小資族必看！5家高CP值「台中住宿」青年旅館推薦 一晚不到600元就能解決

相信有很多人都跟小編一樣，出門玩的時候比起住豪華的大飯店，更傾向選擇更便宜簡約的青年旅館吧！現在有許多青年旅館不僅價格實惠，整體住起來也非常舒適，真的是出門玩想省錢又不想整晚睡不好的絕佳選擇，ReadyGo為你精選了5家超高CP值的台中青年旅館推薦，最低只要一個晚上600元就能入住，最近想去台中旅遊一波的小資女孩們趕快手刀把這幾家住宿加入口袋名單吧！

台中青年旅館推薦1：路得行旅

圖片來源：IG@oigimia、IG@nordenruder.taichung

首先要介紹的是位於台中火車站附近的路得行旅，他們家最受到大家喜愛的就是超美超精緻的公共空間，不僅有各式各樣的書籍雜誌可以閱讀，還貼心地在各個角落放上超舒服的懶骨頭，真的是太適合在這邊耍廢一整晚！

而跟一般青年旅館四人房大多採用上下舖的設計不同，路得行旅的共用房型是用簾子隔起來的單人床位，這樣睡起來不僅更舒服安穩，也不用擔心半夜想上廁所從上舖爬下來會太危險，非常適合想要用親民價位入住舒適空間的你。

圖片來源：IG@oigimia

除了公共空間跟房間乾淨明亮之外，路得行旅還把頂樓空間打造成一座綠意盎然的小花園，擺上各式各樣的綠色植栽，還設置了盪鞦韆、木板凳等等，讓你可以被植物們的綠色力量給好好療癒。

路得行旅

地址：台中市中區建國路123號12樓

電話：04-2225-9951

台中青年旅館推薦2：誠星旅館

圖片來源：IG@starhostel_parklane、IG@haniiq

位於勤美誠品頂樓的誠星旅館，可以說是近年來在社群上最受歡迎的台中青年旅館之一。誠星旅館主打城市花園風格，大片的落地窗讓台中熱情的陽光毫不保留地灑進室內空間，搭配木質的桌椅以及蓊鬱的溫室綠植，營造出一種都市叢林的氛圍，不管怎麼拍都美翻天，說他們家是IG網美最愛拍照打卡的台中旅店也不為過。

圖片來源：IG@haniiq、IG@starhostel_parklane

誠星旅館的房型選擇算是蠻多元的，除了一般的宿舍房之外，還提供私人套房和共用衛浴、附有天井跟小書桌的私人房，無論是想在多人房裡認識更多新朋友，還是想要舒適地享有自己私人空間的人，都能在這邊挑選到最適合自己的住宿房型。

誠星旅館

地址：台中市西區公益路68號15樓

電話：04-2321-9696

台中青年旅館推薦3：Lane62 Hotel-62巷青年旅館

圖片來源：IG@plz_tellme_why

62巷青年旅館座落在東海大學附近的龍井區，復古老宅感的紅磚建築、磨石子地板配上木製桌椅，讓整體空間看起來溫馨又溫暖，讓人有種回到家的感覺。62巷青年旅館在床位周遭提供了能滿足重度3C控的各種插座，在盥洗用品的選擇上也非常齊全，更讚的是這邊一晚最便宜只要550元就能入住，真的是超適合學生小資族們的啦！

62巷青年旅館

地址：台中市龍井區臺灣大道五段280號

電話：0978-162-346

台中青年旅館推薦4：青庭輕旅

圖片來源：IG@k.sam_626

如果你想要找尋一間位於逢甲夜市附近的台中青年旅館，那麼青庭輕旅也許會是很不錯的選擇之一。青庭輕旅的空間非常寬敞明亮，工業風的建築設計搭配充滿溫馨感的交誼大廳，讓人有種來到朋友家的感覺，加上房間內舒適簡約的床位、乾淨的衛浴空間，以及超親民的600元一晚價格，完全就是小資女們到台中旅遊的最佳選擇啊！

青庭輕旅

地址：台中市西屯區青海路二段193巷2號

電話：0981-007-978

台中青年旅館推薦5：Straybirds漂鳥

圖片來源：Straybirds漂鳥

最後要推薦的是座落在草悟道附近的Straybirds漂鳥，漂鳥結合了共同工作空間、展覽空間、主題活動等功能，位於頂樓的交誼廳裡設計了幾個不同氣氛的角落，有可以聚在一起聊天的沙發區，也有可以一起暢飲啤酒的吧台等，很適合喜歡在旅行中認識新朋友的你入住。

圖片來源：Straybirds漂鳥

在多人房型的部分，漂鳥則提供四人和八人的背包客房，每個床位都會貼心地附上小簾子、個人置物櫃和插座，一個晚上大概1,000元左右，以交通位置和房間的舒適度來說是很實惠的價格。

Straybirds漂鳥

地址：台中市西區公益路201號8樓

電話：0937-719-758

延伸閱讀>>2023情人節特輯｜相約共度浪漫夜晚，台中情人節高檔西餐廳推薦！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」