快閃台中！ 最萌療癒系「奶油家族」滿周年生日慶 可露露打卡區、主題拍貼機必追

喜愛可愛生活質感系的朋友別錯過！ IP原創角色「THE BUTTERS 奶油家族」繼春節期間展出於華山文創園區後，即將首次南下台中舉辦快閃店，恰逢奶油家族滿一周年，快閃店主題將圍繞著生日慶主題登場，除了限定周邊，還有全新大型立體可露露拍照打卡區、主題拍貼機，奶油迷們追起來吧。

圖／PAZZO提供

為生活注入滿滿療癒儀式感的奶油家族，共有七個可愛角色，有愛惡作劇的檸檬小子、害羞的麵包小子、膽小又貪玩的可露露、有點憂鬱氣息的吐司先生、甜美又古靈精的草莓蛋糕妹、追求完全的櫻桃杯子蛋糕妹、充滿自由靈魂的鬆餅哥，將於3/31正式快閃台中，5月中以前都能與他們合影。

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The Butters 奶油家族自3/31至5/14將首次南下台中舉辦快閃店，地點就位在台中勤美誠品，上百種周邊商品、以及快閃店搶先發售商品，有機會比官網更快搶先擁有，首先推出開幕活動消費滿1千元，前100名即可限量兌換生日派對氣球，展出期間消費滿8百元贈生日派對資料夾、消費滿1200元贈生日派對大提袋，以及不限金額消費即可加購獲得奶油家族環保袋、檸檬小子手機支架、奶油家族化妝包、毛茸茸生日吊飾。

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跟奶油家族一起歡慶一周年生日！全新打造立體的大型可露露拍照打卡區，與首次推出的生日主題視覺拍貼機，讓奶油村民可以留下跟奶油家族合影紀念的共同回憶，快邀請好友一起來開生日趴！

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【The Butters奶油家族】台中勤美誠品快閃店

．日期：2023/03/31至2023/05/14

．時間：11:00-21:30

．地址：403台中市西區公益路68號B2(勤美誠品)

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