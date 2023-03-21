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台中咖哩控必收藏TOP6！脆軟兼具咖哩油條 印度咖哩香氣撲鼻

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台中咖哩必收藏TOP6：

1.爺兒咖哩

2.禾荳家咖哩

3.飯醬

4.丰樂食堂

5.飪室咖哩

6.印度先生


爺兒咖哩-油條與綿密咖哩醬的絕妙搭配

吃膩了一般市售的咖哩飯？那麼親自研磨香料與調配烹煮的【爺兒咖哩】或許就是你苦苦尋找的命中注定！以獨家的比例加入二十多種香料相互融合、豐富味蕾，更以馬鈴薯泥增添咖哩醬的綿密口感，而「油條沾咖哩」的新奇吃法，讓油條沾滿咖哩的同時又保留了一定程度的香脆，讓人忍不住一口接著一口。

爺兒咖哩

店家地址：台中市西區公民里金山路6之1號1樓

營業時間：11:30-14:00；17:00-20:30；週三公休

詳細介紹：https://bit.ly/3ldJcZQ


禾荳家咖哩-以雞高湯勾勒鮮甜湯咖哩

【禾荳家咖哩】主打的「湯咖哩」以燉煮八小時的老母雞高湯為基底靈魂，沖入融合了洋蔥焦糖醬的濃郁咖哩醬，加入軟嫩的牛肋與配菜，讓五顏六色的蔬果搭配香氣撲鼻的咖哩，達到的真正的色香味俱全。而除了湯咖哩之外，【禾荳家咖哩】也有別具特色的熟成咖哩，靜置三天三夜的漫長工序，讓時間帶出咖哩的獨特美味，搭上黎麥越光米飯與外酥內嫩的厚切豬排，絕對能滿足你的咖哩心。

禾荳家咖哩

店家地址：台中市大里區德芳路二段105號

營業時間：11:00–15:00；17:00–21:00

詳細介紹：https://bit.ly/3jxLbHY


飯醬-咖哩界三巨頭一次品嘗

【飯醬curry's&stew】主打的咖哩分別是日式煎焙咖哩、泰式綠咖哩以及印度奶油咖哩，其中日式煎焙咖哩鹹甜的日式風味可嚐到特殊的碳焙可可香，引出咖哩醬中的蔬果香甜；而泰式綠咖哩則加入了經典的濃郁蝦醬，形成了獨特的溫潤微辣口味；印度奶油咖哩將奶油和熟成咖哩醬堆疊、碰出新火花，每一種都值得咖哩控們親自嚐嚐！

▲圖片來源：飯醬curry's&stew
▲圖片來源：飯醬curry's&stew

飯醬curry's&stew

店家地址：台中市南屯區京展街221號

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

詳細介紹：https://bit.ly/3JLBTm8


丰樂食堂-咖哩飯與烏龍麵的超值雙拼

麵派？飯派？【丰樂食堂】的雙拼咖哩讓你百元就能享受到兩種口感與風味，主推的咖哩烏龍麵雙拼讓人能享受咖哩與豬排的濃郁香脆，同時還能品嘗到讚岐烏龍的清爽口感，兩者組合在一起讓人直呼CP值好高！

丰樂食堂

店家地址：台中市南屯區黎明路二段305號

營業時間：11:00–14:30；16:30–20:30

詳細介紹：https://bit.ly/3YdveFO


飪室咖哩-甩餅與咖哩結合出道地印度風

想吃印度咖哩來【飪室咖哩】就對了，印度廚師精心調製的道地印度咖哩醬，香氣爆棚的風味絕對能滿足你的味蕾，這時再搭配人氣必吃的起司甩餅增添Q彈口感，感受起司奶香與咖哩完美融合，最後再來上一杯微辣的印度奶茶，更讓人心滿意足。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530
▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

飪室咖哩

店家地址：台中市西區公正路168號

營業時間：11:30–15:30；17:00–21:00


印度先生-印度人愛吃的道地咖哩滋味

位於西屯的【印度先生】是由印度廚師創立的印度咖哩名店，店內從氛圍到擺設裝潢都有滿滿的印度風，讓客人一進店門彷彿身在香料國度。而【印度先生】咖哩的特別之處在於每款咖哩都是由不同比例的底醬獨家調製而成，每款都有自己獨特的香料風味。除了咖哩之外，店內也有提供香濃的扁豆湯、以印度米拌炒而成的蝦仁燉飯等等，大大滿足饕客對於印度美食的嚮往。

印度先生

店家地址：台中市西屯區精誠路6號

營業時間：平日11:00～14:00；17:00～21:00｜假日17:00～21:30（週二公休）

詳細介紹：https://bit.ly/3Xbyyjw


延伸閱讀>>台中南洋美食推薦！叻沙麵、椒麻雞口味道地外食族最愛！

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湯咖哩 印度 豬排

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