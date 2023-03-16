觀光工廠好好玩！紙箱王親子觀光創意園區 無限延伸紙的創意

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】看似柔軟平凡的紙張，在創意與巧思之下，竟然可以變成涵蓋工藝、文具、家具、玩具無所不有的新奇商品。黃芳亮是紙箱王的創辦人，從事紙藝工作40餘年，全心投入紙藝的創作，陸續到世界各地參展觀摩學習，累積了許多想法和理念，一路從平面設計發展到開發許多新概念的創意立體紙品。首個作品就是世界各地的著名地標，讓大家進來園區就猶如環遊世界一樣，新奇有趣。

▲用紙打造可以風吹雨淋的超大全球著名建築物。 圖：紙箱王／提供

文化結合育樂、餐飲概念 被舉為世界十大奇特餐廳

文化產品屬於高收入彈性消費品，解決的不是生存方面的物質問題，而是精神層面的更高層次需求。因此，黃芳亮認為單一文化產業生存機率很小，如要走得長久，就是要結合休閒產業，包括遊樂、教育、餐飲等3個主要元素，轉變成複合型園區的型態。因此在紙箱王園區內有紙箱故事館、主題餐廳、無糖部落、光陰故事館、蜜蜂故事館、呆呆機場、箱菇小鎮，讓旅客來訪有更多的體驗項目。

▲紙箱王主題餐廳曾被舉為世界十大奇特餐廳之一，由紙打造的紙椅紙桌，讓人驚奇連連。 圖：紙箱王／提供

黃芳亮表示，「紙箱王主題餐廳」曾被舉為世界十大奇特餐廳之一，從紙打造的紙椅紙桌、紙餐具，以及現在用特殊紙材做成的紙火鍋、紙蛋糕，都讓旅客眼睛為之一亮。另外還有「糸氏咖啡」糸＋氏＝紙的意思，發音也有Miss錯失、遺漏、想念的涵義，整個咖啡館運用光影、樹影與紙雕花影，築起這一片純白色系樹屋，成為旅客忙碌生活中暫時歇下腳步，找尋一處自然舒服的空間。

▲用特殊紙材做成的紙火鍋，紙箱王主題餐廳將紙的屬性發揮到淋漓盡致。 圖：紙箱王／提供

鋼筋藝術打造童話世界 剛硬與柔軟之間激盪火花

紙箱王熱門親子設施—紙箱小火車，讓旅客搭乘仿真紙火車環遊世界，探索新奇的紙王國，飽覽所有秘密景點，穿越箱菇小鎮、彷彿漫步雲端的么么步道，還有經過祈福站看天燈高掛空中，最後來到夢幻森林國度，經歷一場奇幻的火車之旅。黃芳亮指出，紙箱小火車架構、鐵軌、是鋼鐵之外，外包裝都是紙，一直以來受到旅客歡迎，也讓自己突發奇想，如果把最柔軟的紙表現得很有力道，鋼鐵卻能很柔軟的呈現，那衝突的美感定能創造話題。

▲箱菇小鎮園區裡的可愛超級大香菇，站在旁邊就像化身成小小超級瑪莉一樣。 圖：紙箱王／提供

因此特別力邀台灣金屬工藝大師劉丁讚先生共同設計打造紙箱王裡鋼筋藝術的童話世界，像是箱菇小鎮中的巨型香菇裝置藝術，讓旅客化身成小小超級瑪莉，體驗一場冒險之旅，在這裡不只可以拍出網美照旁邊還有當地香菇小吃可以品嚐。另外還有用鋼筋藝術製作的么么天空步道，讓您一覽紙箱王風景之外，白色系列的造景還可以拍出漂亮又夢幻的照片，在這裡挑戰你的膽量，體驗漫步在空中的美好感受。

▲用鋼筋藝術製作的么么天空步道，讓你一覽紙箱王風景。 圖：紙箱王／提供

教育課程提升藝術涵養 期望成為藝術人士發光舞台

逛完一圈紙箱故事館，你會發現這裡沒有紙辦不到的生活創意，你能發揮你的創意，這裡有多項特色DIY可以自己動手做，從動物、IQ Ball到紙做的文具、包包等，讓你發現紙藝文創的天馬行空。黃芳亮指出，紙箱王也希望落實教育，透過各種學習課程，教導小朋友以及旅客關於美學、色彩、工藝的概念，讓民眾了解到色彩原理，以及對於工藝的審美觀，達到提升全民藝術涵養，課程內容也有不同層級，不只是適合小朋友，從幼稚園到大學，甚至是社會專業人士，都會一起來學習探討。

▲紙箱王台中博舘店，是以恐龍為主題的場館，寬敞的空間能作為學生或是藝術家的發表舞台。 圖：紙箱王／提供

黃芳亮表示，表示，除了金屬工藝大師，紙箱王也與銅雕大師、書法大師，或是美工科，藝術相關科系學生合作，希望能成為當地藝術家的展覽空間，也能舉辦藝術創意比賽，來激發創意與想像力。像是紙箱王的台中博舘店，是以恐龍為主題的場館，位於台中科博館第三停車場地下B1，寬敞的空間就能作為學生或是藝術家的舞台，盡情的展現自己的藝術理念，期望紙箱王不只是休閒園區，也是藝術人士交流美學的平台。

▲紙箱王故事館有多樣的紙商品展示。 圖：紙箱王／提供

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