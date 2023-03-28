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被湯包size嚇到！「饕食館」榮升心目中台中最大又juicy小籠湯包餐館

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

上回從World Gym重訓完完肚子好餓（哪天不是這樣）強生和小吠嘴饞，稍微Google了一下附近推薦湯包，看到評價還不錯直接驅車前來。其實真的沒想那麼多，不過上菜時候著實被湯包本人下了一跳！

湯包完全現做、現蒸。所以付款完等15-20分正常。

內用可以享受他們獨特的辣椒還有酸菜。光是辣椒就有三種。

不用懷疑這是我們兩人的份量，哈哈。價格上認為還蠻平價的，湯包原本一看只有6個想說要不要再點第二籠……（還好沒點）

先上小菜：滷蛋是和肉燥一起滷，很好吃但有一顆比較乾（吞口水）；另外清燙花椰和豆干絲都很清爽好吃，不油膩。

上菜啦！！各位朋友這絕對不是放大比例的湯包哦，就是這麼大顆！說真的饕食館不是只有湯包大顆，麵、湯的份量也是很多。

7

豬肉加蔥花飽滿，吃起來鮮嫩多汁。外皮薄不會吃起來粉粉的，很好吃也沒有豬腥味。

饕食館也有自己自製的湯包辣椒可以沾，很好吃不會太辣。

酸辣湯餃不會過於太酸或是辣的口感強生有喜歡。裡面肉絲還有豆腐給的份量都很足夠，有些酸辣湯是料很少然後醋味超濃。這個我可以。

湯餃Size也是讓我們嚇一跳，內餡飽滿直接吃或是沾剛的湯包辣醬也很不錯。

隨口一撈就是滿滿肉塊，太美味啦。

牛肉乾拌麵真的是推到我們的最後一根稻草，兩人吃大份量主食就算啦，還來這一碗～ 然後牛肉塊也太大。

牛肉已經燉到軟嫩狀態，另外往下撈還有冬粉差點忘記了… 吃完這碗強生肚皮已經很青蛙一樣大了。

以上就是在饕食館的食記，覺得這是一間可以一直來吃的北方餐館，味道有對味而且東西份量大男生絕對吃的飽。喜歡吃湯包的朋友也不要錯過囉！

饕食館小籠湯包

地址：406台中市北屯區興安路一段42號

電話：04 2238 0983

營業時間：11:00-20:00 週一公休

FB：http://pcse.pw/7SKV9

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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湯包 牛肉 台中美食

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