盡情徜徉大自然！ 嚴選7間「南投小木屋」住宿推薦，享受森林雲海圍繞好療癒

在令人忘憂的美麗南投，有著許多優質與特色旅宿，然而如果你喜歡小木屋住宿，享受被山林圍繞的感覺，趕緊參考我們本篇嚴選的南投小木屋推薦，並找時間親自感受置身於童話的氛圍，體驗愜意又舒適的完美假期吧！

溪頭新明山木屋渡假村

結合生態、住宿與美食的「溪頭新明山木屋渡假村」三面環山，園區占地6000餘坪，目前共有7棟獨棟小木屋，有的為雙塔型屋頂，有的在夜晚抬頭仰望即可看見閃閃星空，當天氣好時不妨在陽台欣賞一片綠意，呼吸空氣中芬多精。值得一提的是，溪頭新明山木屋渡假村為寵物友善旅宿，歡迎帶著家中的毛小孩，一同來場難得的森林饗宴。

圖／IG@yincheng0812

【溪頭新明山木屋渡假村】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉興產路50-5號

電話：4 9275 4906

蟬說：鳳凰亭序

「蟬說：鳳凰亭序」的園區擁有多樣化的生態系，而房型分為鳳凰生態房以及綠建築木屋兩種，除了雙人木屋之外，還有中型木屋與大型木屋，最多可以六人入住。綠建築木屋的特色為節能，夏季不易感到悶熱，可以體會到大自然的溫度，且每當初夏時，就有機會看見火金姑在木屋外飛舞閃爍！不過這邊要提醒大家，為響應環保，綠建築木屋無空調設施，僅提供風扇，亦不提供一次性備品喔。

圖／IG@bnb_chiao

圖／IG@bnb_chiao

【蟬說：鳳凰亭序】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-18號

電話：04 9275 5990

溪頭聽濤園渡假山莊

座落於溪頭森林遊樂區前三公里處的「溪頭聽濤園渡假山莊」，有山林美景也有潺潺流水，相信到此一遊一定能使身心疲勞一掃而空。至於溪頭聽濤園渡假山莊的獨棟二人木屋，外觀漆著粉紅色和粉藍色的繽紛色彩，不僅童話感十足，且白天與晚上有著截然不同的風情，因為到了晚上，當園區點起盞盞燈光，彷彿有種身在魔法森林的奇幻感呢！

圖／IG@inling0022

【溪頭聽濤園渡假山莊】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路1之12號

電話：04 9275 5677

杉溪鹿莊園

「杉溪鹿莊園」以安全、衛生及豐富遊戲設施為主打，全區皆為獨棟式的小木屋，不只環境寬敞整潔，還可以看到現在小朋友少看到的古早童玩，以及自製大型彈珠台和翹翹板，讓孩子玩得盡興！而小木屋的部分，每間裝潢風格都不一樣，像是有火車、公主世界、森林樂章、歡樂虎等眾多主題房，特別推薦給家庭親子一起入住。

圖／IG@jenifreatsweet

圖／IG@jenifreatsweet

【杉溪鹿莊園】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉興產路53-11號

電話：0952 555 518

星月谷景觀民宿

位於阿里山脈以及斗六山的交界處的「星月谷景觀民宿」，歐風建築設計搭配清幽飄逸的雲海，宛如一秒來到歐洲鄉間，加上住宿環境乾淨，使得民宿一直以來的回訪率超高。房型提供獨棟雙人房、景觀雙人房、和風四人房等等，14人的話還可以包棟，且房內從地板、牆壁到天花板皆為全木造打造，無論是設計還是格局都相當溫馨。

圖／IG@vemisa

圖／IG@vemisa

【星月谷景觀民宿】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉凍頂巷7-28號

電話：0987 933 250

牛耳藝術渡假村

「牛耳藝術渡假村」占地約2萬坪之大，擁有絕佳的視野，可以遠眺埔里市區，且根據不同季節還可欣賞到不同的花季。房型提供南洋熱情雙人房、西洋蜜月套房、輕奢四人房以及闔家歡六人房，寬廣的住宿空間令人印象深刻，而度假村內還有景觀餐廳、SPA按摩水柱、三溫暖、KTV、親子DIY課程等服務設施，是到埔里旅遊可以放鬆壓力的好去處。

圖／IG@oops_gelsey

圖／IG@oops_gelsey

【牛耳藝術渡假村】店家資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段1號

電話：04 9291 2248

金台灣山莊

在「金台灣山莊」，你會發現放眼望去盡是雲海和蓊鬱的美景，而室內全面採用原木裝潢，充滿木材自然的香氣，小木屋內呈現簡單的佈置與擺設，溫馨卻不簡陋。除此之外，金台灣山莊也是經政府認證的好食民宿，食材皆為來自南投在地的農特產品，可以品嘗到茶香溪蝦、鹽酥溪魚、涼拌綠過貓等料理，希望藉由五感體驗，讓旅客加強對南投的記憶連結。

圖／IG@ieatcandy.tw

圖／IG@ieatcandy.tw

【金台灣山莊】店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉興產路25-2號

電話：04 9275 4064

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