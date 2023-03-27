35年人氣老攤！被網友喻為「少女肉圓」的梁特製台中肉圓 ，每天只賣不到4小時

最近終於來朝聖被網友喻為「台中少女肉圓」的「梁特製台中肉圓」啦！雖然隱身在騎樓底下，但卻已經營超過35年，不少在地人從小吃到大，到現在不時還會來回味這傳承兩代的好味道；而且每天只賣不到4小時，有時候甚至5點多就賣完收攤了，想嚐鮮的朋友記得看好時間再來哦～

台中小吃｜梁特製台中肉圓位置

梁特製台中肉圓位在太原路三段上，路旁不太好停車，建議你們騎車過來會比較方便；像我們這天就是在一德洋樓喝完下午茶，再慢慢散步過來，距離也不會很遠。

在攤位前就能看到老老闆與老闆忙前忙後，生意好到雙手幾乎沒有停下來的時候，面對客人也很親切客氣。

我們是開攤沒多久就來嚐鮮，沒想到人潮真的有夠多，剛好剩下攤位正前方的座位，就邊吃順便和老闆聊天啦～

台中小吃｜梁特製台中肉圓菜單

這裡提供梁特製台中肉圓的菜單給你們參考，品項十分單純，除了必點的肉圓之外，還有三種湯品可以選擇。

梁特製台中肉圓｜肉圓 $45元/顆

他們家雖然是傳統的老字號小吃攤，不過攤位乾淨度倒是維持得很不錯，可以看到白白嫩嫩的肉圓在金黃透亮的油鍋裡頭，是屬於油泡式的做法。

起鍋的肉圓會再淋上醬油米醬和紅糟米醬，老闆還會貼心地詢問是否要加香菜、蒜泥和辣醬，口味都能彈性客製化。

餐點一送上桌，就能看到紅糟米醬泛著溫柔的玫瑰色澤，難怪會被網友喻為「台中少女肉圓」，美到差點以為是甜點了呢。

肉圓的內餡包含了豬肉和筍丁，本身沒有太多的調味，以原始的肉香為主，加入筍丁也變得更有口感層次。

魚編特別推薦一定要試試他們家的辣醬，雖然與紅糟米醬都是玫瑰色，但是呈現的卻是迷人的細緻辣勁，非常加分。

肉圓外皮的口感柔嫩彈牙，超級嫩Q又有厚度，整體的風味很爽口；唯一稍稍美中不足的大概就是一顆要$45元，要吃飽是沒有辦法的，不過當作下午點心還不錯。

凡點肉圓都可以免費索取清湯，裡面還附有白蘿蔔，與綜合湯的湯底也是相同的，加入吃完的肉圓碗中回沖醬料很滿足。

梁特製台中肉圓｜綜合湯 $25元

最後點了綜合湯，清甜的湯頭當中含有貢丸、油豆腐與白蘿蔔，一碗$25元其實不貴，喝起來也很解膩，分享給你們參考哦～

梁特製台中肉圓

營業時間：15：20～19：00（賣完提早打烊，週日公休）

電話：04 22357683

地址：台中市北屯區太原路三段124號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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