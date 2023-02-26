逆襲粉色版面！南投「紫色隧道」夢幻來襲，網被美呆：預約要爆滿了

紫色小花也正當時！美麗錫葉藤盛開中，位於南投埔里的「南平山道田生態有機農場」擁有美麗的紫色隧道，花朵滿開超壯觀，紫色一片特別高級浪漫，IGer左左推薦把握早上陽光露臉的時間，紫色小花逆光透出爛漫陽光，更為閃耀動人。

圖／IG@tsotso_1206授權

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猶如「鬼滅の刃」夜晚場景！「南平山道田生態有機農場」的錫葉藤隧道正滿開，有著浪漫花色的錫葉藤花型可愛，如同星星般的紫色小花更有「許願藤」的別稱，暖陽灑下更為耀眼奪目。農場人員表示「錫葉藤主隧道開始落花，準備3月最後再開一次」，但其他隧道有一條正滿開，一條正在抽長花芽，將陸續開到3月底，建議大家別急著前往，慢慢安排賞花也無妨。

圖／摘自IG@oio.eio

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南平山道田生態有機農場

地址：南投縣埔里鎮中山路四段480號（請使用導航：埔里鎮鎮山宮土地公廟）

開放時間：9:00-17:00

入園費：免費入園（入園須電話預約）

備註：有免費停車

南平山道田生態有機農場粉絲頁

圖／IG@tsotso_1206授權

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