香奈兒級別的美味奶酥。

Chez Renée 快閃店資訊

快閃期間：即日起至4/10

地址:台中市西區公益路68號(台中勤美誠品綠園道1F)

營業時間：依照台中勤美誠品營業時間為準

現烤奶酥厚片販售口味：每日固定供應－經典原味／週一、週二－榛果可可／週三、週四－濃情花生／週五、週六－雪絨草莓／週日－法式金沙

優惠活動：購買任兩罐奶酥醬或禮盒組，即送「迷你奶酥醬」一罐(口味隨機；每日限量)

圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
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圖／Chez Renée 芮妮法式手作甜點粉絲頁
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