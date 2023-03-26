快訊

明天下午抵陸！ 馬英九將在上海浦東機場發表談話

一週只營業四天！埔里特色咖啡廳「金悅玻璃屋咖啡」：牛棚改造的庭園咖啡及甜點

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

金悅玻璃屋咖啡是南投埔里2023年才新開幕的咖啡甜點餐廳，位置在隆生路130-1號小巷弄裡面，超級偏僻沒人介紹真的很難會知道。如果要找金悅玻璃屋咖啡，可以使用 Google Map 導航，雖然沒有很準確但在附近，繼續往左前方步行就會看到了。

金悅玻璃屋咖啡其實是滑IG時意外看到的埔里咖啡館，看介紹不但有好喝咖啡、肉桂卷也很吸引我，剛好人就在埔里婆家，立刻叫 VC 帶我去拎嘎逼～

金悅玻璃屋咖啡原址其實是牛棚喔，經改造後變成很有特色的庭園環境，裡面有少數停車位可以停放車輛，如果停滿了就要附近找車位再走過來。

金悅玻璃屋咖啡用餐環境

金悅玻璃屋的座位其實不算多，最好拍的紅磚屋裡頭只有一張桌子，加上窗邊吧檯座位，頂多可坐4-8人左右。還好戶外以及左側白色那棟的一樓也都有座位，全部加一加應該有7~9桌座位。

窗邊吧檯超好拍照，無論是從外向內拍，還是從裡面拍出去都很有 feel ，不過這裡也很容易有人坐，能不能拍美照要靠運氣。

室內雖然小小一間，灰白水泥搭配彩繪玻璃與植栽綠意非常有特色，每個角落都很好拍。

很喜歡下圖的室內座位區，圓形的喜歡拍照應該會拍不停。

好天氣時坐戶外也愜意，我們到訪的3月有陽光不會太熱也不會太冷，微風吹拂超Chill～

金悅玻璃屋咖啡菜單

金悅玻璃屋菜單如下，咖啡有美式、拿鐵與手沖三大類，另外有無咖啡因與特調飲品，點心種類目前不多，甜點只有2種這次都有點，鹹時有唐揚雞義式炒麵包與法式牛肉麵。(無一成服務費)

金悅玻璃屋咖啡餐點

首先點的，當然是最吸引我的每日限定甜點肉桂卷，一份150元。它們家肉桂卷是溼式的，吃得到濃郁香甜的肉桂香氣，不過因為上面加了冰淇淋的原因，所以肉桂的香料味在融合冰淇淋後會變得比較溫和，不會太強烈，也蠻好吃的耶！

法式紹興酒米糕，一份150元。第一次看到米糕甜點，VC還問我這碗到底是甜的還鹹的。吃起來其實就是紹興米糕+冰淇淋，蠻妙的，這個就比較看人吃了～

原味拿鐵，一杯150元。剛入口是濃郁微苦的咖啡香氣，在嘴中蔓延時變得溫潤有厚度，還蠻順口的。

青檸橙香雪酪，一杯180元。這杯是無咖啡因的。淡雅微甜的味道有點像可爾必思，喝得到柳橙的酸甜與檸檬的清香，紅豆薏仁兩姐妹都很喜歡。

隔壁白色這棟的一樓也有座位，如果要上廁所在一樓往內側走。

這次在金悅玻璃屋咖啡吃到的飲品跟甜點，我覺得表現都還不錯耶！老闆娘人非常親切、環境溫馨好拍照，很適合約姐妹們來下午茶，不過這裡座位不多，如果人多時可能會遇到要排隊等候的情形喔～

金悅玻璃屋咖啡常見問題

Q1. 金悅玻璃屋咖啡地點在哪？

金悅玻璃屋咖啡地址是南投縣埔里鎮隆生路130-1號，使用 Google Map 導航沒有很準確但就在附近了，繼續往左前方步行就會看到了。

Q2. 金悅玻璃屋咖啡營業時間？

金悅玻璃屋咖啡每週只營業「週五到週一」4天，時間是中午11:00-下午17:30。

【消費資訊】

消費時間：2023年3月

金悅玻璃屋咖啡 jinyue

地址：545南投縣埔里鎮隆生路130-1號

營業時間：中午11:00-下午17:30

公休日：週二、週三、週四

金悅玻璃屋咖啡 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 甜點 冰淇淋 拿鐵 牛肉麵 南投美食

相關新聞

一週只營業四天！埔里特色咖啡廳「金悅玻璃屋咖啡」：牛棚改造的庭園咖啡及甜點

udn走跳美食／涼子是也 金悅玻璃屋咖啡是南投埔里2023年才新開幕的咖啡甜點餐廳，位置在隆生路130-1號小巷弄裡面，超級偏僻沒人介紹真的很難會知道。如果要找金悅玻璃屋咖啡，可以使用 Go

台中后里超人氣景觀園區，溫泉、烤肉、露營給你最chill假期

放假想出遊又不想東奔西跑到處跑景點，那就來台中后里超人氣景觀園區【星月大地】吧！寬敞的環境與多樣化的設施，露營、烤肉、溫泉、餐廳、打卡景點、住宿一應俱全！讓你只需跑一個景點就能玩一整天！

台中咖哩控必收藏TOP6！脆軟兼具咖哩油條 印度咖哩香氣撲鼻

深藏咖哩魂的你，想嘗試別具特色的咖哩卻不知從何找起？此篇推薦台中必收藏的TOP6咖哩專賣店，無論是香甜回甘的湯咖哩，還是道地的印度香料咖哩，總有一種能滿足你挑剔的咖哩心！

拿下4.9高分！逢甲台義風味創意義大利麵 「BBQ大雞排口味」學生最愛

Google評論高達4.9分，並擁有多達4000筆好評的【夏帕義大利麵-逢甲店】，首創台義風味的PASTA，並提供豐富且創意的餐點，成功擄獲了大批粉絲，溫馨靜謐的用餐環境，更是學生、旅客聚餐首選。

奶酥界香奈兒！Chez Renée快閃台中勤美，必搶快閃店才買得到的「法式金沙」

台中人衝！擁有奶酥界香奈兒稱號的「Chez Renée」快閃台中勤美誠品綠園道，即日起至4/10都吃得到，現場再推獨家好禮，只要購買任2罐奶酥醬或禮盒組，就送一罐「迷你奶酥醬」。還有線上買不到的快閃店

擁抱日月潭星空！ 南投民宿「歸璞泊旅」低調奢華、恬靜明亮　預計5月試營運

歸璞泊旅（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅 日月潭的美總是很難用言語形容，一條穿梭於潭邊與落羽松間的「日月潭自行車道」更被列為全球十大最美自行車道之一。在這最適合遠離塵囂的療癒祕境旁，低調奢華風格的「歸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦