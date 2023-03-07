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即日起！全台首創「女兒節慶典」，彰化成美文化園女童免費遊園

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圖：成美文化園／提供
圖：成美文化園／提供

女兒節玩偶裝置藝術，讓小女孩感受滿滿的愛與祝福。　圖：成美文化園／提供
女兒節玩偶裝置藝術，讓小女孩感受滿滿的愛與祝福。　圖：成美文化園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】許多國家擁有專屬女孩的節日，其中以日本的女兒節最為知名，每年3/3女兒節之前，日本父母會在家中擺放和服娃娃的階梯台，祈求女兒健康、快樂長大。位在彰化縣永靖鄉的成美文化園，有著十公頃的日式庭園，在3/3-5/1，舉辦全台首創！專屬台灣女孩的「成美女兒節慶典」，邀請未滿12歲以下女童免費遊園外，不分年齡層只要穿著復古碎花服裝的女孩們，就能立享半價入園優惠，讓這個只屬於台灣女孩們的節日「儀式感爆表」！

除了門票優惠外，園區推出一系列精采活動，包含「女兒節裝置藝術」、「童趣套圈圈遊戲」、「羊毛氈玩偶品牌展」、「假日和服體驗」，以及四月不容錯過的「許願藤」、「桃紅陣雨樹」限定花季；女兒節裝置藝術，讓小女孩感受滿滿的愛與祝福，童趣套圈圈融入台灣文化，讓父母與小女孩一起互動遊戲；假日和服體驗，讓女孩們盡情沉浸秒飛日本的情境享受。

▲成美文化園精緻的庭園景觀。　圖：成美文化園／提供
▲成美文化園精緻的庭園景觀。　圖：成美文化園／提供

成美文化園占地十公頃，而百年歷史建築「成美公堂」經過日本時代與閩客文化的底蘊，遂結合台灣及日本文化打造「專屬於台灣女孩的慶典」；園區分為東、西兩區，東園區有著：巨型地景播夢種子、浪漫氛圍庭景等大型裝置藝術，為女孩們的拍照的熱門景點。「松柏軒景觀餐廳」有著270度視野景觀，落地窗能眺望珍木奇岩，一份料理立享國際級美景，並提供婚宴、尾牙、春酒服務。

西園區「和園」為台灣島嶼風格的迴遊式庭園寬敞且明亮，有著五大看點：天然畫框、白砂青松、枯山水景、瀑布、池景；而220歲的日本黑松、550歲的楓港柿更為鎮園之寶，花草樹木幽邃層層交疊，穿梭其間才能一覽全貌，園丁們將庭園雕琢成詩。四月份紫色唯美的許願藤、粉色浪漫的桃紅陣雨樹，為季節限定花卉，配合政府普發的6000元，一生必訪的全台第一名園，就能列在旅遊口袋名單內！

▲粉色浪漫的桃紅陣雨樹四月接力綻放。　圖：成美文化園／提供
▲粉色浪漫的桃紅陣雨樹四月接力綻放。　圖：成美文化園／提供

成美文化園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園區附設大型停車場；全票為300元含100元商品抵用券，全年無休每天上午9:00~17:00開放參觀、假日各有三場免費的文化與景觀導覽。參閱：https://www.cmcp1885.com/

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裝置藝術 美景 瀑布

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