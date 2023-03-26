一週只營業四天！埔里特色咖啡廳「金悅玻璃屋咖啡」：牛棚改造的庭園咖啡及甜點

金悅玻璃屋咖啡是南投埔里2023年才新開幕的咖啡甜點餐廳，位置在隆生路130-1號小巷弄裡面，超級偏僻沒人介紹真的很難會知道。如果要找金悅玻璃屋咖啡，可以使用 Google Map 導航，雖然沒有很準確但在附近，繼續往左前方步行就會看到了。

金悅玻璃屋咖啡其實是滑IG時意外看到的埔里咖啡館，看介紹不但有好喝咖啡、肉桂卷也很吸引我，剛好人就在埔里婆家，立刻叫 VC 帶我去拎嘎逼～

金悅玻璃屋咖啡原址其實是牛棚喔，經改造後變成很有特色的庭園環境，裡面有少數停車位可以停放車輛，如果停滿了就要附近找車位再走過來。

金悅玻璃屋咖啡用餐環境

金悅玻璃屋的座位其實不算多，最好拍的紅磚屋裡頭只有一張桌子，加上窗邊吧檯座位，頂多可坐4-8人左右。還好戶外以及左側白色那棟的一樓也都有座位，全部加一加應該有7~9桌座位。

窗邊吧檯超好拍照，無論是從外向內拍，還是從裡面拍出去都很有 feel ，不過這裡也很容易有人坐，能不能拍美照要靠運氣。

室內雖然小小一間，灰白水泥搭配彩繪玻璃與植栽綠意非常有特色，每個角落都很好拍。

很喜歡下圖的室內座位區，圓形的喜歡拍照應該會拍不停。

好天氣時坐戶外也愜意，我們到訪的3月有陽光不會太熱也不會太冷，微風吹拂超Chill～

金悅玻璃屋咖啡菜單

金悅玻璃屋菜單如下，咖啡有美式、拿鐵與手沖三大類，另外有無咖啡因與特調飲品，點心種類目前不多，甜點只有2種這次都有點，鹹時有唐揚雞義式炒麵包與法式牛肉麵。(無一成服務費)

金悅玻璃屋咖啡餐點

首先點的，當然是最吸引我的每日限定甜點肉桂卷，一份150元。它們家肉桂卷是溼式的，吃得到濃郁香甜的肉桂香氣，不過因為上面加了冰淇淋的原因，所以肉桂的香料味在融合冰淇淋後會變得比較溫和，不會太強烈，也蠻好吃的耶！

法式紹興酒米糕，一份150元。第一次看到米糕甜點，VC還問我這碗到底是甜的還鹹的。吃起來其實就是紹興米糕+冰淇淋，蠻妙的，這個就比較看人吃了～

原味拿鐵，一杯150元。剛入口是濃郁微苦的咖啡香氣，在嘴中蔓延時變得溫潤有厚度，還蠻順口的。

青檸橙香雪酪，一杯180元。這杯是無咖啡因的。淡雅微甜的味道有點像可爾必思，喝得到柳橙的酸甜與檸檬的清香，紅豆薏仁兩姐妹都很喜歡。

隔壁白色這棟的一樓也有座位，如果要上廁所在一樓往內側走。

這次在金悅玻璃屋咖啡吃到的飲品跟甜點，我覺得表現都還不錯耶！老闆娘人非常親切、環境溫馨好拍照，很適合約姐妹們來下午茶，不過這裡座位不多，如果人多時可能會遇到要排隊等候的情形喔～

金悅玻璃屋咖啡常見問題

Q1. 金悅玻璃屋咖啡地點在哪？

金悅玻璃屋咖啡地址是南投縣埔里鎮隆生路130-1號，使用 Google Map 導航沒有很準確但就在附近了，繼續往左前方步行就會看到了。

Q2. 金悅玻璃屋咖啡營業時間？

金悅玻璃屋咖啡每週只營業「週五到週一」4天，時間是中午11:00-下午17:30。

【消費資訊】

消費時間：2023年3月

金悅玻璃屋咖啡 jinyue

地址：545南投縣埔里鎮隆生路130-1號

營業時間：中午11:00-下午17:30

公休日：週二、週三、週四

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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