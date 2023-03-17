甜筒竟不是裝著冰淇淋！逢甲打卡美食「甜筒排骨酥」8種口味鹹甜交織完美融合

位於逢甲美食一級戰區的【紅99甜筒排骨酥 Crispy Spare Ribs】，攤位設在慶和街與文華路口，美式風格的小攤車吸引來往遊客的目光，不過大多數人第一眼都會非常疑惑這家店葫蘆裡是賣甚麼藥。

【紅99甜筒排骨酥】老闆長年旅外，常藉由臺灣的食物遙想故鄉，也感嘆道小吃的漸漸沒落。回國後，毅然決然地，投入傳統小吃的研發。

老闆主打「拿著吃的排骨酥」，將剛出鍋的無骨排骨酥放到甜筒內，使肉汁、醬汁與餅皮三者結合，在嘴內迸發出來，鹹味與甜味相互融合，藉由創新的方式將台灣傳統小吃的老味道繼續傳承下去。

▲【紅99甜筒排骨酥】的排骨酥都是現點現做，分為兩種口味─蒜香、紅麴，選用台灣溫體豬之外，老闆更是特別要求肉質，而且食材必須要「天然健康」，餅皮也是使用日本產海藻糖，而非人工糖。

▲出鍋後的排骨酥就會放入甜筒內，這時看起來就非常好吃了，不禁想打開手機拍照秀一下！

【紅99甜筒排骨酥】共有高達八種口味的醬料，其中烘煎胡麻、蜂蜜芥末、韓式辣醬、黑巧克力、經典凱薩...等都是人氣選擇，兼顧喜愛甜食與鹹食的客人，加上排骨酥肉質清甜，完全沒有油耗味，與醬料達成相輔相成的效果，完全不會有醬料太少或肉味太重的感覺。





【黑巧克力】

淋上黑巧克力醬與巧克力豆的蒜味排骨酥，乍看之下，真的非常像冰淇淋，口味吃起來不會太甜膩，搭配清甜胛心肉與餅皮，口感很溫和且精緻。

【經典椒鹽、經典凱薩】

如果比較喜歡傳統口味的人，可以選擇椒鹽口味，能夠更容易品嘗到迸發而出的肉汁；而經典凱薩口味則吃起來比較滑順，有著多層次的味道。

▲另外店裡也有超級可愛的奶茶熊熊，可以搭配購買！(圖片來源：紅99甜筒排骨酥)

不得不說，店家非常貼心，曾經有顧客有詢問是否有甜筒以外的盛裝方式，因此特別準備碗裝的排骨酥。

紅99甜筒排骨酥 Crispy Spare Ribs

店家地址：台中市西屯區文華路12-3號

店家電話：0900282690

營業時間：18:00～23:00

停車資訊：可以停至福星停車場，步行約3分鐘，或是逢甲夜市附近停車場。

粉絲專頁：https://bit.ly/3lFfUn9





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