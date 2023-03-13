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超夯現做日式點心！台中PARK2草悟廣場「米弎豆MISATO」精緻好吃，不用跑彰化就能吃到

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

台中西區美食「米弎豆MISATO」，位於PARK2草悟廣場的超級夯店，主要販售現做的日式點心，只要銅板價格就能滿足，熱熱吃的口感很Q，餡料也很實在，很值得一吃！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu供參考！

PARK2草悟廣場是台中的新景點，這邊有一些店家進駐，很值得來走走逛逛，如果還要買一些食物解饞，大概可以待上一兩個小時！

這天看到「米弎豆MISATO」超級開心，是鹿港老街知名的日式點心專賣店，現在不用跑彰化就能吃到！

以上是「米弎豆MISATO」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

米弎豆Misato的甜點都是現點現做的，如果遇到假日客人比較多時，就需要耐心稍等一下！

【米弎豆Misato｜好吃的外帶甜點】

我們這天在「米弎豆Misato」買了三種口味的甜點，還自備了托盤來拍照，哈哈！

這天點了抹茶、紅豆、芝麻三種口味！就是把當時MENU上的所有口味都點來嚐鮮了。

【芝麻口味50元】

芝麻口味的內餡塞得很滿，切開頗面就可以看到芝麻醬緩緩流出來，苦甜的芝麻口味很香濃，還蠻好吃的！

【紅豆口味45元】

紅豆口味可以吃得到紅豆的顆粒，吃起來不會太甜膩！而且他們的外皮口感QQ的～有種在吃紅豆麻糬的感覺～相當好吃！

【抹茶口味50元】

抹茶口味是季節限定的品項，內餡是苦甜滋味，抹茶控肯定會喜歡！他們的甜點口感很細緻，就是很好吃的日式甜點新選擇，有路過很值得買來嚐鮮唷！

「米弎豆MISATO」

地址：台中市西區英才路534號 (PARK2草悟廣場1F）

電話：0968 865 380

營業時間：週一至週日11:30-20:30

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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