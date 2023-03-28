被湯包size嚇到！「饕食館」榮升心目中台中最大又juicy小籠湯包餐館
udn走跳美食／強生與小吠
上回從World Gym重訓完完肚子好餓（哪天不是這樣）強生和小吠嘴饞，稍微Google了一下附近推薦湯包，看到評價還不錯直接驅車前來。其實真的沒想那麼多，不過上菜時候著實被湯包本人下了一跳！
湯包完全現做、現蒸。所以付款完等15-20分正常。
內用可以享受他們獨特的辣椒還有酸菜。光是辣椒就有三種。
不用懷疑這是我們兩人的份量，哈哈。價格上認為還蠻平價的，湯包原本一看只有6個想說要不要再點第二籠……（還好沒點）
先上小菜：滷蛋是和肉燥一起滷，很好吃但有一顆比較乾（吞口水）；另外清燙花椰和豆干絲都很清爽好吃，不油膩。
上菜啦！！各位朋友這絕對不是放大比例的湯包哦，就是這麼大顆！說真的饕食館不是只有湯包大顆，麵、湯的份量也是很多。
7
豬肉加蔥花飽滿，吃起來鮮嫩多汁。外皮薄不會吃起來粉粉的，很好吃也沒有豬腥味。
饕食館也有自己自製的湯包辣椒可以沾，很好吃不會太辣。
酸辣湯餃不會過於太酸或是辣的口感強生有喜歡。裡面肉絲還有豆腐給的份量都很足夠，有些酸辣湯是料很少然後醋味超濃。這個我可以。
湯餃Size也是讓我們嚇一跳，內餡飽滿直接吃或是沾剛的湯包辣醬也很不錯。
隨口一撈就是滿滿肉塊，太美味啦。
牛肉乾拌麵真的是推到我們的最後一根稻草，兩人吃大份量主食就算啦，還來這一碗～ 然後牛肉塊也太大。
牛肉已經燉到軟嫩狀態，另外往下撈還有冬粉差點忘記了… 吃完這碗強生肚皮已經很青蛙一樣大了。
以上就是在饕食館的食記，覺得這是一間可以一直來吃的北方餐館，味道有對味而且東西份量大男生絕對吃的飽。喜歡吃湯包的朋友也不要錯過囉！
饕食館小籠湯包
地址：406台中市北屯區興安路一段42號
電話：04 2238 0983
營業時間：11:00-20:00 週一公休
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言